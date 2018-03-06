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Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148

Росавиация опровергла подлинность появившихся в СМИ переговоров пилотов в кабине самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Сергея Извольского. По его словам, в записи перепутаны диалоги, есть слова и фразы, не имеющие никакого отношения к настоящей расшифровке.

«Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», - сказал Извольский.

Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров неэтичной и не соответствующей стандартам расследования авиационных происшествий.