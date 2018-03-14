Песков усомнился в возможности ухудшения отношений с США

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Отношения между Россией и США вряд ли могут стать еще хуже после смены госсекретаря США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится», - пояснил свою позицию представитель Кремля. В то же время, по его мнению, всегда сохраняется надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста главы американского госдепартамента. На его место придет директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, а во главе ЦРУ впервые встанет женщина - Джина Хаспел. Сейчас она является заместителем директора ЦРУ.
Вслед за Тиллерсоном был уволен заместитель госсекретаря Стив Гольдштейн. В администрации президента США уточнили, что увольнение Гольдштейна обусловлено тем, что его заявление об обстоятельствах отставки американского госсекретаря противоречит официальной позиции Белого дома. Комментируя отставку начальника, Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знает о ее причинах.
Представитель ведомства отмечал, что перед увольнением Тиллерсон не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и увольнение стало для него полной неожиданностью. Гольдштейн дал понять, что Тиллерсон узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter, вернувшись из рабочей поездки в Африку. Источник CNN в Белом доме рассказал, что Трамп просил Тиллерсона уйти в отставку еще 9 марта. Тогда госсекретаря якобы предупредили, что он может лишиться поста. Источники, близкие к президенту, пояснили, что Тиллерсон был против внешней политики Трампа.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Леонида Слуцкого в связи с историей о возможных домогательствах к парламентским журналисткам.
«Леонида Слуцкого я называю братом, - написал Кадыров на своей странице в Twitter. - Он в трудные дни был с нашим народом».
«Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом», - заключил глава Чечни.
Председатель комитета Госдумы по международным делам, член ЛДПР Леонид Слуцкий был обвинен тремя парламентскими журналистками в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике планирует рассмотреть соответствующую жалобу.
Сам Слуцкий категорически опроверг обвинения, связав их с политическим заказом. 8 марта парламентарий на своей странице в Facebook попросил прощения у женщин, которым он «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».
Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом.
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Памятную доску на доме Бориса Немцова по адресу ул. Малая Ордынка, д. 3, установят в пятницу, 16 марта, в 17.00. Об этом сообщила кандидат в президенты Ксения Собчак, которая ранее обратилась в мэрию Москвы с такой инициативой.
«Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам – дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал», – написала Собчак в Facebook.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.
В сентябре прошлого года на доме Немцова уже была установлена памятная доска. Однако столичные власти посчитали, что это было сделано незаконно, и потребовали ее снять.
25 февраля в Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники акции несли флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты
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Евгений Разумный / Ведомости
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие было согласовано с московскими властями
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Евгений Разумный / Ведомости
По данным МВД, в акции приняли участие около 4500 человек. Организация «Белый счетчик» сообщила о 7600 участников шествия. Организаторы заявляли 30 000
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Движение по Страстному бульвару, где начиналась акция, было перекрыто. На самом бульваре дежурили десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и кандидат в президенты Ксения Собчак
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Индустриальная недвижимость и склады - самые востребованные сегменты у европейских инвесторов в недвижимость, говорится в сообщении консалтинговой компании СBRE.
По данным проведенного компанией опроса, 33% инвесторов Европы, Ближнего Востока и Африки отдают предпочтение индустриальной недвижимости. Как отмечается в сообщении, производственная недвижимость впервые опередила офисный сегмент, предпочтение которому отдали 26% респондентов.
«Доходность в складском и индустриальном сегменте остается самой высокой по сравнению с другими секторами рынка недвижимости, а получение стабильной прибыли поддерживается устойчивым спросом со стороны арендаторов», - говорит Джек Кокс, руководитель направления инвестиций в индустриальную и складскую недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.
Крупнейшими сделками в этом сегменте в прошлом году стали: продажа инвестиционным фондом Blackstone портфеля логистического оператора Logicor китайскому инвестиционному фонду China Investment Corporation за 12,2 млрд евро и приобретение логистической компанией Global Logistics Properties компании IDI Gazeley у компании Brookfield за $2,8 млрд. Покупатели, в основном, - крупные азиатские инвесторы, получили не только доступ к рынку на должном уровне, но, купив действующую платформу, они также приобрели инфраструктуру и опыт для управления активами и дальнейшего развития портфеля.
Кроме того, наблюдается резкий рост популярности у инвесторов жилой недвижимости. Предпочтение этому классу активов отдали 21% респондентов.
По данным компании, самыми привлекательными для инвесторов городами Европы являются Париж, Мадрид, Амстердам, Франкфурт и Лондон.
Несмотря на то что 2017 г. был рекордным по объему инвестиций в недвижимость Европы (291 млрд евро), инвесторы планируют в 2018 г. вкладывать в недвижимость больше, чем в 2017 г. Треть инвесторов из региона Европы, Ближнего Востока и Африки (33%) рассчитывают потратить в этом году больше, чем годом ранее.
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Москва считает недопустимым объявление премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ультиматума в деле отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», - подчеркнул представитель Кремля (цитаты по «Интерфаксу»).
«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», - сказал Песков.
Он отметил, что российская сторона остается открытой для взаимодействия при расследовании причин происшедшего, «но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев».
Отвечая на вопрос, не опасается ли Москва международной изоляции, Песков выразил надежду на то, что «возобладает здравый смысл, что другие страны, по крайней мере, задумаются о том, есть ли какие-то доказательства или нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы».
«Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может», - заключил Песков, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.
Песков также отказался озвучивать какую-либо версию происшедшего. «Это не наше дело высказывать какие-то версии со стороны Кремля, поскольку он не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более, которые произошли не на территории нашей страны», - сказал он.
4 марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра в английском Солсбери. По данным британских спецслужб, они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом. Сейчас пострадавшие находятся в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту «с высокой вероятностью» и предъявила Москве ультиматум, потребовав до вечера 13 марта официальных объяснений. В случае неудовлетворительного ответа Лондон обещал рассматривать инцидент со Скрипалем как «незаконное применение силы Россией против Британии».
МИД России в свою очередь потребовал от Великобритании предоставить образцы обнаруженного в Солсбери отравляющего вещества. Посол Великобритании Лори Бристоу был уведомлен о том, что Москва не будет отвечать на ультиматум до получения образцов вещества. Бристоу сообщил, что решение о принимаемых в отношении России мерах Мэй объявит в среду.
В 2004 г. Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. бывшего полковника ГРУ помиловали и выслали из России по программе обмена шпионами.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Немецкий производитель спортивных товаров Adidas AG в 2017 г. получил 1,1 млрд евро чистой прибыли, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка компании выросла на 14,8% до 21,22 млрд евро.
При этом в IV квартале прошлого года Adidas получил чистый убыток в размере 41 млн евро. В пресс-релизе компании отмечается, что он связан с изменениями в налоговом законодательстве США – крупнейшего рынка для Adidas.
В 2018 г. компания планирует нарастить выручку на 10% без учета колебаний валютных курсов. Кроме того, руководство Adidas одобрило долгосрочную программу выкупа акций на сумму 3 млрд евро.
Акции компании в начале торгов в среду растут на 5,2%. С начала года ее капитализация выросла на 9% до 35,9 млрд евро.
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Россельхознадзор решил ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции с трех белорусских предприятий, говорится в сообщении федеральной службы. Это связано с тем, что в Россию из Белоруссии продолжает поступать животноводческая продукция с нарушением ветеринарно-санитарных требований, заявили в Россельхознадзоре.
Усиленному контролю будет подвергаться продукция ОАО «Здравушка-милк», ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Щучинский маслосырзавод». В сухом обезжиренном молоке, производимом на первых двух предприятиях, был выявлен тетрациклин. В сыре, произведенном на третьем предприятии, обнаружен натамицин.
Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. Запрет коснется поставок наливных пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, а также отдельных видов молочного сырья. Ограничения начнут действовать с 15 марта.
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За год (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) средняя стоимость дачи на вторичном рынке в Подмосковье упала на 39,5% и составляет 5,2 млн руб., подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».
«Несмотря на то что мы видим снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам. Если продавцы и меняют ценник, то, скорее, от ощущения безысходности. Куда более показательны здесь сроки экспозиции: за год они выросли примерно на два месяца, и теперь искать нового владельца для коттеджа, дачи или участка приходится в среднем по восемь месяцев», - говорит руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов.
«Отложенный спрос на готовые для проживания дома высок, – добавляет руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «Инком-недвижимости» Антон Архипов. – Клиенты согласны платить за качественные объекты, куда можно сразу переехать жить, но проблема в том, что восемь из десяти лотов на загородной «вторичке» морально устарели и не соответствуют требованиям сегодняшних покупателей».
Невзирая на пессимистичные настроения, в феврале компания зафиксировала всплеск числа сделок с дачами на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
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Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал направить половину своего состояния на развитие Норрланда - региона на севере Швеции, сообщает газета Dagens Nyheter.
Половину состояния Кампрада получат четверо его детей. Вторая часть будет направлена в семейный фонд поддержки образования и научных исследований – на развитие предприятий Норрланда. Точные суммы на данный момент не названы.
«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодые люди жили там и не хотели переезжать», - говорит руководитель фонда IKEA и бывший представитель семьи Кампрадов Пер Хеггенс.
Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 г. в возрасте 91 года. В 2015 г. Forbes оценивал его состояние в $3,5 млрд. Размер фонда семьи Кампрадов оценивается в 4,7 млрд крон.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продает более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. При этом Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
10/11
Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева
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Великобритания предоставила охрану целому ряду граждан России, получивших убежище в этой стране, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников. «После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», – сказал изданию один из российских политэмигрантов.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Британии. В 2010 г. его помиловали и выслали из страны по программе обмена шпионами.
А в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество. Насильственный характер смерти полиция пока не подтверждает.
Правоохранительные органы Великобритании не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
Ранее бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 г., рассказалгазете The New York Times, что вскоре после переезда заметил слежку. По его словам, два или три человека часами стояли в 100 м от его дома и лузгали семечки. «Штирлиц прибыл», – комментировал это Чичваркин.
Список противников советской и российской власти, убитых за границей
РИА Новости
25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской народной республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который, по его версии, отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время Гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
1/12
РИА Новости
26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
2/12
Неизвестный автор
В сентябре 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
3/12
Неизвестный автор
Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
4/12
«Światowid»
23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
5/12
Неизвестный автор
12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
6/12
Неизвестный автор
20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
7/12
Неизвестный автор
Февраль 1941 г. В отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
8/12
Неизвестный автор
15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский, впоследствии бежал на Запад
9/12
Хамельянин Геннадий / ITAR-TASS
13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб, были осуждены катарским судом, но затем переданы России
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FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Ноябрь 2006 г. От отравления полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, после отъезда на Запад опубликовавший ряд разоблачительных материалов о ФСБ. В убийстве Литвиненко британские спецслужбы обвиняют Андрея Лугового (ныне - депутат Госдумы) и Дмитрия Ковтуна
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Google с июня 2018 г. вводит запрет на рекламу криптовалют, говорится в сообщении компании.
Ограничение коснется рекламы непосредственно криптовалюты и связанного контента - ICO, криптокошельков, обмена криптовалют, советов по торговле и бинарных опционов.
Реклама валютных фьючерсов и некоторых других финансовых товаров будет доступна после сертификации только в отдельных странах. Сертификация рекламы криптовалют не предусматривается.
В конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов запретил Facebook. Компания заявила, что реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения. В то же время основатель социальной сети Марк Цукерберг называл криптовалюты и соответствующие технологии шифрования важным трендом.
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
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Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
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bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
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Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
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Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
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Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
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Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
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Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
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Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
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Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
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IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
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ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
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Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
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Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
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Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
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Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн
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Центробанк внесет около 113 млрд руб. в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет АСВ.
В 2015-2016 гг. АСВ приобрело суборды в рамках госпрограммы докапитализации банков, оплатив их облигациями федерального займа. Бинбанк получил капитал на 17,8 млрд руб., «Открытие» – 65,2 млрд руб., Промсвязьбанк – 29,9 млрд руб.
После того как ЦБ отправил все три банка на санацию, суборды были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, планируется направить на докапитализацию Промсвязьбанка.