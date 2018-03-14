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Песков усомнился в возможности ухудшения отношений с США

Отношения между Россией и США вряд ли могут стать еще хуже после смены госсекретаря США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится», - пояснил свою позицию представитель Кремля. В то же время, по его мнению, всегда сохраняется надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста главы американского госдепартамента. На его место придет директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, а во главе ЦРУ впервые встанет женщина - Джина Хаспел. Сейчас она является заместителем директора ЦРУ.

Вслед за Тиллерсоном был уволен заместитель госсекретаря Стив Гольдштейн. В администрации президента США уточнили, что увольнение Гольдштейна обусловлено тем, что его заявление об обстоятельствах отставки американского госсекретаря противоречит официальной позиции Белого дома. Комментируя отставку начальника, Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знает о ее причинах.

Представитель ведомства отмечал, что перед увольнением Тиллерсон не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и увольнение стало для него полной неожиданностью. Гольдштейн дал понять, что Тиллерсон узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter, вернувшись из рабочей поездки в Африку. Источник CNN в Белом доме рассказал, что Трамп просил Тиллерсона уйти в отставку еще 9 марта. Тогда госсекретаря якобы предупредили, что он может лишиться поста. Источники, близкие к президенту, пояснили, что Тиллерсон был против внешней политики Трампа.