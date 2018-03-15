Политика

Новости

ЦИК подсчитал избирателей-двойников

Центризбирком насчитал 37 910 избирателей, которые подали более одного заявления о намерении голосовать по месту пребывания. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на презентации информационного центра Центризбиркома. Это 0,03% от общего числа избирателей.

Причиной удвоения части избирателей могут быть как ошибки при заполнении заявлений, так и намеренная провокация. Количество поданных заявлений ничего для избирателя не меняет, утверждает Булаев: действительным система будет считать только первое заявление. Все остальные попадают в реестр лиц, подавших неучтенные заявления о намерении проголосовать по месту пребывания.

Эти данные передадут в участковые избирательные комиссии — если отмеченный в реестре избиратель будет настаивать на своем праве голосовать, комиссии рекомендовано связаться с участком, к которому приписан избиратель. И если выяснится, что он уже проголосовал — полиция рядом, пояснил Булаев. «Это называется явка с повинной», — говорит он.

Булаев напомнил, что получение бюллетеня с целью повторного голосования карается штрафом до 30 000 руб., а если такое проделать больше двух раз — это уже уголовное преступление, которое грозит штрафом до 300 000 руб.

Всего, по данным ЦИК, на 15 марта заявление о намерении проголосовать по месту пребывания подали 5 676 829 человек.

Как россиян зовут на выборы