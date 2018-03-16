Политика

Новости

Четверть россиян считает оппозиционные взгляды Немцова причиной его убийства

Большинство россиян (83%) знают об убийстве Бориса Немцова в феврале 2015 г., показал опрос «Левада-центра». При этом 24% из них полагают, что причиной убийства стали оппозиционные взгляды политика, 21% считает, что Немцов стал жертвой криминальных разборок. Почти треть опрошенных (30%) «не понимает, за что он был убит».

Из тех, кто знает об убийстве, 42% считают, что заказчики преступления никогда не будут найдены; 17% полагают, что их найдут, но не скоро; 16% уверены, что заказчики уже найдены и осуждены. Каждый четвертый респондент (25%) затруднился ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 7-12 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-центр».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В пятницу, 16 марта, в 17.00 мск на доме Немцова в Москве по адресу ул. Малая Ордынка, д. 3, установят памятную доску.

Акция памяти Бориса Немцова