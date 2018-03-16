Суд назвал дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Улюкаеву

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После выборов Путин издаст новую серию «майских указов»

Планы Владимира Путина на новый президентский срок будут оформлены в виде нового издания «майских указов» по аналогии с указами 2012 г. Об этом он заявил во время встречи с представителями медицинского сообщества в Петербурге в пятницу, в последний день публичной кампании. Поручения правительству и администрации президента о подготовке таких указов были опубликованы 15 марта, теперь начнется работа над документами, пояснил Путин.

По словам Путина, он решил продолжить практику издания «майских указов» несмотря на невыполнение предыдущих, потому что «когда нет четкого ориентира и ясного указания о том, чего мы должны достичь, это идет в общем ключе, и, как правило, на такие вещи не обращается особое внимание»: «Если говорить о 2012 г. и тех указах, то одной из важнейших их составляющих являлся уровень зарплаты в отдельных отраслях, речь шла, в частности, о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю, что не все еще сделано. Но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное. И хотелось бы сказать, что если бы так не была жестко зафиксирована эта планка, — и сегодняшнего результата точно бы не было».

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