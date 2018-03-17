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Посол Великобритании прибыл в МИД России

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в Министерство иностранных дел России, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что его вызвали в МИД.

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что решение об ответных мерах Москвы в отношении Лондона будет принято в ближайшее время и будет доведено до британской стороны.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких доказательств.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания на скамейке в Солсбери. Они находятся в больнице в состоянии комы. Британские эксперты установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.

Тереза Мэй посетила Солсбери