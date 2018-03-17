Посол Великобритании прибыл в МИД России

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Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в Министерство иностранных дел России, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что его вызвали в МИД.
Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что решение об ответных мерах Москвы в отношении Лондона будет принято в ближайшее время и будет доведено до британской стороны.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких доказательств.
Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания на скамейке в Солсбери. Они находятся в больнице в состоянии комы. Британские эксперты установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
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Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
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Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию стадион к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России. В пятницу, 16 марта, завершилась итоговая проверка Ростехнадзора, говорится в сообщении Министерства спорта.
Министр спорта Павел Колобков отметил, что место для строительства арены выбрано удачно. «Это уютный стадион, рассчитанный на 45 000 зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города», – сказал Колобков.
Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018» посетила стадион «Ростов» 2 марта. «Эксперты выразили полную удовлетворенность объектом», – сообщил Минспорта.
Первый матч на новом стадионе пройдет 15 апреля, встретятся «Ростов» и «СКА-Хабаровск». Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии.
Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018
Wikimedia
Стадион «Калининград» примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня)
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PhotoXPress
На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня)
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AP
На «Казань-арене» пройдут матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня)
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Андрей Махонин / Ведомости
В Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея (18 июня), Аргентина и Хорватия (21 июня), Англия и Панама (24 июня), Швейцария и Коста-Рика (27 июня)
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Валерий Матыцин / ТАСС
В Ростове-на-Дону пройдут матчи Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня)
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Юлия Честнова / РИА Новости
В Саранске на стадионе «Мордовия арена» сыграют сборные Перу и Дании (16 июня), Колумбии и Японии (19 июня), Ирана и Португалии (25 июня), Панамы и Туниса (28 июня)
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Владимир Смирнов/ТАСС
В Самаре пройдут матчи Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня), Сенегал – Колумбия (28 июня)
7/12
Сергей Пятаков / РИА Новости
На «Волгоград арене» пройдут матчи Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (21 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня), Япония – Польша (28 июня)
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Максим Стулов / Ведомости
На «Екатеринбург арене» пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня)
9/12
Сергей Николаев / для Ведомостей
На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня)
10/12
Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Москве на стадионе «Спартак» («Открытие арена») пройдут матчи Аргентина – Исландия (16 июня) Польша – Сенегал (19 июня), Бельгия – Тунис (23 июня), Сербия – Бразилия (27 июня)
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Лужниках» пройдут матчи Россия – Саудовская Аравия (14 июня), Германия – Мексика (17 июня), Португалия – Марокко (20 июня), Дания – Франция (26 июня)
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ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) по итогам прошлого года снизило чистую прибыль по МСФО в три раза до 3,08 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.
Выручка МОЭСК выросла со 140 млрд до 150 млрд руб. в отчетном периоде, операционные расходы увеличились со 131,57 млрд до 150,06 млрд руб. Чистые прочие доходы выросли с 7,45 млрд до 9,18 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась с 10,27 млрд до 3,95 млрд руб.
Снижение чистой прибыли произошло из-за уменьшения выручки от техприсоединения из-за «продолжающегося спада деловой активности на рынке данных услуг». «Помимо этого на рост расходов компании оказало влияние признание убытка по обесценению основных средств в сумме 6,3 млрд руб.», - говорится в документе.
Скорректированная EBITDA МОЭСК в отчетном периоде снизилась на 0,6% и составила 40,415 млрд руб.
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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, заявил украинский президент Петр Порошенко. Благодаря новому закону формат антитеррористической операции (АТО) изменен на операцию Объединенных сил, передает телеканал «112 Украина».
«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - заявил Порошенко.
По его словам, принятый закон создает правовую основу для «отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины».
Порошенко поставил перед Наевым задачу укрепить вооруженные силы (ВС) Украины настолько, «чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории».
Президент отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до замначальника Генштаба ВС Украины.
Танки и бронетехника на линии соприкосновения в Донбассе
Gleb Garanich / Reuters
Четыре танка Т-64, припаркованные в жилом секторе Авдеевки, который контролируется правительственными войсками Украины, попали в отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 1 февраля
1/13
Evgeniy Maloletka / AP
Ранее соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент ВВС Том Барридж. «В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается», — написал он
2/13
Валентин Спринчак/ТАСС
ОБСЕ также отмечает серьезные нарушения режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиноватой с обеих сторон, которые подтягивают к линии соприкосновения тяжелое вооружение. На фото: Киевский район Донецка
3/13
Gleb Garanich / Reuters
Помимо танков с украинской стороны эксперты зафиксировали ракетные системы залпового огня БМ-21 в районе населенного пункта Нетайлово и близ райцентра Волноваха. На фото: военные в Авдеевке
4/13
Evgeniy Maloletka / AP
Бронетехника, подведенная к линии фронта в зоне украинской военной операции в Донбассе, участия в боевых действиях не принимает и находится в оперативном резерве украинских войск на случай попытки противника прорвать оборону, сообщается на сайте министерства обороны Украины
5/13
РИА Новости
1 февраля министерство обороны Украины признало наступление в Донбассе. В Минске члены контактной группы по урегулированию на востоке Украины обсудили ситуацию – и по итогам переговоров было принято заявление, в котором члены группы призвали армию Украины и силы самопровозглашенных республик Донбасса к прекращению огня
6/13
Сергей Аверин / РИА Новости
Спецмиссия ОБСЕ на Украине отметила резкое обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе в районе Авдеевки – Ясиноватой начиная с ночи с 27 на 28 января. На фото: разрушенный обстрелом дом в соседнем городе – Макеевке
7/13
Валентин Спринчак/ТАСС
Находясь в Авдеевке более четырех часов, наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2-5 км к востоко-юго-востоку, а также множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
8/13
Alexander Ermochenko / Reuters
Из-за обстрелов утром во вторник остались без электроснабжения три района Донецка и шахта имени Засядько. В ней были заблокированы 207 горняков. К середине дня 31 января их эвакуация была завершена, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя МЧС
9/13
Игорь Маслов / РИА Новости
Кремль 31 января выразил обеспокоенность обострением противостояния в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что агрессивные действия Украины подрывают минские договоренности и, возможно, являются отвлекающим маневром
10/13
Сергей Аверин / РИА Новости
Накануне МИД Украины официально заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с «активизацией российско-террористических сил». По данным внешнеполитического ведомства, «за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения». На фото: жилой дом в Донецке
11/13
Михаил Пархоменко / РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил Украины вновь обстреляли Макеевку, повреждены газопровод и два домовладения, сообщили «Интерфаксу» в самопровозглашенной ДНР 31 января
12/13
Сергей Аверин / РИА Новости
В Донецкой областной государственной администрации сообщили, что начали эвакуацию гражданского населения находящейся под контролем ВСУ части Авдеевки, однако большинство жителей не хотят уезжать
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Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Планы провести встречу с лидером Северной Кореи Трамп обсудил по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ину.
«Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что у Северной Кореи будет светлое будущее, если она выберет правильный путь», - говорится в заявлении Белого дома.
9 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён прибыл с рабочим визитом в Вашингтон и передал Трампу приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести первые прямые переговоры глав США и КНДР. Трамп принял приглашение и заявил, что надеется на «величайшую сделку» и грандиозный успех этой встречи, которая принесет «пользу всему миру».
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова анонсировала скорое объявление Москвой ответных зеркальных мер в отношении Великобритании. По ее словам, решения уже приняты и в ближайшее время будут доведены до Лондона, передает ТАСС.
«Все решения российской стороной приняты и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности», - заявила Захарова.
4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На данный момент они находятся в больнице в критическом состоянии.
Власти Великобритании считают Россию причастной к их отравлению. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на дипломатическом уровне. Кремль отрицает причастность России к отравлению. Москва пообещала зеркально ответить на предпринятые Лондоном действия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль.
Тереза Мэй посетила Солсбери
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
1/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
2/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
3/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
4/6
Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
5/6
Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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Российский МИД назвал беспрецедентным решение МВД Украины о недопуске россиян 18 марта на территорию посольства России и консульств. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«Обнародованное 16 марта решение властей Украины не допускать граждан России в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего, кроме возмущения. Подобные действия не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах», — говорится в сообщении российского МИДа.
Действия Киева противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам - в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., отмечает российский МИД.
Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что российские граждане в день выборов президента России - 18 марта - не будут допускаться в российские диппредставительства для участия в голосовании. Такое решение украинские власти приняли из-за проведения выборов на территории Крыма.
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«Газпром» купит у немецкого концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС суммарной мощностью до 360 МВт. Соглашение о сделке было достигнуто на встрече предправления российского концерна Алексея Миллера с президентом Siemens Джо Кэзера. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».
Контракт на поставку турбин подписан. «Специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 г.», - уточняется в сообщении.
Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чечне, обеспечит надежное электроснабжение потребителей, а также расширит рынок сбыта газа.
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Член Центризбиркома Василий Лихачев заявил о том, что ЦИК активно занимается ситуацией вокруг голосования россиян на территории Украины, передает ТАСС.
«Этой ситуацией мы активно занимаемся вместе с МИД и нашими соответствующими силовыми структурами, отвечающими за безопасность граждан России, в том числе и за тех, которые работают в российских загранучреждениях», - пояснил он.
По его словам, Россия может получить основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН в случае недопуска россиян в посольство и консульства для участия в президентских выборах 18 марта.
По его словам, если российские граждане на территории Украины не будут допущены в здания дипломатических представительств, то Россия может обратиться для защиты прав граждан в Европейский суд по правам человека и даже в международный суд ООН.
«Структуры ОБСЕ - и технические, и людские - получили указание обеспечить мониторинг и контроль за работой российских загранучреждений, где состоится 18 марта голосование», - сказал Лихачев, отметив, что представители ОБСЕ не могут повлиять на ситуацию. Их обязанность - зафиксировать факт нарушений.
Лихачев напомнил, что некоторые радикальные украинские организации ранее заявили о планах препятствовать голосованию россиян на территории Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 16 марта, что россиян не будут допускать в российские дипломатические представительства для участия в выборах президента России.
Началось досрочное голосование на выборах президента России
Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование на выборах президента России началось в труднодоступных районах Сахалинской и Магаданской областей, передает ТАСС
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Сергей Красноухов/ТАСС
«Сегодня у нас первый вылет: на мыс Крильон отправился вертолет, там смогут проголосовать смотрители маяка. Завтра планируем лететь на Монерон. Там особо охраняемая природная территория. Свой голос на выборах президента смогут отдать ее работники и военнослужащие», - пояснил зампредседателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов (цитата по ТАСС)
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Сергей Красноухов/ТАСС
Период досрочного голосования начался еще 25 февраля
3/10
Сергей Красноухов/ТАСС
«Все вылеты планируются индивидуально, исходя из погодных условий, договоренностей с авиакомпанией», - отметил зампредседателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов (цитата по ТАСС)
4/10
Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование во вторник стартовало и на Колыме
5/10
Сергей Красноухов/ТАСС
«Члены избирательной комиссии Магаданской области на вертолете вылетели в Северо-Эвенский район, где смогут проголосовать оленеводческие бригады и несколько горнодобывающих предприятий», - сообщил председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков (цитата по ТАСС)
6/10
Сергей Красноухов/ТАСС
В Хабаровском крае члены избиркома планируют 28 февраля отправиться в удаленные села района Полины Осипенко. Затем вертолет полетит в Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы, рассказал ТАСС секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков
7/10
Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование идет полным ходом и на Камчатке, Чукотке, Якутии и Амурской области
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Сергей Красноухов/ТАСС
В отдаленных районах первыми голосуют оленеводы и смотрители маяков
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Сергей Красноухов/ТАСС
Члены избирательных комиссий Дальнего Востока в удаленные районы добираются на вертолетах, высокопроходимых машинах и даже на снегоходах (на фото вид на мыс Крильон)
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На официальном сайте лондонского футбольного клуба «Арсенал» появилось предупреждение для болельщиков, которые собираются приехать в Москву на гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА в Москве 12 апреля. Как отмечается в сообщении клуба, фанаты футбольной команды могут столкнутся с агрессивно настроенными российскими болельщиками из-за возросшей политической напряженности между Великобританией и Россией.
«Вы можете столкнуться с антибританскими настроениями, оскорблениями. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также не комментировать политические события», - говорится в сообщении.
У британского посольства в Москве нет информации о том, что путешествующие по России британцы сейчас сталкиваются с какими-либо проблемами, говорится в сообщении клуба. «Арсенал» рекомендует болельщикам следить за политической ситуацией и соблюдать меры безопасности.
Ранее британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти отвергли претензии официального Лондона.
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Лондонская полиция расследует смерть бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николая Глушкова по статье об убийстве. Об этом говорится в ее сообщении.
Вскрытие подтвердило, что Глушков умер от удушья, сообщает полиция. Семья уже проинформирована.
Глушков был на пенсии и два года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, уточняет Скотланд-Ярд. Пока нет никаких доказательств связи этого дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в сообщении.
О смерти Глушкова рассказали его знакомые 13 марта. Из сообщения лондонской полиции следует, что убийство могло произойти 11 или 12 марта, – она просит связаться с теми, кто видел что-то подозрительное у дома Глушкова в эти дни. На его шее были следы удушья, писала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее он пытался покончить с собой, говорил источник «Интерфакса».
Глушков работал в «ЛогоВАЗе», созданном бизнесменом Борисом Березовским, а также в «Аэрофлоте». В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. Следственный комитет России начал также расследовать его смерть – по ст. 105 УК «Убийство».
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Планы Владимира Путина на новый президентский срок будут оформлены в виде нового издания «майских указов» по аналогии с указами 2012 г. Об этом он заявил во время встречи с представителями медицинского сообщества в Петербурге в пятницу, в последний день публичной кампании. Поручения правительству и администрации президента о подготовке таких указов были опубликованы 15 марта, теперь начнется работа над документами, пояснил Путин.
По словам Путина, он решил продолжить практику издания «майских указов» несмотря на невыполнение предыдущих, потому что «когда нет четкого ориентира и ясного указания о том, чего мы должны достичь, это идет в общем ключе, и, как правило, на такие вещи не обращается особое внимание»: «Если говорить о 2012 г. и тех указах, то одной из важнейших их составляющих являлся уровень зарплаты в отдельных отраслях, речь шла, в частности, о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю, что не все еще сделано. Но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное. И хотелось бы сказать, что если бы так не была жестко зафиксирована эта планка - и сегодняшнего результата точно бы не было».
Члены инициативной группы единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах-2018
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Михаил Боярский
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Гарик Харламов
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Максим Стулов / Ведомости
На фото пианист Денис Мацуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Полина Гагарина
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Валерия
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Николай Расторгуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото бывший боксер, депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото музыкант Сергей Мазаев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Владимир Машков
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Максим Стулов / Ведомости
На фото президент Международного союза КВН Александр Масляков
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Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
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Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк
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Максим Стулов / Ведомости
На фото вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
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Максим Стулов / Ведомости
На фото лидер эсеров Сергей Миронов
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Максим Стулов / Ведомости
На фото президент РСПП Александр Шохин (справа)
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Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
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Максим Стулов / Ведомости
На фото заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
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Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин
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Максим Стулов / Ведомости
На фото руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
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Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости
Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей
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Максим Стулов / Ведомости
В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.