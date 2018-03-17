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МИД Британии назвал ожидаемым решение России ввести ответные санкции

Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало решение России ввести ответные санкции в отношении Лондона. «В свете предыдущего поведения России мы ожидали ответа такого рода. Национальный совет безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить следующие шаги», – говорится в сообщении британского МИДа.

Приоритетом для Лондона являются интересы сотрудников посольства в России, МИД поможет им вернуться в Великобританию, заявили в ведомстве.

«Ответ России не меняет сути дела – о покушении на убийство двух человек на британской земле, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения», – добавили в министерстве.

При этом МИД отметил, что Британия не заинтересована в том, чтобы полностью прекращать диалог с Россией, потому что у Лондона нет разногласий с российскими народом. Ответственность за произошедшее в Солсбери Британия возложила на российские власти.

Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва отвергает обвинения, заявляя, что Британия не представила никаких доказательств.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из Лондона. 17 марта МИД России принял ответные меры. Из Москвы будут высланы 23 британских дипломата, а также закрыто генконсульство Британии в Санкт-Петербурге.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ