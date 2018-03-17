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Распространителя листовок в поддержку Титова задержали за агитацию «против Путина»

Распространителя листовок в поддержку кандидата в президенты Бориса Титова задержали в пятницу, 16 марта, в Москве за агитацию «против Путина». Об этом сообщил руководитель отделения «Партии роста» по Восточному округу столицы Дмитрий Танаевский, который прибыл выручать агитатора в ОМВД по Таганскому району.

По его словам, агитатор Сергей Карташев имел при себе только агитационные материалы в поддержку Бориса Титова с указанием всех выходных данных и официально зарегистрированные в Центризбиркоме. Кроме того, он был одет в одежду с символикой партии, а сотрудники метрополитена внимательно следили за тем, чтобы он не приближался ближе чем на 25 м к станции метро «Таганская».

Тем не менее ему приказали сесть в машину и доставили в отделение, откуда агитатора пришлось вызволять соратникам по партии. Танаевский говорит, что в устной беседе руководители РОВД пояснили: сержант МВД не имеет достаточно компетенции для того, чтобы сделать вывод о том, законна ли агитация. Поводом для проверки стало сообщение граждан, решивших, что раз агитация за Титова, значит, направлена против Владимира Путина. Агитация против кого-либо из кандидатов является незаконной, напомнили в полиции.

Как ранее разъясняла представителям СМИ секретарь ЦИК Майя Гришина, запрет на агитацию против любого из кандидатов распространяется только на агитацию в теле- и радиоэфире.

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