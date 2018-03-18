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Бывший замдиректора ФБР передал спецпрокурору США записи бесед с Трампом

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб дал показания спецпрокурору США по «российскому делу» Роберту Мюллеру, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Собеседник не уточнил, когда именно состоялся разговор.

По словам источника, Маккейб передал Мюллеру записи его разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он также отдал спецпрокурору заметки, которые делал, когда был в должности исполняющего обязанности директора ФБР сразу после увольнения с этого поста Джеймса Коми.

В пятницу, 16 марта, министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба с должности заместителя директора ФБР. «Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был неоткровенен, в том числе под присягой», — говорилось в заявлении минюста.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Сначала расследование в отношении Трампа вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 г. президент не отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Дональд Трамп и его связи с Россией