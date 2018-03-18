Политика

Новости

На избирательном участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней

На одном из избирательных участков в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирину Коновалову.

«У нас ЧП на участке № 1480, городской округ Люберцы. По камерам видеонаблюдения мы обнаружили вброс бюллетеней», — сказала Коновалова. По ее словам, вброс произошел около 9.00. Стационарная урна опечатана, бюллетени будут признаны недействительными. «К сожалению, голоса тех, кто пришел реально на участок, не будут учтены при голосовании на выборах», — заключила Коновалова.

Сейчас голосование на участке продолжается, для этого установлена резервная урна. Председатель избиркома № 1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.

Вброс зафиксирован на камеру, однако номер участка, указанный на видео, перепутан. «На камерах написано, что это участок 1479, я обращаю ваше внимание, что это ошибка "Ростелекома" при указании камер, это участок 1480», — сказала Коновалова.

Ранее сообщалось, что председателя УИК во Владимирской области уволили за досрочное начало голосования.