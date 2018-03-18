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На избирательном участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней

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На одном из избирательных участков в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирину Коновалову.

«У нас ЧП на участке № 1480, городской округ Люберцы. По камерам видеонаблюдения мы обнаружили вброс бюллетеней», — сказала Коновалова. По ее словам, вброс произошел около 9.00. Стационарная урна опечатана, бюллетени будут признаны недействительными. «К сожалению, голоса тех, кто пришел реально на участок, не будут учтены при голосовании на выборах», — заключила Коновалова.

Сейчас голосование на участке продолжается, для этого установлена резервная урна. Председатель избиркома № 1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.

Вброс зафиксирован на камеру, однако номер участка, указанный на видео, перепутан. «На камерах написано, что это участок 1479, я обращаю ваше внимание, что это ошибка "Ростелекома" при указании камер, это участок 1480», — сказала Коновалова.

Ранее сообщалось, что председателя УИК во Владимирской области уволили за досрочное начало голосования.

Политика
Новости

Посол России в США рассказал о провокациях на выборах президента

Ведомости
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о провокациях, произошедших в ходе досрочного голосования на выборах российского президента в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

«К сожалению, были факты провокаций, - рассказал он. - Здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Антонов сообщил также об угрозах в адрес лиц, предоставлявших помещения под голосование. В то же время, по его словам, российская сторона сделала все для организации голосования в США.

«Мы сделали все возможное здесь, в США для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации смог реализовать свое конституционное право и сегодня решить, какой бы он хотел видеть Российскую Федерацию. Я хочу видеть свою страну богатой, сильной, демократичной. А это, на мой взгляд, самое главное», - подытожил российский посол.

В качестве наблюдателей на выборах в посольстве работают представители различных партий, уточнил он. «Я твердо убежден, что мы выполним все российские законы и все будет сделано так, как и положено», - заключил Антонов.

В России 18 марта проходят выборы президента. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

ОБСЕ призвала Украину обеспечить голосование россиян на выборах

Ведомости
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Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) обеспокоена тем, что Украина заблокировала избирательные участки в день выборов президента России. Об этом заявил ТАСС директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри. Он призвал постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука обеспечить голосование россиян.

При этом Перри пояснил, что задачей ОБСЕ является наблюдение за выборами в России, а не за ее пределами. «Содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами», — сказал представитель ПА ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Украине полиция не пускает россиян в здания диппредставительств для голосования на выборах президента.

Москва просила Украину открыть четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что россиян не будут пускать в российские диппредставительства в день выборов, пройти в здания посольства и консульств смогут только дипломаты.

На избирательных участках ажиотаж

Политика
Новости

Джонсон заявил о готовности расследовать дело Скрипаля вместе с Москвой

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Лондон хотел бы расследовать отравление Сергея Скрипаля, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова вместе с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Би-би-си.

Он также сообщил, что Британия передаст образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль, экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Представители ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник, чтобы провести исследования. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британия обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Москва отвергает эти обвинения, отмечая, что Лондон не представил никаких доказательств.

Бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество, 12 марта был найден мертвыми в своем доме в Лондоне. Полиция расследует смерть Глушкова как убийство. 

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Политика
Новости

Председателя УИК во Владимирской области уволили за досрочное начало голосования

Ведомости
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Во Владимирской области на избирательном участке № 160 Петушинского района в нарушение установленного порядка голосование началось в 7.50 утра. В связи с этим председатель участковой избирательной комиссии Петушинского района был уволен, сообщает областной избирком.

Стационарный ящик для голосования, в который избиратели опускали бюллетени до 8.00, опечатан и не будет использоваться в день голосования. Новый ящик был установлен в присутствии наблюдателей, отметили в облизбиркоме.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Как голосовали кандидаты в президенты

Технологии
Новости

Twitter может запретить рекламу криптовалют вслед за Facebook и Google

Ведомости
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Сервис микроблогов Twitter хочет запретить рекламу криптовалют и ICO (первичное размещение акций), сообщает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, новая рекламная политика Twitter вступит в силу в течение двух недель.

Запрет на рекламу криптовалют в Twitter будет действовать во всех странах, говорят собеседники канала. Официального подтверждения информации пока нет. 

Ранее Google и Facebоok запретили рекламу криптовалют. Запрет Google начнет действовать с июня и распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные — ICO, криптокошельки, советы по поводу торговли криптовалютами, криптовалютные биржи.

Facebоok запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, считает Facebоok.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Политика
Новости

Собчак проголосовала на президентских выборах

Ведомости
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Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак проголосовала на выборах. На участок она приехала с дочкой мужа Полиной Виторган, которой недавно исполнилось 18 лет, и она голосует впервые.

Собчак голосовала на избирательном участке № 158 по открепительному. «Мы решили попробовать эту систему. Я выбрала участок для того, чтобы пойти проголосовать, посмотреть, как работает система открепительных, потому что мне казалось, что здесь могут быть какие-то проблемы. Но в моем случае этих проблем нет», — сказал Собчак.

Она проголосовала последней из восьми кандидатов. 18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

Политика
Новости

Памфилова рассказала о кибератаке на сайт ЦИК

Ведомости
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В ночь на 18 марта сайт Центризбиркома подвергся хакерской атаке, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Источники атаки были расположены в 15 странах, добавила она.

«18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2.20», сказала Памфилова журналистам (цитата «Интерфакса»).

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Как голосуют кандидаты в президенты

Политика
Новости

Сурайкин и Бабурин проголосовали на выборах президента

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Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке № 137 в Москве. На голосование Сурайкин пришел вместе с мамой, передает «РИА Новости». Отвечая на вопросы журналистов, он отметил свое «боевое настроение».

Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отдал свой голос на избирательном участке № 2151, расположенном в Российской академии наук. Ранее на этом участке проголосовал Владимир Путин. На выборы Бабурин пришел с женой и детьми.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. На выборах представлены восемь кандидатов. На момент публикации из них не проголосовала только Ксения Собчак.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Политика
Новости

Эрдоган объявил об освобождении от террористов сирийского Африна

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии. Он уточнил, что освобождение Африна является частью операции «Оливковая ветвь», которая направлена на уничтожение террористов.

«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Эрдоган пообещал, что Турция сделает все возможное для восстановления инфраструктуры на северо-западе Сирии и скорейшего возвращения сирийских беженцев.

Военную операцию «Оливковая ветвь» турецкая армия начала 20 января. Она проходит без согласования с властями Сирии и при поддержке сил, оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Помимо Африна турецкая армия собирается освободить от террористов сирийские земли вдоль границы с Турцией.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Политика
Новости

Британия отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Скрипалю

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Власти Великобритании отказались предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю и его дочери, сославшись на то, что они являются британскими подданными, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Лондоне.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сказали в посольстве. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы. 

Британия обвиняется Россию в причастности к отравлению Скрипаля. В связи с этим Лондон ввел дипломатические санкции, предполагающие высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. 

Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств. 16 марта Россия ответила зеркальными мерами, решив выслать 23 британских дипломата. 

Тереза Мэй посетила Солсбери

Политика
Новости

Явлинский и Жириновский проголосовали на президентских выборах

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Основатель партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке № 2579 в Крылатском районе Москвы, сообщает «РИА Новости». Явлинский отказался сказать, за кого проголосовал.

Другой кандидат в президенты — Владимир Жириновский (ЛДПР) — проголосовал на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе Москвы.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве. 

Политическая агитация на языке плакатов

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