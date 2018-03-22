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Спецпрокурор США подготовил вопросы для беседы с Трампом по «российскому делу»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование так называемого «российского дела», подготовил и передал адвокатам Дональда Трампа вопросы, которые он хотел бы задать президенту. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В частности, Мюллер хочет расспросить Трампа об увольнении помощника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми. Кроме того, в списке есть вопрос о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой.

Телеканал отмечает, что это предварительный и неполный список вопросов. К тому же пока нет четкой договоренности относительно того, состоится ли встреча Трампа и Мюллера.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокаты президента пытаются договориться о сделке со спецпрокурором. Защитники хотят организовать беседу Трампа с Мюллером в обмен на скорейшее завершение следствия.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Дональд Трамп и его связи с Россией