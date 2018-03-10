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WSJ узнала о готовящейся сделке Трампа со спецпрокурором Мюллером

Адвокаты президента США Дональда Трампа хотят договориться о сделке со спецпрокурором по расследованию «российского дела» Робертом Мюллером, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Адвокаты хотят организовать беседу президента с Мюллером в обмен на скорейшее завершение следствия, пишет издание.

Представители Трампа допускают, что президент согласится на беседу, если спецпрокурор назовет дату окончания следствия или хотя бы части расследования, касающейся американского лидера. Они хотят предложить срок в 60 дней с момента, когда состоится беседа, сказал один из источников WSJ.

Также адвокаты хотят обсудить вопросы, которые будут задаваться Трампу в ходе беседы, говорят собеседники издания. По мнению защитников, они должны в основном касаться увольнения Майкла Флинна с должности советника президента по национальной безопасности и Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Один из источников отметил, что обсуждение сделки с Мюллером находится на самой ранней стадии.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. В феврале сообщалось, что Трамп хочет дать показания Мюллеру несмотря на советы юристов отказаться от этого.

Дональд Трамп и его связи с Россией