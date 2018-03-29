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Шакро Молодого приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима

Никулинский суд Москвы приговорил «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Его признали виновным в вымогательстве. Другой фигурант этого дела Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8 лет и 10 месяцев колонии.

Шакро признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Следствие установило, что Захарий Калашов в 2013 г. после смерти смерти Аслана Усояна (Дед Хасан) «занял лидирующее положение в криминальном мире России» и «под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью». Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек, включая Калашова и Кочуйкова.

Обвинение просило приговорить Шакро Молодого к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на 700 000 руб. Для Кочуйкова просили 9,5 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 руб. Еще 10 фигурантов уголовного дела обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 года колонии и различным штрафам.

Летом 2016 г. в Москве были задержаны замначальника московского главка Следственного комитета России Денис Никандров, замначальника управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов, а также руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко.

Они обвиняются в получении взятки в размере $500 000 от Захария Калашова за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову, который был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.