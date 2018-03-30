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МИД вызвал иностранных послов для объявления ответных мер на высылку дипломатов

В Министерство иностранных дел вызваны послы западных стран, принявших решение о выдворении российских дипломатов, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», – говорится в сообщении.

29 марта министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле. Москва вышлет аналогичное число американских дипломатов и закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.

В отношении других стран, принявших аналогичное решение, Москва примет зеркальные меры, подчеркнул министр.

Первой решение о выдворении российских дипломатов приняла Великобритания. Власти страны возложили ответственность на Россию за отравление бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в английском Солсбери 4 марта. Британские следователи полагают, что пострадавшие были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва отрицает причастность к инциденту и наличие на территории страны химического оружия.

В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 28 государств – в том числе США, Австралия, Канада, Норвегия, 18 стран Евросоюза, а также НАТО. Они планируют выдворить 153 сотрудников российских дипмиссий.

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