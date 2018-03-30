Охранявшая кемеровский торговый центр компания самоликвидировалась
Лицензия частного предприятия «Центр защиты», охранявшего кемеровский торговый центр (ТЦ) «Зимняя вишня», аннулирована, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
«Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», – написал Хинштейн на своей странице в Twitter.
Ранее Хинштейн сообщил, что Росгвардия 28 марта приступила к проверкам охранных предприятий во всех торговых центрах страны.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.