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Охранявшая кемеровский торговый центр компания самоликвидировалась

Лицензия частного предприятия «Центр защиты», охранявшего кемеровский торговый центр (ТЦ) «Зимняя вишня», аннулирована, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», – написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Ранее Хинштейн сообщил, что Росгвардия 28 марта приступила к проверкам охранных предприятий во всех торговых центрах страны.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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