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Родственница Юлии Скрипаль планирует навестить ее в Британии

Двоюродная сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании, сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.

«Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей С. Скрипаля. После информации о том, что состояние Ю. Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру», – рассказали в диппредставительстве.

«Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», – отметили в посольстве.

Юлия Скрипаль находится в больнице в английском Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом. Ее состояние значительно улучшилось, женщина пришла в сознание и может говорить, сообщила в четверг телерадиокомпания BBC. В пятницу телеканал Sky News также сообщил, что Скрипаль пошла на поправку, она начала самостоятельно пить и принимать пищу.

Юлия Скрипаль и ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль были обнаружены без сознания на лавочке в Солсбери 4 марта. По версии британских спецслужб, Скрипали были отравлены разработанным в СССР ядом типа «Новичок». Сергей Скрипаль продолжает находиться в критическом, но стабильном состоянии.

Великобритания обвинила в причастности к отравлению Скрипалей российские власти. Москва не признает свою вину и отрицает наличие в стране химического оружия. Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов, аналогичные решения приняли в знак солидарности еще 28 стран. Москва приняла зеркальные меры.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ