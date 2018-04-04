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СКР установил очаг возгорания в торговом центре «Персей для детей»

Следователи установили очаг возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что четыре этажа здания занимает детский торговый центр, на пятом и шестом располагаются склады ткацкой фабрики, где и произошло возгорание.

Сообщения о возгорании в здании торгового центра поступили в МЧС в 12.32 мск. Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. В результате пожара погиб сотрудник ТЦ. Он, предположительно, перепутал направление к эвакуационному выходу и двинулся в задымленную зону. Шесть спасателей пострадали.

По факту возгорания СКР завел уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

Последний раз торговый центр проверялся в марте. Тогда нарушений, которые могли отразиться на сегодняшнем пожаре, найдено не было, уточняла пресс-служба МЧС.

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