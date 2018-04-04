СКР установил очаг возгорания в торговом центре «Персей для детей»
Следователи установили очаг возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в своем Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что четыре этажа здания занимает детский торговый центр, на пятом и шестом располагаются склады ткацкой фабрики, где и произошло возгорание.
Сообщения о возгорании в здании торгового центра поступили в МЧС в 12.32 мск. Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. В результате пожара погиб сотрудник ТЦ. Он, предположительно, перепутал направление к эвакуационному выходу и двинулся в задымленную зону. Шесть спасателей пострадали.
По факту возгорания СКР завел уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».
Последний раз торговый центр проверялся в марте. Тогда нарушений, которые могли отразиться на сегодняшнем пожаре, найдено не было, уточняла пресс-служба МЧС.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.