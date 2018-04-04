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Путин заявил о доказательствах подготовки провокаций с отравляющими веществами в Сирии

Россия располагает доказательствами подготовки боевиками в Сирии провокаций с использованием отравляющих веществ (ОВ), заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Россия - Турция - Иран по Сирии.

«Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ, - сказал российский президент. - Условились в этой связи наращивать трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора, наращивать обмен информацией».

По его словам, лидеры трех стран в качестве общей стратегической цели в Сирии видят окончательный разгром террористов, «которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса». «В ход идут любые средства», - констатировал Путин.

О подготовке провокаций с ОВ в Восточной Гуте близ Дамаска неоднократно заявляли российские Минобороны и МИД. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов утверждал, что целью провокации является оправдание удара США по правительственным кварталам Дамаска.