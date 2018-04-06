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Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи 66-летнюю Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы, передают Yonhap и Reuters. Суд также оштрафовал ее на 18 млрд вон (около $16,9 млн).

Суд признал бывшего лидера виновной в разглашении гостайны, вымогательстве и получении взяток и злоупотреблении властью. «Подсудимая злоупотребляла властью, доверенной ей народом, что привело к хаосу в государственных делах и беспрецедентному импичменту», – сказал судья Ким Се Юн, оглашая приговор. По его словам, нет «никаких признаков раскаяния» Пак Кын Хе. Свою вину она не признает.

Прокуратура Южной Кореи требовала для бывшего президента 30 лет тюрьмы и штрафа в размере 118,5 млрд вон (около $111 млн).

Оглашение приговора впервые в истории Северной Кореи транслировалось в прямом эфире. Пак Кын Хе на заседании отказалась присутствовать. Ее защита в ближайшее время подаст апелляцию на приговор.

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