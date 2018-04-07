Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

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Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпустили на свободу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании – судовладельца Анну Шевелеву.
«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) в связи с делом капитана», – сказала Шевелева.
Моряки провели на арестованном судне более 10 дней. Украинские пограничники задержали «Норд» в Азовском море 25 марта. На борту судна находились 10 членов экипажа, все они граждане России. Судно отконвоировали в порт Бердянска, спустя пять дней суд постановил арестовать его.
Капитан «Норда» обвиняется в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Суд избрал капитану меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере $1300. Защита уже внесла залог, капитана должны отпустить 10 апреля.
На остальную команду наложили административные штрафы по статье о незаконном пересечении границы.
«Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. Все 10 дней, пока судно стояло в порту, в его трюме пропадало несколько тонн рыбы, передают СМИ.
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Французская PSA Group (Peugeot-Citroen) собирается открыть за пять лет в России 500 мультибрендовых сервисных станций для автомобилей под брендом Eurorepar Car Service. Компания открыла первую станцию 5 апреля в Москве.
Расширение бизнеса в послепродажном обслуживании автомобилей всех марок является одним из основных направлений стратегического плана Push to Pass, представленного компанией в 2016 г. Главная цель стратегии развития автосервисов в мире и в России - расширение клиентской базы привлечением людей и компаний, не являющихся владельцами автомобилей Peugeot, Citroen и DS, сообщила PSA.
Россия с 40-миллионным парком автомобилей «является стратегическим рынком» для компании, сказал директор PSA по послепродажному обслуживанию Кристоф Мюзи на открытии центра. Компания собирается «завоевать значительную часть рынка обслуживания машин в России и стать одним из лидеров по количеству центров в сети», сказал директор по послепродажному обслуживанию и запасным частям группы PSA в регионе Евразия Евгений Болдырев.
Сеть автосервисов Eurorepar Car Service образована PSA в 2015 г. слиянием сервисной сети брендов Peugeot и Citroen. Сейчас сеть состоит из более 3000 сервисных центров в 50 странах мира, в т. ч. 1400 во Франции и 300 в Германии. Компания планирует довести их число до 10 000 к 2021 г. Компания развивает сеть в том числе передачей франшизы независимым сервисным станциям.
Daimler
Двух-трехлетний Mercedes-Benz SLK (R 172, на фото) назван самым надежным автомобилем по результатам ежегодного анализа техосмотра машин немецкой ассоциации технического контроля машин TÜV. В десятку лучших подержанных машин не старше 2014 года выпуска также входят Volkswagen Golf Sportsvan, Mercedes B-класса, Mercedes GLK, Mazda 2, Audi A1, Q3 и Q5, Porsche 911 и Volvo V40 (у последних пяти одинаковый уровень надежности). Многие из этих моделей лидировали и в прошлогоднем рейтинге надежности организации
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Daimler
Рейтинг составлен на основании 10 млн проверок автомобилей, произведенных членами ассоциации TUV с июля 2016 г. по июнь 2017 г. Самым надежным 4-5-летним автомобилем назван Mercedes-Benz B-класса (кузов W 246, на фото). Также лучшие подержанные пятилетки - Porsche 911, Mazda CX-5, Audi Q5, Mercedes SLK, Seat Mi, Audi TT, Mercedes GLK, Opel Agila и Mercedes M-класса
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Porsche
В исследовании рассматривается 225 самых распространенных моделей европейского рынка, разбитые на пять возрастных групп без уточнения классов автомобилей. Среди 6-7-летних машин меньше всего неисправностей эксперты обнаружили в Porsche 911 (Typ 977, на фото). Чуть хуже него показали себя при техосмотре Audi Q5 и TT, Honda CR-V, Mazda 3, BMW X1, Kia Venga, VW Golf Plus, Audi A4/A5 и Ford Fusion
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Porsche
Основная модель Porsche названа лучшей среди 8-9-летних и 10-11-летних машин. При составлении рейтинга учитывалось число обнаруженных при техосмотре неисправностей, которые классифицировались по категориям: «незначительные» (разрешается дальнейшая эксплуатация, но дефекты необходимо устранить), «существенные» (допуск на дорогу не дается, недостатки необходимо устранить в течение четырех недель) и «небезопасное транспортное средство» (прекратить использование)
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Porsche
При построении рейтинга учитывались только «серьезные дефекты», т. е. не позволяющие по достаточно строгим немецким правилам получить допуск к движению по дорогам общего пользования. Так, у лидера рейтинга 2018 г. Mercedes SLK в среднем только две машины из 100, представленных на техосмотр, имели серьезные неисправности. Среди 10-11-летних Porsche 911 (на фото) - 12,2% машин с серьезными дефектами при средних для этого возраста 26,5%. В среднем во всех возрастных категориях доля дефектных машин - 19,9%
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Kia
Самым ненадежным среди свежих машин с пробегом немецкие эксперты признали 2-3-летний кроссовер Kia Sportage - 12,6% неисправных машин (как у 10-летних Porsche) при средних 5,8% для возраста. Также в подвале рейтинга оказались Fiat Punto (12,3%), Dacia Logan (12,2%) с соплатформенными Sandero (9,5%) и Duster (8,9%), Fiat 500 (11,2%) и Ford Ka (10,1%). Но у Logan и Duster выше средние пробеги - 50 000 км против 27 000-33 000 км у итальянцев и Ka (построен на общей платформе с Fiat 500) и Sportage - 42 000 км
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Renault
У Peugeot 206 и Dacia Logan (на фото) одинаковая и самая высокая доля дефектов среди 4-5-летних автомобилей – 20,6%, при этом у Peugeot пробег в среднем меньше - 52 000 против 80 000 км. Другие слабые модели 2012-2013 гг. - VW Sharan, Renault Kangoo, Seat Alhambra (аналог Sharan), Chevrolet Spark и упомянутые среди худших 2-3-летних модели Dacia и Fiat
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Chevrolet
В рейтинге TÜV всего две модели Chevrolet, и они обе попали в антитоп-5 автомобилей с наибольшим числом существенных неисправностей. На фото Aveo – аутсайдер среди 6-7-летних автомобилей с долей неисправных автомобилей 29,3% (среднее для 6-7-летних - 15,7%). Самыми слабыми в этом возрасте немцы также считают Citroen C4, Fiat Panda, Renault Twingo, Kia Rio, Peugeot 206, Dacia Logan и Sandero
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Chevrolet
Малыш Chevrolet Matiz замыкает рейтинг надежности 8-9-летних машин вместе с Aveo первого поколения - 35,8% и 32,5% неисправных машин при средних 21%. Также хуже всех себя показывают на немецком техосмотре Dacia Logan и Sandero, Renault Kangoo и Megane, Citroen C4 и Berlingo, Peugeot 206, Kia Rio, VW Sharan и Mazda 5
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Matthias93
У Ford Ka первого поколения самая большая доля неисправных машин согласно отчету TÜV - 36,9%. Такой же процент у Ford Galaxy, но средний пробег минивэнов значительно больше - 170 000 км против 82 000 км у микролитражки. Худшими десятилетками стали сразу четыре модели Renault - Megane, Laguna, Scenic и Kangoo, Hyundai Tucson и уже упомянутые за ненадежность в более молодом возрасте VW Sharan, Citroen C4, Chevrolet Matiz и Kia Rio. Среднее число неисправных машин в этом возрасте - 26,5%, определил TUV
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Министерство иностранных дел России прокомментировало новые санкции США. По мнению МИДа, вводя санкции в отношении российских компаний, США «бьют и по простым американцам, собственным избирателям», разрушая экономическое сотрудничество.
«Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции», – говорится в комментарии МИДа.
Россия не оставит новые санкции «без жестокого ответа», добавили в ведомстве.
В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.
Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.
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Суд в Мариуполе постановил оштрафовать большинство членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного погранслужбой Украины почти две недели назад в Азовском море. Решения по двум морякам пока нет.
«Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», - сказала «Интерфаксу» представитель компании - владельца судна Анна Шевелева.
Членам экипажа вменяют ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («незаконное пересечение границы», санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).
Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35 240 гривен залога (около $1300).
Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа 25 марта. «Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. МИД России требует от Киева немедленно отпустить экипаж «Норда».
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Москва призвала власти Великобритании объяснить ситуацию с выдачей визы племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Это полное форменное безобразие - то, что мы видим, когда страна, которая высказывается по любому аспекту российской внутренней политики, почему-то отказывается от комментария в плане выдачи британской визы в таких обстоятельствах», - сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».
Она считает, что официальные лица Великобритании из гуманитарных соображений «обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта».
«Есть чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним. И на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или недоступом родственницы к этой семье», - добавила Захарова.
Ранее в пятницу британские СМИ сообщили, что Лондон уведомил Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу.
В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и Telegram найти компромисс в связи с возможной блокировкой мессенджера в России. Об этом он написал в своем Telegram.
Он добавил, что он активный пользователь Telegram и ведет не только свой канал, но и пользуется мессенджером по работе и личным вопросам. Кадыров считает Telegram очень удобным: «Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой».
При этом он подчеркнул, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять». Кадыров добавил, что не сторонник блокировки Telegram и надеется на компромиссное решение Роскомнадзора и Telegram.
В пятницу Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram, и если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке.
10 самых безопасных мессенджеров
Reuters
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
3/11
Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
7/11
Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
10/11
Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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Президент ВТБ Андрей Костин, подпавший под новые санкции минфина США, спокойно к этому отнесся. В интервью «России 1» отметил, что живет и будет жить в России: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи - не поехать на сессию МВФ, мы это переживем» (цитата по «Интерфаксу»).
Костин традиционно участвовал в осенних сессиях МВФ, проходящих в Вашингтоне.
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В список попали 26 человек и 15 компаний. Минфин объяснил новые санкции ситуацией на Украине, в Сирии, кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию».
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/27
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/27
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/27
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/27
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/27
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/27
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/27
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/27
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/27
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/27
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/27
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/27
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/27
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/27
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/27
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/27
instagram.com/miguelleone
Леон Мартинез
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Перез Альвеар
26/27
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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«Ростех» прокомментировал попадание «Рособоронэкспорта» в новый санкционный список США. В компании отметили, что изучают документ минфина США, окончательные выводы пока не сделаны.
«То, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений, — сказал представитель «Ростеха». — Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция».
В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.
Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.
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Спецпрокурор США получил новую информацию о встрече представителей президента США Дональда Трампа и Кремля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым в январе 2017 г. перед инаугурацией Трампа. Эта встреча, возможно, не была случайной, отмечает ABC. Принс во время допроса описывал эту встречу именно как случайную – «за кружкой пива», писала газета The Washington Post. По его словам, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.
Дмитриев тесно связан с семьей российского президента Владимира Путина, отмечала ранее Financial Times. Шесть источников газеты утверждают, что жена гендиректора РФПИ близка к Катерине Тихоновой, которую многие СМИ называют дочерью Путина. Именно близкая дружба жены Дмитриева и Тихоновой сделала его влиятельной фигурой в Кремле, сказали источники Financial Times.