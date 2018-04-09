Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэродрому

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ПВО Сирии отреагировали на ракетную атаку на аэродром Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его информации, по цели было выпущено 8 ракет.
Ранее 9 стран в том числе три постоянных члена СБ ООН – США, Великобритании и Франции, инициировали экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля. За его проведение высказались также Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар. Запад обвиняет в случившемся сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Россию.
«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену», - написал Трамп в своем твиттере.
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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе личной встречи обменялись информацией, подтверждающей использование в Сирии химического оружия. Об этом говорится в заявлении администрации Макрона. Лидеры США и Франции договорились «координировать свои действия и инициативы в Совете Безопасности ООН», а также поддерживать «тесные контакты», включая еще один раунд переговоров, в ближайшие 48 часов.
Экстренное заседание Совбеза ООН будет созвано 9 апреля по инициативе девяти стран, в том числе трех постоянных членов СБ ООН – США, Великобритании и Франции. С призывом созвать заседание, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля, также выступили Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар.
Запад обвиняет в атаке сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Москву.
«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену», - написал Трамп в своем твиттере.
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В Совете Безопасности ООН во второй половине дня понедельника по инициативе России как постоянного члена Совбеза состоится заседание по теме «угрозы международному миру и безопасности», сообщил пресс-секретарь постпредства России при Всемирной организации Фёдор Стржижовский.
«Завтра в 15:00 члены Совета Безопасности ООН соберутся по инициативе России для того, чтобы обсудить угрозы международному миру и безопасности», - сказал он, добавив, что «сразу после заседания состоится второе».
Ранее британское постпредство при ООН сообщило в Twitter, что Великобритания, Франция, США, а также шесть непостоянных членов Совбза ООН попросили провести заседание Совета, чтобы обсудить возможную химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным сирийской оппозиции, в ходе химической атаки погибли 70-75 человек. Великобритания и США обвинили в атаке на мирных жителей режим Башара Асада, а Россию - в пособничестве ему. Заседание Совбеза по химатаке также должно пройти в понедельник.
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Президент Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химического оружия и раскритиковал Россию и Иран за поддержку президента Сирии Башара Асада. «В результате безумной химатаки в Сирии погибло много людей, в том числе женщины и дети», – написал Трамп в Twitter.
По его словам, ответственность за это несут президент России Владимир Путин и Иран, которые поддерживают «зверя Асада».
Восточная Гута, в которой, по утверждению сирийской оппозиции, Дамаск применил химическое оружие, «полностью изолирована от окружающего мира», добавил Трамп. «Немедленно откройте район для медиков и проверок. Произошла еще одна гуманитарная катастрофа, причем совершенно без причины. Ужас», – заявил Трамп.
Ранее СМИ со ссылкой на повстанцев сообщили, что правительственные войска Сирии сбросили бомбу с ядовитыми химикатами в городе Дума (Восточная Гута), где возобновились столкновения между армией и оппозицией. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждают Reuters и «Би-би-си». Официальные источники не подтверждают информацию.
Госдепартамент США ранее заявил, что если использование Дамаском химического оружия в Восточной Гуте подтвердится, то ответственность за это ляжет на Россию. Минобороны и МИД России опровергли информацию о химатаке в Сирии.
По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, подконтрольной оппозиции, в химической атаке 4 апреля 2017 г. погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек. На сайте Сирийско-американского медицинского общества говорится о 500 пострадавших. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин
1/5
Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Через несколько часов нападению подвергся госпиталь, в который были доставлены пострадавшие, пишет The Guardian. Характер удара не уточняется, но сообщается, что при взрыве погибли не менее 11 детей. Сирийские власти «категорически отвергают» свою причастность
2/5
Zuma / TASS
Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Министерство сообщило, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака
3/5
Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Разрушенный гараж госпиталя в городе Хан-Шейхун
4/5
SEDAT SUNA / EPA / VOSTOCK Photo
Вечером 4 апреля в Стамбуле напротив российского посольства прошел митинг. Протестующие призывали к прекращению массовых убийств в Сирии и выводу российских военных из страны. «Imperialist Russia Get out of Syria», – гласили надписи на транспарантах
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Начиная с 2002 г. Москва направила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Ущерб от их действий оценивается более чем в 0,5 трлн руб. «Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», – сказал генпрокурор в эфире НТВ.
В Великобритании начал действовать закон, предусматривающий проверку источников средств для покупки активов. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить его происхождение.
Чайка выразил надежду на то, что Великобритания будет применять этот закон «в соответствии с нормами цивилизованного государства», т. е. вернет незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. «Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», – сказал генпрокурор.
Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов говорил, что после введения этого закона Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых». «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», – говорил Титов.
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Сообщения о применении отравляющих веществ правительственными войсками в Сирии являются информационным вбросом, заявило Министерство иностранных дел России.
«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, – выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», – считают в министерстве.
Ведомство подтвердило, что в городе Дума (Восточная Гута) продолжаются столкновения между правительственными войсками и оппозицией. «Непримиримые радикалы оказывают сопротивление в городе Дума, используя в качестве живого щита оставшихся мирных жителей», – говорится в комментарии МИДа.
В этих условиях организованы гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения, добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума после того, как группировка «Джейш Аль-Ислам» обстреляла людей в гуманитарном коридоре.
По данным Reuters, в ответ на обстрел сирийская армия сбросила бомбу с ядовитыми химикатами. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждает агентство.
Официальные источники не подтверждают информацию. Министерство обороны России ранее опровергло сообщения о применении сирийской армией химического оружия.
По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, подконтрольной оппозиции, в химической атаке 4 апреля 2017 г. погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек. На сайте Сирийско-американского медицинского общества говорится о 500 пострадавших. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин
1/5
Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Через несколько часов нападению подвергся госпиталь, в который были доставлены пострадавшие, пишет The Guardian. Характер удара не уточняется, но сообщается, что при взрыве погибли не менее 11 детей. Сирийские власти «категорически отвергают» свою причастность
2/5
Zuma / TASS
Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Министерство сообщило, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака
3/5
Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Разрушенный гараж госпиталя в городе Хан-Шейхун
4/5
SEDAT SUNA / EPA / VOSTOCK Photo
Вечером 4 апреля в Стамбуле напротив российского посольства прошел митинг. Протестующие призывали к прекращению массовых убийств в Сирии и выводу российских военных из страны. «Imperialist Russia Get out of Syria», – гласили надписи на транспарантах
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Нет никаких доказательств того, что инцидент в немецком Мюнстере был терактом, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. При этом мотивы преступника пока не установлены, отметил он.
«Инцидент снова показал, что, к сожалению, нет абсолютной безопасности. В настоящий момент есть убедительные доказательства того, что преступник был один и не имел никакого отношения к террористам», – сказал Зеехофер (цитата Suddeutsche Zeitung).
Министр выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Это трусливое и жестокое преступление очень сильно повлияло на нас», – добавил Зеехофер.
В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое.
Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. За рулем автомобиля был гражданин Германии 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.
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Генеральная прокуратура России 9 апреля обнародует материалы, из которых следует, что МВД Великобритании заранее знало о том, что жизни бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко угрожает опасность. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка в интервью каналу НТВ.
В частности, по словам генпрокурора, будут обнародованы отдельные документы из переписки с Терезой Мэй, которая в то время возглавляла МВД Британии.
Кроме того, Генпрокуратура намерена рассказать об обстоятельствах, установленных в ходе расследования дела о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 г. убежища в Великобритании, добавил Чайка.
Материалы будут обнародованы в понедельник на брифинге, посвященном инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментируя дело Скрипалей, Чайка заявил, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными действиями Лондона. «Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые совершались и с мнимым покушением на Березовского в Лондоне, и с установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Литвиненко в ноябре 2006 г.», – сказал Чайка.
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 г. от отравления полонием. После отъезда на Запад он опубликовал ряд разоблачительных материалов о ФСБ. Британские спецслужбы подозревали Россию в причастности к убийству Литвиненко.
Бизнесмен Борис Березовский в 2013 г. был найден мертвым в своем доме в Аскоте (графство Беркшир). Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, следствие пришло к выводу, что бизнесмен повесился.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они были доставлены в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу британских спецслужб. Однако в 2010 г. его помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.
Список противников советской и российской власти, убитых за границей
РИА Новости
25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской народной республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который, по его версии, отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время Гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
1/12
РИА Новости
26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
2/12
Неизвестный автор
В сентябре 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
3/12
Неизвестный автор
Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
4/12
«Światowid»
23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
5/12
Неизвестный автор
12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
6/12
Неизвестный автор
20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
7/12
Неизвестный автор
Февраль 1941 г. В отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
8/12
Неизвестный автор
15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский, впоследствии бежал на Запад
9/12
Хамельянин Геннадий / ITAR-TASS
13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб, были осуждены катарским судом, но затем переданы России
10/12
FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Ноябрь 2006 г. От отравления полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, после отъезда на Запад опубликовавший ряд разоблачительных материалов о ФСБ. В убийстве Литвиненко британские спецслужбы обвиняют Андрея Лугового (ныне - депутат Госдумы) и Дмитрия Ковтуна
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Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что сирийская армия применила химическое оружие против боевиков в городе Дума (Восточная Гута). Россия готова после освобождения Думы направить туда специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его мнению, «ряд западных стран» с помощью этих заявлений пытаются помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», – сказал Евтушенко (цитата «Интерфакса»).
Ранее агентство SANA сообщило, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума. Атаки возобновились, когда группировка «Джейш Аль-Ислам» после внутренних разногласий о выводе боевиков обстреляла людей в гуманитарном коридоре.
Reuters со ссылкой на повстанцев сообщил, что сирийские войска в ответ сбросили на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами. Агентство со ссылкой на медиков сообщает о десятках погибших в результате удара. По данным разных источников Reuters, число жертв колеблется от 49 до 150. Телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила о 70 погибших.
Госдепартамент США заявил, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании Дамаском химического оружия против мирных жителей. Если будет доказано, что инцидент связан с применением химикатов, то ответственность за это ляжет на Россию, подчеркнули в госдепе.
По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, подконтрольной оппозиции, в химической атаке 4 апреля 2017 г. погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек. На сайте Сирийско-американского медицинского общества говорится о 500 пострадавших. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин
1/5
Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Через несколько часов нападению подвергся госпиталь, в который были доставлены пострадавшие, пишет The Guardian. Характер удара не уточняется, но сообщается, что при взрыве погибли не менее 11 детей. Сирийские власти «категорически отвергают» свою причастность
2/5
Zuma / TASS
Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Министерство сообщило, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака
3/5
Mohammed Karkas / Anadolu Agency / Getty Images
Разрушенный гараж госпиталя в городе Хан-Шейхун
4/5
SEDAT SUNA / EPA / VOSTOCK Photo
Вечером 4 апреля в Стамбуле напротив российского посольства прошел митинг. Протестующие призывали к прекращению массовых убийств в Сирии и выводу российских военных из страны. «Imperialist Russia Get out of Syria», – гласили надписи на транспарантах
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Маршрутное такси, ехавшее из Севастополя в Армянск, столкнулось в воскресенье с электричкой на севере Крыма, сообщает ГУ МВД по республике. В ДТП погибли пять пассажиров маршрутки, еще четверо получили травмы, детей среди погибших и пострадавших нет.
Авария произошла не нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска, уточнили в МЧС. Электричка с рельсов не сошла, пассажиры поезда не пострадали.
Причины аварии выясняются. По предварительным данным, водитель «мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни», сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте происшествия.
Финансы
Новости
Spiegel сообщил о готовящейся смене гендиректора Deutsche Bank
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Заместитель главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиан Зевинг станет новым генеральным директором крупнейшего банка Германии, сменив на этой должности Джона Крайана. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, решение об этом будет принято на срочном заседании совета директоров банка в воскресенье вечером. Обязанности гендиректора Зевинг начнет исполнять после ежегодного собрания в мае, отмечает журнал.
В Deutsche Bank подтвердили, что в воскресенье совет обсудит позицию генерального директора.
Крайан занимает должность гендиректора менее трех лет, но инвесторы «потеряли веру в то, что он может вернуть банк к прибыльности», пишет журнал.
Зевинг работает в Deutsche Bank с 1989 г., с 2015 г. входит в правление банка. Он возглавляет розничное подразделение Deutsche Bank.
10 крупнейших банков континентальной Европы
Андрей Гордеев / Ведомости
26 февраля Сбербанк стал самым дорогим банком континентальной Европы. Его капитализация превысила во время торгов 91,7 млрд евро
1/10
Mark Lennihan / AP
Таким образом, он обогнал испанский Banco Santander – его капитализация 91,48 млрд евро
2/10
Jacques Brinon / AP
Банк BNP Paribas (Франция). Капитализация – 80,98 млрд евро
3/10
Peter Dejong / AP
ING Groep (Нидерланды). Капитализация – 57,31 млрд евро
4/10
Luca Bruno / AP
Банк Intesa Sanpaolo (Италия). Капитализация – 51,92 млрд евро
5/10
Juan Medina / Reuters
Банк BBVA (Испания). Капитализация – 46,12 млрд евро
6/10
Simon Newman / Reuters
Банк Credit Agricole (Франция). Капитализация – 39,90 млрд евро
7/10
Ints Kalnins / Reuters
Банк Nordea Bank (Швеция). Капитализация – 38,17 млрд евро
8/10
Antonio Calanni / AP
Банк UniCredit (Италия). Капитализация – 38,16 млрд евро
9/10
Lionel Cironneau / AP
Банк Societe Generale (Франция). Капитализация – 37,70 млрд евро
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу сдался полиции, сообщает Reuters. Его доставили на самолете в город Куритиба, в котором он будет отбывать тюремное наказание.
Сейчас политик находится во временной камере в местном отделении полиции. Возле здания собрались сторонники экс-президента, выступающие против его ареста. Акция протеста переросла в беспорядки, в результате которых пострадали несколько человек. Полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.
Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний. Экс-президент отрицает свою вину и называет это дело происками политических оппонентов.
Политик просил оставить его на свободе, пока он подает апелляцию, однако суд 5 апреля отклонил его просьбу и обязал явиться в тюрьму. Два дня Лула да Силва укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников, но в субботу решил сдаться.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
1/16
Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
2/16
Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
3/16
Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
4/16
Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
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Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
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Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
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Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
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Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
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Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
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REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
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Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
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REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
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Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
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Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
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Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере