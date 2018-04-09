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Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэродрому

ПВО Сирии отреагировали на ракетную атаку на аэродром Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его информации, по цели было выпущено 8 ракет.

Ранее 9 стран в том числе три постоянных члена СБ ООН – США, Великобритании и Франции, инициировали экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля. За его проведение высказались также Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар. Запад обвиняет в случившемся сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Россию.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену», - написал Трамп в своем твиттере.