Опубликовано видео работы сирийских ПВО по ракетным целям

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Rusal предупредил о риске технического дефолта из-за санкций

Включение UC Rusal в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам компании, говорится в сообщении крупнейшего российского производителя алюминия на Гонконгской бирже.

По предварительной оценке Rusal, введение санкций «может оказать существенно негативное воздействие на бизнес и перспективы группы». В сообщении отмечается, что компания намерена продолжить выполнять все свои обязательства. Также Rusal уведомляет, что публикация годового отчета компании может быть отложена.

После размещения сообщения акции Rusal продолжили дешеветь. В понедельник бумаги компании на Гонконгской бирже потеряли в стоимости более 40% к уровню закрытия торгов в пятницу, к 8:30 мск падение замедлилось до 39,9% – акции торгуются по цене 2,79 гонконгского доллара.

В пятницу Минфин США ввел санкции в отношении UC Rusal, его основного владельца Олега Дерипаски и других семи связанных с миллиардером компаний.

Американские лица должны прекратить коммерческие отношения с включенными в список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

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