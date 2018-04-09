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«Коммерсантъ» узнал об обсуждении новых антироссийских санкций в Белом Доме

Администрация США на этой неделе планирует обсудить новые санкции против России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к госдепартаменту. Свой проект представит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на позицию советника по нацбезопасности Джон Болтон, известный своими радикальными взглядами.

Ранее Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным», обвинив его в химической атаке Восточной Гуте 7 апреля, а на Россию и Иран возложил ответственность за поддержку режима. Также президент США пообещал, что виновные в атаке заплатят за нее «большую цену».

Рано утром 9 апреля сирийское информационное агентство SANA сообщило о ракетной атаке по военному аэродрому Т-4 в Хомсе и срабатыванию системы ПВО. Собеседник агентства предположил, что это похоже на американскую агрессию. Представитель Пентагона заявил, что министерство не проводит атак на Сирию.