США обвинили Россию в нарушении обязательств по ликвидации химоружия Сирии
Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по программе ликвидации химического оружия Сирии, передает Reuters.
«Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию программы сирийского химоружия», - сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 48 часов примет решение в отношении Сирии из-за химической атаки. Госдеп считает виновными в нападении Россию и Сирию.
7 апреля сирийская оппозиция обвинила сирийскую армию в применении химического оружия в пригороде Дамаска - в городе Дума (Восточная Гута). По неподтвержденным данным, погибнуть могли около 70 человек. Дамаск опровергает данную информацию. Российский генштаб назвал данную информацию ложной.