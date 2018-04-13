Тема дня: Блокировка Telegram
Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram
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Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram 13:08
Замминистра связи не видит проблем в блокировке Telegram 12:52
Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram 12:34
Адвокаты Telegram обжалуют решение о блокировке мессенджера в России 11:59
Суд принял решение о немедленной блокировке Telegram 11:35
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Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах

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Минздрав против продажи безрецептурных лекарств в магазинах. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Минпромторг предложил продавать лекарства в продовольственных магазинах в конце 2017 г. Это поможет развитию рынка фармацевтических товаров и приведет к снижению цен, считает ведомство. Минпромторг доработал законопроект в апреле и направил его в Минздрав, писала газета «Коммерсантъ».

Скорцова подчеркивает, что Минздрав не будет его согласовывать. «Мы не меняли свою позицию, и позиция наша остается неизменной», - отмечает она. По ее словам, в России и так высокая доступность лекарств – одна из самых высоких в мире. Лекарства являются особым товаром и продавать их должны специально подготовленные люди, отмечает министр здравоохранения.

Минпромторг не первый раз выступает с этой инициативой. В 2012 г. ведомство направляло на согласование в Минздрав перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать не в аптеках, а в обычных продуктовых магазинах.

Как депутаты и члены правительства слушали Медведева

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МИД и ФАС России объявили о переходе из Telegram в соцсети

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В пятницу 13 апреля, после решения Таганского суда о немедленной блокировке мессенджера Telegram, государственные органы и организации стали объявлять о переходе в другие мессенджеры и социальные медиа. Решение о блокировке было объявлено в 11.30 мск, а вскоре после полудня суд выдал решение Роскомнадзору, который обещал приступить к блокировке немедленно.

Уже в 12.30 МИД России разместил в своем Telegram-канале (6600 подписчиков) сообщение о том, что новости МИД можно узнавать в сообществе в Viber.

ФАС России сделала похожий пост еще накануне. «Дорогие подписчики, завтра суд может заблокировать Telegram (ну или не завтра), и тогда наш канал станет недоступен», - написали администраторы канала федерального ведомства, сопроводив публикацию смайликом «разбитое сердце». Они призвали «подписываться и не теряться» на странички ФАС в Facebook, Twitter и «В контакте».

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Политика
Новости

Власти Таиланда предъявили обвинения ответчикам по иску Дерипаски

Ведомости
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Суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря суда.

По этому делу Вашукевич и Кириллова обвиняют в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. По другому их обвиняют в нелегальной работе.

В пятницу Вашукевич и Кириллова перевезут в городскую тюрьму Паттайи, следующее заседание пройдет 24 апреля, уточнил секретарь суда. Следствие в Таиланде длится 84 дня.

В начале февраля политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что миллиардер Олег Дерипаска и вице-премьер России Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. Они могли обсуждать вмешательство России в президентские выборы США, указывал Навальный. Это расследование было построено на книге Вашукевич, а также на ее Instagram. Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова. По его словам, они раскрыли детали его частной жизни.

Вашукевич и Кириллова задержали в конце февраля в Таиланде за нелегального проведение тренинга. Они попросили помощи у США. Вашукевич отметила, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих то, что Дерипаска обсуждал вмешательство России в выборы США. Но она готова их отдать в обмен на политическое убежище. Власти США не стали помогать, назвав ее слова «довольно странной историей».

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Новости

Суд объяснил решение блокировать Telegram в России немедленно

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Решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России обусловлено тем, что информация, которая через него распространяется, может угрожать безопасности страны и ее граждан. Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель суда.

«Ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть, в том числе, использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», - пояснила собеседница агентства.

Роскомнадзор попросил суд немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории страны 12 апреля. Суд тогда призывал дождаться решения по блокировке мессенджера. Представитель регулятора объяснял, что, поскольку Telegram не передает Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для декодирования переписки пользователей, через него могут распространяться сведения, «которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности».

Судья Юлия Смолина, рассмотрев ходатайство Роскомнадзора, приняла решение о немедленной блокировке Telegram. Суд отмечал, что это решение может быть отменено, если мессенджер все-таки исполнит требование спецслужбы. Юристы Telegram пообещали обжаловать вердикт в Мосгорсуде. Таким образом, Telegram может быть заблокирован уже 13 апреля.

Тем не менее, глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера в России. «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу», - объяснил руководитель ведомства, добавив, что это будет «бомба для журналистов». Жаров подчеркнул, что ведомство должно выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», - добавил глава Роскомнадзора.

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Политика
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Кремль допустил санкции против США, но не в ущерб национальным интересам

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Администрация президента пока не ознакомилась с сутью предлагаемых Госдумой ответных мер против США, однако в Кремле уверены, что контрсанкции не причинят ущерба национальной экономике, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций, на это потребуется какое-то время. Но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, они не будут в ущерб российским национальным интересам», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

О приоритете национальных интересов России при принятии таких решений неоднократно говорил президент Владимир Путин, подчеркнул Песков. Интерес российских парламентариев к теме противодействия антироссийской санкционной политике объясним и понятен, отметил представитель Кремля: депутаты работают над минимизацией последствий введенных против России санкций и над ответными мерами.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных санкциях против США. Документ предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить ввоз в Россию любых товаров из США и стран, поддерживающих антироссийские санкции. Законопроект предполагает также целый ряд ограничений, в том числе возможность запрета на трудоустройство американцев в России, отказ от сотрудничества с американскими компаниями в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли.

Технологии
Новости

Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера Telegram, передает ТАСС.

«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу», - пояснил он, отметив, что это будет «бомба для журналистов».

По его словам, Роскомнадзор должен выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», - отметил Жаров.

Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram из-за отказа руководства компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Решение вынесено по иску Роскомнадзора, поданному 6 апреля. В Telegram ранее заявляли, что требование Роскомнадзора невыполнимо, так как ключи хранятся на устройствах пользователей.

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Технологии
Новости

Замминистра связи не видит проблем в блокировке Telegram

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Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин заявил о том, что блокировка приложения Telegram не приведет к негативным последствиям для пользователей, передает «Интерфакс».

По его словам, часть пользователей «спокойно перекочует в другие сервисы», а те, кто захотят продолжить пользоваться приложением, «знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку». Минкомсвязи не видит каких-либо осложнений в связи с блокировкой Telegram.

«Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам», - так Волин ответил на вопрос о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку.

«У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», — сказал Волин «РИА «Новости».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Какие приложения россияне использовали чаще всего

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Новости

Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram

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Таганский суд выдал Роскомнадзору решение суда о блокировке Telegram для его исполнения. Об этом «Интерфаксу» собщили в суде. «В течении какого времени решение будет исполнено - через час, два, через сутки или более, принимает решение уже Роскомнадзор», - отметила представитель суда.

Пресс-служба Роскомнадзора уточняла, что начнет ограничивать доступ к мессенджеру Telegram после получения решения суда. «Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства. Дополнительная информация по данному вопросу будет своевременно опубликована на сайте ведомства», - говорилось в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ранее 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Павла Дурова на территории России. Судья постановила немедленно исполнить решение суда. Суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram передаст Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Адвокаты мессенджера пообещали обжаловать решение в Мосгорсуде. У них на это есть месяц, отмечала судья Юлия Смолина в ходе оглашения вердикта.

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Экономика
Новости

Турист из Швеции первым в России оформил возврат НДС по системе tax free

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Турист из Швеции стал первым иностранцем, оформившим возврат НДС по системе tax free в России. «Вчера первый иностранный турист по безналу - вы знаете, можно получить деньги наличными, а можно на кредитную карту - оформил такой возврат. Причем, что удивительно, это не китайский граждан - это шведский гражданин», - рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме стали оформлять еще 10 апреля. Теперь иностранцы могут вернуть НДС с покупок в магазинах, которые принимают участие в проекте. Речь идет о магазинах в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Красногорске. К концу года количество регионов, участвующих в проекте, увеличится. В проект войдут города - организаторы чемпионата мира по футболу 2018 г.: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Вернуть НДС могут граждане иностранных государств, не входящих в еврозону. Получить tax free они могут с покупок в каждом магазине на сумму не менее 10 000 руб. в течение одного дня. Возврат НДС не касается подакцизных товаров (алкогольная и табачная продукция).

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Политика
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К мэру Волоколамска пришли с обысками

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Сотрудники правоохранительных органов рано утром в пятницу провели обыск в доме мэра Волоколамска Петра Лазарева, передает «Интерфакс».

«УБЭП Московской области. Больше часа. После шести утра», - сообщил он, добавив, что искали «какие-то документы». Сейчас обыск проводится в администрации Волоколамска.

По его словам, ранее высказанные ему угрозы «начинают осуществляться». «Понять можно, откуда ноги растут... Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь - будут проблемы, только с другой стороны", - пояснил Лазарев.

Мэр Волоколамска предположил, что обыски могут быть связаны с той работой, которую он проводит против полигона «Ядрово». «Вероятно, еще и потому, что депутаты приняли решение о референдуме по закрытию этой свалки», - отметил Лазарев.

5 апреля РБК сообщил, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. По его словам, тогда сотрудники правоохранительных органов запрашивали у администрации Волоколамска документы об оборудовании водозаборных узлов в 2017 г., говорил Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», – пояснял он.

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Новости

Адвокаты Telegram обжалуют решение о блокировке мессенджера в России

Ведомости
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Telegram планирует обжаловать решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера на территории России в установленном порядке, когда его представители ознакомятся с решением. Об этом «Ведомостям» заявил адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев. «Судья зачитала совершено куцый объем документов», - говорит он.

«Суд сказал, что Telegram получил документы, но они должны были перечислить уведомления об отправке документов. Ни на почту Ахметгалиева, ни на почту Дурова, ни на почту других адвокатов, ни другим иными методами документы отправлены не были, хотя, когда рассматривалось дело об административном штрафе, Дуров получал нужные документ по почте», - подчеркнул собеседник «Ведомостей».

Он уточнил, что адвокаты мессенджера будут обжаловать в первую очередь «грубейшие процедурные нарушения». Подробнее прокомментировать разбирательство он пообещал после того, как правозащитная группа «Агора», представляющая интересы мессенджера, ознакомится с решением суда и материалами дела.

Ранее Таганский районной суд постановил заблокировать мессенджер Павла Дурова немедленно на территории России. Такое решение огласила судья Юлия Смолина. Telegram может обжаловать это решение в Мосгорсуде в течение месяца.

Политика
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Суд арестовал пожарного, обвиняемого в халатности при тушении «Зимней вишни»

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Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, которого ранее обвинили в халатности при тушении пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передает ТАСС.

«Избрать меру пресечения… в виде заключения под стражу до 11 июня 2018 г.», - огласил судья Александр Вялов. Защита Генина собирается обжаловать постановление об аресте.

Ходатайство об аресте в суд подал Следственный комитет. Представитель СКР заявил в суде, что Генин может оказать давление на свидетелей, препятствовать следствию или скрыться. Он не живет по месту регистрации и находится в процессе развода. Потерпевшие в суде согласились с позицией СКР.

Адвокат Генина в суде заявила, что он является ветераном боевых действий, награжден медалями за службу. Судье была представлена положительная характеристика с места работы, а также медицинские документы о наличии у него «повышенной тревожности и нарушений сна», необходимости «психокоррекционной адаптации». 

Сам Генин в суде заявил, что не считает себя виновным. По его словам, он сразу после вызова получил план торгового центра. Документ состоит из 85 листов, времени на его детальное изучение не было. В торговом центре Генин был только один раз, учений в здании не проводилось. «Я считаю себя невиновным, я сделал все правильно. Я сожалею, что у людей столько горя», - сказал он.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, фигурантами по нему проходят восемь человек.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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