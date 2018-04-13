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Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах

Минздрав против продажи безрецептурных лекарств в магазинах. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Минпромторг предложил продавать лекарства в продовольственных магазинах в конце 2017 г. Это поможет развитию рынка фармацевтических товаров и приведет к снижению цен, считает ведомство. Минпромторг доработал законопроект в апреле и направил его в Минздрав, писала газета «Коммерсантъ».

Скорцова подчеркивает, что Минздрав не будет его согласовывать. «Мы не меняли свою позицию, и позиция наша остается неизменной», - отмечает она. По ее словам, в России и так высокая доступность лекарств – одна из самых высоких в мире. Лекарства являются особым товаром и продавать их должны специально подготовленные люди, отмечает министр здравоохранения.

Минпромторг не первый раз выступает с этой инициативой. В 2012 г. ведомство направляло на согласование в Минздрав перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать не в аптеках, а в обычных продуктовых магазинах.

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