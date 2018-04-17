NYT и WP получили «Пулитцера» за статьи о «российском вмешательстве» в выборы

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«Вымпелком» не допустили до тестирования 5G

Тестировать частоты для 5G в России, вероятнее всего, будут только «Мегафон» и «Ростелеком». Госкомиссия по радиочастотам отказала в выделении «Вымпелкому» (бренд «Билайн») частот для опытной сети пятого поколения, сообщил «Коммерсанту» источник в госкомиссии и подтвердил участник состоявшегося 16 апреля заседания.

Отрицательное заключение на выделение «Вымпелкому» полос частот 25,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц дал «Роскосмос», хотя Роскомнадзор, ФСО и Минобороны не возражали против выделения полосы 25,25–29,5 ГГц. По словам присутствовавшего на согласительном совещании 5 апреля собеседника издания, госкорпорация сослалась на то, что для тестирования 5G будет достаточно опытных зон операторов, уже получивших частоты, т. е. «Мегафона» и «Ростелекома».

Результаты тестирования операторы должны будут предоставить в госкомиссию для принятия общего для рынка решения о частотах для 5G, поясняет источник газеты. В «Роскосмосе» отказались от комментариев. Причина блокирования заявки «Роскосмосом» в возможности пагубно повлиять на прием сигнала и помешать работе наземных станций управления космическими аппаратами, уточняет один из собеседников газеты. По его словам, никакого подтекста в отказе «Вымпелкому» нет, у оператора с «Роскосмосом» всегда были хорошие отношения. Однако собеседник газеты в одном из сотовых операторов считает, что решения «по выделению частот принимаются непрозрачно». Он утверждает, что «при одних и тех же вводных одни компании получают, а другие – нет».

«Полноценное успешное тестирование и релевантные результаты возможны, только если новую технологию тестируют все основные игроки», – прокомментировали в пресс-службе «Вымпелкома». В компании отметили, что обладают всеми необходимыми ресурсами для реализации пилотного проекта. «Вымпелком» претендовал на частоты для тестирования 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской, Московской и Самарской областях, Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях.

В декабре 2017 г. госкомиссия отклонила заявку МТС на выделение частот 27,5–28,35 ГГц. По данным источника «Коммерсанта» в комиссии, новых заявок от МТС не было. Но в самой компании говорят, что не отказываются от планов по развертыванию демонстрационных зон 5G во время чемпионата мира по футболу, который стартует в России в июне. Для этого МТС оформляет заявки на получение частотного ресурса, но не уточняет, когда они будут поданы. Совместные тесты с другими операторами и запрос их результатов МТС пока не планирует.

Ведущий эксперт по 5G Ericsson в России Георгий Муратов считает, что получившие частоты для тестирования операторы могут преследовать две цели: демонстрировать технологическое преимущество и наращивать компетенции в области новых технологий. Муратов считает, что отсутствие опытной зоны 5G не создаст для компаний существенного отставания, которое невозможно будет потом догнать. В выборе оборудования для дальнейшего коммерческого развертывания 5G пилотные проекты не станут определяющими, поскольку в них используются ранние образцы техники, на основе которых трудно делать выводы о будущих инвестициях, указывает эксперт.