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Политика
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NYT и WP получили «Пулитцера» за статьи о «российском вмешательстве» в выборы

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Газеты The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию – 2018 в номинации «Национальный репортаж» за серию публикаций о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 г. Об этом сообщается на сайте премии. В числе призеров у каждого издания оказались по 10 публикаций. Размер премии составляет $10 000.

Премия была присуждена за «хорошо подтвержденное источниками, постоянное освещение общественно значимых вопросов, которое в значительной мере расширило понимание вмешательства России в выборы 2016 г., ее связей с кампанией [действующего президента США Дональда] Трампа, переходной кампанией президента и его администрацией», – говорится в пояснении.

В 2017 г. журналисты NYT также получили премию в номинации «Международный репортаж» «за определяющие повестку дня материалы об усилиях [президента России] Владимира Путина по продвижению российского влияния за границу», раскрывающие, в частности, такие применяемые властями методы, как преследование в интернете и распространение компромата в отношении оппонентов, говорится на сайте премии.

В этом году The New York Times совместно с The New Yorker также получила премию «За служение обществу». Жюри оценило материалы, связанные со скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Агентство Reuters победило в номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж».

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Финансы
Новости

Российский рынок акций вырос на открытии торгов

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Российский фондовый рынок растет на открытии торгов Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций российских компаний, к 10:30 увеличился на 1,25% к закрытию предыдущих торгов, до 2170,3 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,25%, до 1120,1 пункта.

В результате рынок отыграл падение понедельника – значения индексов вернулись примерно на уровень пятницы, до нанесения США и их союзниками авиаудара по Сирии и анонсирования разработки очередных санкций против России. В то же время значения основных фондовых индексов остаются значительно ниже уровня 6 апреля, дня объявления минфином США санкций в отношении российского бизнеса, после которого российских рынок рухнул, а курс рубля начал слабеть.

Курс рубля продолжил укрепляться. К 10:30 доллар ослаб на 0,35%, до 60,95 руб./$, евро – на 0,09%, до 75,65 руб.

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Бизнес
Новости

S7 Space завершила покупку плавучего космодрома «Морской старт»

Ведомости
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Группа компаний S7 завершила покупку имущественного комплекса «Морской старт» (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома. Об этом гендиректор компании S7 Space («дочка» S7 Group) Сергей Сопов в интервью РИА Новости

Пресс-служба ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергии» подтвердила завершение сделки. Аффилированная с ней группа компаний Sea Launch являлась предыдущим владельцем космодрома. В сообщении «Энергии» уточняется, что в судовой реестр внесены соответствующие записи о переходе прав собственности на суда. Покупатель полностью рассчитался с продавцом. Сумма сделки не раскрывалась, но источники Bloomberg оценивали ее в $100 млн. Сам Филев на пресс-конференции в Мексике, посвященной покупке «Морского старта», называл сумму в $150 млн.

«Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является компания S7», — рассказал Сопов. В распоряжении S7 оказалась плавучая платформа для пусков ракет «Зенит», командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

«Энергия», в свою очередь, продолжит участвовать в проекте «Морской старт» в качестве поставщика комплектующих и «окажет содействие S7 Group в эксплуатации и обслуживании комплекса», говорится в сообщении.

«Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти», - рассуждает гендиректор S7 Space. Он назвал покупку космодрома «входным билетом» для группы S7 в космическую индустрию. 

S7 Group сообщила сообщила о покупке «Морского старта» в сентябре 2016 г. 22 марта 2018 г. акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» поддержали продажу плавучего космодрома. «За» проголосовали 148 098, или 82,1% акционеров, «против» высказались 30 456, или 16,9%.

Как прошел пуск Falcon Heavy

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Технологии
Новости

«Вымпелком» не допустили до тестирования 5G

Ведомости
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Тестировать частоты для 5G в России, вероятнее всего, будут только «Мегафон» и «Ростелеком». Госкомиссия по радиочастотам отказала в выделении «Вымпелкому» (бренд «Билайн») частот для опытной сети пятого поколения, сообщил «Коммерсанту» источник в госкомиссии и подтвердил участник состоявшегося 16 апреля заседания.

Отрицательное заключение на выделение «Вымпелкому» полос частот 25,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц дал «Роскосмос», хотя Роскомнадзор, ФСО и Минобороны не возражали против выделения полосы 25,25–29,5 ГГц. По словам присутствовавшего на согласительном совещании 5 апреля собеседника издания, госкорпорация сослалась на то, что для тестирования 5G будет достаточно опытных зон операторов, уже получивших частоты, т. е. «Мегафона» и «Ростелекома».

Результаты тестирования операторы должны будут предоставить в госкомиссию для принятия общего для рынка решения о частотах для 5G, поясняет источник газеты. В «Роскосмосе» отказались от комментариев. Причина блокирования заявки «Роскосмосом» в возможности пагубно повлиять на прием сигнала и помешать работе наземных станций управления космическими аппаратами, уточняет один из собеседников газеты. По его словам, никакого подтекста в отказе «Вымпелкому» нет, у оператора с «Роскосмосом» всегда были хорошие отношения. Однако собеседник газеты в одном из сотовых операторов считает, что решения «по выделению частот принимаются непрозрачно». Он утверждает, что «при одних и тех же вводных одни компании получают, а другие – нет».

«Полноценное успешное тестирование и релевантные результаты возможны, только если новую технологию тестируют все основные игроки», – прокомментировали в пресс-службе «Вымпелкома». В компании отметили, что обладают всеми необходимыми ресурсами для реализации пилотного проекта. «Вымпелком» претендовал на частоты для тестирования 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской, Московской и Самарской областях, Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях.

В декабре 2017 г. госкомиссия отклонила заявку МТС на выделение частот 27,5–28,35 ГГц. По данным источника «Коммерсанта» в комиссии, новых заявок от МТС не было. Но в самой компании говорят, что не отказываются от планов по развертыванию демонстрационных зон 5G во время чемпионата мира по футболу, который стартует в России в июне. Для этого МТС оформляет заявки на получение частотного ресурса, но не уточняет, когда они будут поданы. Совместные тесты с другими операторами и запрос их результатов МТС пока не планирует.

Ведущий эксперт по 5G Ericsson в России Георгий Муратов считает, что получившие частоты для тестирования операторы могут преследовать две цели: демонстрировать технологическое преимущество и наращивать компетенции в области новых технологий. Муратов считает, что отсутствие опытной зоны 5G не создаст для компаний существенного отставания, которое невозможно будет потом догнать. В выборе оборудования для дальнейшего коммерческого развертывания 5G пилотные проекты не станут определяющими, поскольку в них используются ранние образцы техники, на основе которых трудно делать выводы о будущих инвестициях, указывает эксперт.

Бизнес
Новости

«Ростех» предложил «Силовым машинам» вместе создать мощную газовую турбину

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«Ростех» и «Силовые машины» обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в проект создания в России собственной газовой турбины большой мощности – ГТД-110М, сообщил ТАСС замгендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.

Сейчас помимо структуры «Ростеха» «ОДК-Сатурн» в проекте участвуют «Роснано» и «Интер РАО». «Силовым машинам» предложили присоединиться к проекту, поскольку у компании есть необходимые компетенции и незагруженные мощности для крупноузловой и финальной сборки машин такого класса, объяснил Леликов.

Кроме того, проекту необходимы дополнительные инвестиции, которые могут быть обеспечены за счет механизмов частно-государственного партнерства, указывает Леликов. «Взаимодействие возможно в формате совместного предприятия, где будут использованы наработки "Ростеха", а также опыт и производственные площадки «Силовых машин», – отмечает он.

Планировалось, что российская газовая турбина нового поколения ГТД-110М (до 120 МВт) завершит цикл испытаний и будет готова к середине 2018 г. В этом году планировался запуск оборудования в серийное производство. Такие планы озвучивал «ОДК-Сатурн», отмечая перспективу создания еще более мощной турбины – 160 МВт и 230 МВт. Указанные сроки могут сдвинуться из-за сложности проекта, а также для устранения выявленных в ходе испытаний недостатков, рассказал источник ТАСС.

В конце января США ввели санкции против «Силовых машин» за поставку газовых турбин производства Siemens в Крым. Председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов 12 апреля на заседании госкомиссии по импортозамещению под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева говорил, что компания готова разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставлял германский концерн Siemens. Для этого «Силовым машинам» необходимо привлечение механизма ГЧП. По словам Мордашова, компания готова взять на себя половину расходов. Бизнесмен попросил поддержку государства в финансировании НИОКР и испытательной базы.

Сегодня в России эксплуатируется около 244 газовых турбин иностранного производства, что составляет 63% от общего количества, доля российских турбин ниже – 147 единиц (37%).

Политика
Новости

США задумались о мерах против Китая за давление на технологические компании

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых торговых мер в отношении Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что предлогом для новых санкций в отношении Китая стало давление китайских властей на технологические компании США. Источники газеты отмечают, что документ с соответствующими претензиями на этот счет готовят в аппарате представителя США.

Вашингтон считает, что Пекин несправедливо ограничивает возможности американского технологического бизнеса вести дела в Китае. Пока американские власти еще не решили, давать ли ход этому документу, пишет газета.

США не устраивает, что американские корпорации, использующие метод удаленной обработки данных, в том числе Amazon и Microsoft, для работы в Китае должны создавать совместные компании с китайскими фирмами. Этого требует китайское законодательство. В то же время китайские партнеры американских технологических гигантов получают доступ к разработкам.

Очередной этап обострения в торговых отношениях США и Китая начался 3 апреля. Тогда администрация Трампа опубликовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ные пошлины. Госсовет Китая в качестве ответной меры подготовил список американской продукции, которая попадет под аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер Пекина зависит от того, выполнят ли свои намерения США.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о рисках простоя автозаводов Петербурга из-за мер безопасности на ЧМ-2018

Ведомости
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На время проведения чемпионата мира по футболу власти могут остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи, сообщает «Коммерсантъ». Из-за широкого понимания опасности веществ запрет коснется, в частности, не только радиоактивных изотопов, но и любой химии, отмечает издание. По данным газеты, в итоге под угрозой простоя из-за нехватки компонентов оказались автозаводы Санкт-Петербурга, это также создает риск дефицита запчастей на авторынке.

Стивидоры начали уведомлять клиентов, что из-за усиления мер безопасности в период с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов». Петербургский контейнерный терминал Санкт-Петербург (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина) предупреждал компании, что если приостановить отправку грузов невозможно, то необходимо обращаться в региональный межведомственный оперативный штаб (МОШ) для согласования обработки и перевалки. Штабы курируют региональные управления ФСБ.

В приказе капитана морского порта Ростова-на-Дону Андрея Иовлева отмечается, что во время ЧМ-2018 в радиусе 100 км вокруг спортобъектов запрещена перевозка источников ионизирующего излучения, химических и биологических опасных грузов, взрывчатых веществ и иных опасных грузов.

Близкий к Ростехнадзору источник «Коммерсанта» пояснял, что у сотрудников ФСБ в МОШ «свое понимание обеспечения безопасности, часто избыточное». По данным издания, капитаны портов требуют приостановки перевозок и перевалки всех типов опасных веществ.

По словам источника «Коммерсанта», запрет грузов «всех уровней опасности» коснется большого перечня товаров – от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. По его данным, поставки планируются заранее и сейчас вряд ли компания успеет закупить комплектующие. В результате под угрозой остановки как минимум петербургский кластер автопрома (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), который получает компоненты морем, и калининградский «Автотор» (сборка BMW, Hyundai, Kia).

В Hyundai Motor Manufacturing Rus «Коммерсанту» подтвердили получение уведомлений портов и «заблаговременно заказали комплектующие и материалы». В компании сообщили, что на заводе «обеспокоены вопросом и надеются на благоразумие всех участников процесса». В Nissan изданию указали, что ведут работу с госорганами и портами по оценке влияния ограничений на производство, «финальное понимание не сформировано» (это может затронуть подушки безопасности). В Ford Sollers (морем получают компоненты для Ford Explorer) «анализируют возможный эффект». Официально в других компаниях ситуацию не комментировали. Источники газеты утверждают, что проблемы могут быть и с запчастями на продажу.

Меры безопасности во время ЧМ-2018 введены президентским указом от 9 мая 2017 г. и правительственным постановлением от 9 июня. МОШ уже извещал о закрытии в этот период опасных производств, но в большинстве случаев продолжение работы удавалось согласовать. Нормы безопасности подробно не регламентированы. Еще в ноябре 2017 г. президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обращался к первому вице-премьеру Игорю Шувалову с разъяснениями о том, какие именно опасные производственные объекты в городах проведения футбольного первенства должны приостановить работу.

По информации издания, регламент рассмотрения МОШ обращений бизнеса о перевалке отдельных опасных грузов еще не готов, разработать его региональное УФСБ на прошлой неделе просил бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов. Руководитель Росморречфлота Виктор Олерский подчеркивал, что запреты аналогичны тем, что были при Кубке конфедераций – 2017, критичных ограничений, которые повлияют на работу портов, нет.

Технологии
Новости

США и Великобритания обвинили Россию в кибершпионаже

Ведомости
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Власти США, Великобритании, а также Австралии обвинили Россию в создании инфраструктуры для наступательных кибератак на «государственные и частные организации», а также на поставщиков услуг критической инфраструктуры и интернет-провайдеров. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на совместное заявление департамента внутренней безопасности США, ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании.

У обеих стран есть «высокая уверенность» в обнаружении спонсируемого Россией кибервмешательства. Спецслужбы полагают, что российские операции связаны с установкой вредоносного ПО на интернет-маршрутизаторах и другом оборудовании, что может заложить основу для наступательных кибератак. «Нынешнее состояние сетевых устройств США в сочетании с кампанией правительства России по эксплуатации этих устройств угрожает безопасности и экономическому благополучию Соединенных Штатов», – отмечается в заявлении.

Австралия ранее также обвиняла «кремлевских хакеров» в кибератаках на свои компании. По данным министра кибербезопасности Агнуса Тейлора, за 2017 г. на них было совершено около 400 нападений. «Коммерчески доступные маршрутизаторы использовались как точка входа, демонстрируя, что каждое подключенное устройство уязвимо для злонамеренной деятельности», – сказал он.

15 марта службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.

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Финансы
Новости

РБК узнал о подготовке Кремля к самым жестким санкциям США

Ведомости
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Санкции против российского госдолга, отключение России от системы SWIFT, а также запреты в отношении публичных госбанков – это те сценарии, которые в Кремле и правительстве рассматривают как возможные действия со стороны США. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник, близкий к Кремлю. Ранее 6 апреля США ввели санкции против семерых бизнесменов-миллиардеров, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

В отношении российского госдолга в Кремле рассматривают два сценария: инвестировать в ОФЗ запретят только американским инвесторам либо запрет будет экстерриториальным. При втором, более жестком, сценарии могут использоваться вторичные санкции, поскольку напрямую правительство США не может диктовать условия лицам, не входящим в американскую юрисдикцию. Ранее глава минфина США Стивен Мнучин выступал против таких санкций. На 1 марта доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла рекордные 34,2% – около $41 млрд. Еще $15 млрд вложено нерезидентами в еврооблигации российского Минфина.

Санкциям против госдолга Россия может противопоставить создание специального банка для его покупки, а также «закрытие» имен покупателей. Подобные меры уже были приняты при обслуживании гособоронзаказа. Также еще в январе обсуждалась мера по «привлечению денег населения» через продажу ОФЗ, чтобы сделать механизм более доступным. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил увеличить объем эмиссии ОФЗ для населения в 2018 г. до 100 млрд руб.

Возможность отключения России от межбанковской системы финансовых коммуникаций SWIFT федеральные чиновники также не исключают, но приравнивают эту меру к объявлению войны. До сих пор в истории было лишь два отключения государств от системы SWIFT: в 2012 г. эта мера была введена против Ирана и в 2017 г. – против банков Северной Кореи. В обоих случаях против стран действовали санкции ООН. SWIFT базируется в Бельгии и американскому законодательству не подчиняется. В случае с Ираном SWIFT исполняла решение ЕС.

Если подобная мера будет введена против России, это может привести к обрушению ее банковской системы и остановке внешних расчетов, в том числе при поставках газа, говорит федеральный чиновник. Издание отмечает, что на этот случай Москва рассматривает возможности проведения расчетов через посредников – бридж-компании. Близкий к Кремлю собеседник издания опасается ужесточения санкций против госбанков – Сбербанка и ВТБ. Запрет на корреспондентские счета в США или внесение в список SDN (Specially Designated Nationals) делает практически невозможными международные операции. До сих пор в список входили непубличные российские банки, самым крупным из которых был АБ «Россия». Пример с обрушением акций UC Rusal показывает, как реагирует рынок на санкции США против публичных организаций – инвесторы распродают бумаги, зарубежные контрагенты сокращают операции.

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Политика
Новости

G7 поддержала ракетные удары по Сирии и призвала Россию раскрыть программу «Новичок»

Ведомости
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Группа стран «Большой семерки» (G7) выступила с двумя заявлениями, касающимися России. Оба документа были распространены канадской стороной на правах хозяйки саммита.

США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания, как указано в заявлении, осудили применение химоружия 7 апреля в сирийском городе Дума, в Восточной Гуте. Страны «семерки» «полностью поддержали» усилия США, Великобритании и Франции, направленные на снижение способности сирийского президента Башара Асада использовать это оружие в будущем. Речь идет о бомбардировках сирийских объектов производства химоружия, по которым союзники 14 апреля выпустили более 100 ракет. В заявлении отмечается, что этот ответ был «ограниченным, пропорциональным и необходимым» и был применен лишь после исчерпания дипломатических возможностей. При этом G7 подчеркивает, что по-прежнему привержена дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Ранее страны Запада возлагали ответственность за применение химоружия в Думе на Сирию и поддерживающую ее Россию. Москва и Дамаск отрицают применение запрещенных веществ. Эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), которые должны были прибыть в Думу в тот день, когда союзники нанесли удары по Сирии, до сих пор не могут добраться до места предполагаемого применения запрещенных веществ.

Другое заявление от имени министров иностранных дел G7 касается отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. «Очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это нападение», поскольку «правдоподобного альтернативного объяснения» не существует, отмечается в заявлении. Дипломаты «семерки» осудили отказ России отвечать на «законные запросы» США и призвали срочно дать ответы «на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». В заявлении отмечается, что использование нервно-паралитических веществ «является угрозой для всех». В связи с этим Россия должна обеспечить «полное раскрытие своей ранее необъявленной программы «Новичок» экспертам ОЗХО в соответствии с ее международными обязательствами, указывают министры.

Беспокойство «семерки» усилено, поскольку инцидент в Солсбери произошел на фоне «раннего безответственного и дестабилизирующего поведения России, включая вмешательство в демократические системы» других стран, подчеркивается в заявлении. Руководители МИД G7 пообещали, что их страны будут укреплять свой потенциал по борьбе с гибридными угрозами, в частности касающимися кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведки. Авторы заявления также приветствовали «меры по ограничению деятельности враждебных российских разведслужб».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

СМИ сообщили о ракетном обстреле двух авиабаз в Сирии

Ведомости
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Сирийские ПВО перехватили ракеты, запущенные в сторону авиабазы Шайрат в провинции Хомс, передает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение. СМИ ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщают также о перехвате трех ракет над авиабазой Думайр в пригороде Дамаска, отмечает агентство.

По данным оппозиции, последняя используется сирийскими правительственными силами для масштабных операций при поддержке России, таких как восстановление контроля над Восточной Гутой. Источник Al-Masdar заявил, что в момент удара на базе Думайр находились российские военные, проводившие переговоры с повстанцами. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сирийское новостное агентство SANA сообщило о перехвате как минимум девяти ракет, выпущенных в сторону авиабазы Шайрат, по которой год назад США выпустили 59 ракет «Томагавк». При этом Al-Masdar со ссылкой на источник в сирийской армии отмечает, что целью обстрела мог стать военный аэропорт Т-4. Он же был объектом бомбардировок 9 апреля. Тогда, по данным Минобороны России, два самолета F-15 ВВС Израиля с территории Ливана запустили восемь управляемых ракет. Сирийские ПВО уничтожили пять ракет, еще три достигли западной части аэродрома.

Ответственность за новые удары Дамаск также возлагает на Израиль. Израильские военные не комментируют ситуацию. Пентагон заявил, что США не вели военной активности в этом месте и в это время.

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Роскомнадзор начал уведомлять владельцев прокси-серверов о скорой блокировке

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Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих пользоваться мессенджером Telegram. Об этом рассказал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует – призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность», – написал Чиков в Telegram-канале.

Специалист по кибербезопасности, основатель компании-разработчика Vee Security Александр Литреев также получил подобное письмо. Письмо от Роскомнадзора он опубликовал в своем Telegram-канале. В нем ведомство требует закрыть прокси-сервер @VeeSecurity как сайт, содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В разговоре с «Ведомостями» он подтвердил подлинность и получение письма.

Vee Security также готовит к запуску сервис VPN. Представитель компании отмечает, что юридически не имеет никакого отношения к России – компания зарегистрирована в Эстонии, поэтому требования Роскомнадзора об ограничении доступа к тем или иным ресурсам (с 1 ноября 2017 г. закон предписывает VPN-сервисам и анонимайзерам ограничивать доступ к запрещенной в России информации) выполнять не будет.

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