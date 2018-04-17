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Российским студентам в Великобритании предложили перевестись в МГИМО

Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», в рамках которого российским студентам, проходящим обучение за рубежом, предлагается перевестись в МГИМО. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Инициатива направлена прежде всего на россиян, которые учатся в Великобритании. Им в рамках программы предлагают вернуться в Россию и продолжить учебу в МГИМО.

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в беседе с газетой заметил, что университет готов в экстренном порядке принять до нескольких сотен новых студентов. Тем же, кто уже завершает обучение, обещают помочь с трудоустройством в России, например на Дальнем Востоке.

Представитель Россотрудничества Ольга Евко в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что сейчас в некоторых зарубежных странах, проявляющих «недружественное отношение» к России, ощущается «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». Как именно в ведомстве оценивали изменения в отношении к соотечественникам за рубежом, Евко ответить не смогла, посоветовав спросить «напрямую у людей, которые находятся в Великобритании».

Опрошенные изданием российские студенты, обучающиеся в Великобритании, сообщили, что никакого давления не ощущают. Представитель посольства Великобритании в России заявил, что в стране, «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в страну с целью туризма, обучения или бизнеса».

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