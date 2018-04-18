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СК заявил о многолетнем запрете прокуратуры на проверки «Зимней вишни»

Прокуратура в течение нескольких лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

Прокуратура Кемерова и Кемеровской области исключила из плановых проверок несколько предприятий малого и среднего бизнеса, в числе которых был владелец здания «Зимней вишни» – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», сообщает СК. Уже допрошены прокурор Кемерова и его помощник, говорится в сообщении ведомства. Первый пояснил, что это было указание «вышестоящего руководства», уточняется там же.

СК не указывает имя допрошенного чиновника, но на сайте прокуратуры области указано, что прокурор города – Олег Заратовский.

На прошлой неделе СК сообщил, что в деле «Зимней вишни» есть чиновник, который препятствовал проверкам в торговом центре. Его имя и должность не назывались.

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что нарушения требований безопасности в «Зимней вишне» допустили из-за того, что контролирующие органы прикрывались «надзорными каникулами». «В погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь "надзорными каникулами", не исполняли свои прямые обязанности», – отметил Чайка (цитата по «Интерфаксу»).

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, большая часть из них – дети. По этому делу уже арестованы восемь человек. Губернатор области Аман Тулеев подал в отставку. 28 марта в России был день общенационального траура.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове