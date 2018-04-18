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СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей

Следственный комитет России (СК) рассказал о ходе расследования дела о покушении на убийство дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль. Видео об этом опубликовано на официальном youtube-канале СК.

«Для установления истины» следователи пошагово отследили путь Скрипаль из Москвы в Солсбери, утверждает СК: 3 марта она вылетела из «Шереметьево» и в тот же день прибыла в лондонский аэропорт «Хитроу». Установлен водитель такси, который привез ее в аэропорт, а также все пассажиры рейса, сообщает СК. «Ни у одного из летевших не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», – отмечает комитет.

СК называет «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять их интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, добавляет комитет и уточняет, что последняя активно сотрудничает со следствием.

Следователи изучают детали и опрашивают свидетелей, отмечает СК: «Удалось установить места работы Юлии в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.

Юлию Скрипаль и ее отца нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По данным Соединенного Королевства, их отравили веществом «Новичок». Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к инциденту. В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

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