СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Следственный комитет России (СК) рассказал о ходе расследования дела о покушении на убийство дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль. Видео об этом опубликовано на официальном youtube-канале СК.
«Для установления истины» следователи пошагово отследили путь Скрипаль из Москвы в Солсбери, утверждает СК: 3 марта она вылетела из «Шереметьево» и в тот же день прибыла в лондонский аэропорт «Хитроу». Установлен водитель такси, который привез ее в аэропорт, а также все пассажиры рейса, сообщает СК. «Ни у одного из летевших не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», – отмечает комитет.
СК называет «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять их интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, добавляет комитет и уточняет, что последняя активно сотрудничает со следствием.
Следователи изучают детали и опрашивают свидетелей, отмечает СК: «Удалось установить места работы Юлии в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.
Юлию Скрипаль и ее отца нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По данным Соединенного Королевства, их отравили веществом «Новичок». Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к инциденту. В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных тарифах на невозвратные железнодорожные билеты. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Благодаря возможности продавать невозвратные билеты Федеральная пассажирская компания (ФПК) сможет изменить тарифы в сторону уменьшения. Закон вступит в силу 1 января следующего года.
За пассажиром сохраняется возможность вернуть такой билет, только если он не смог им воспользоваться из-за болезни или несчастного случая, внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, или смерти члена семьи. В каждом случае уважительную причину необходимо будет подтвердить документами. Пассажир также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.
В заключении комитета Госдумы по транспорту говорится, что благодаря невозвратным билетам существенно снизится стоимость проезда пассажира.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Рост ВВП России в марте этого года замедлился до 0,7% в годовом выражении. В феврале данный показатель был на уровне 1,3%. В I квартале этого года рост ВВП России составил 1,1%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».
«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе – 1,4%, в феврале – 1,3%, в целом за I квартал – 1,1%). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем – февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил 9,7% в годовом выражении (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 п. п.) после около нулевой динамики в январе – феврале», – отмечается в документе.
Рост ВВП в I квартале стал минимальным с I квартала 2017 г. Тогда показатель составил 0,8% в годовом выражении, во II квартале того же года ускорился до 2,3%, в III квартале составил 1,9%, в IV квартале был на уровне 1,2%. В целом по итогам 2017 г. ВВП России увеличился на 1,5%.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл считает, что позиции коалиции во главе США в Сирии пытались атаковать «российские наемники». Об этом говорится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете палаты представителей конгресса США по иностранным делам. Документ опубликован на сайте Белого дома.
По мнению Митчелла, Россия повышает риски конфронтации с Западом путем поддержки нынешнего сирийского руководства страны.
«Россия своей безрассудной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада (президент Сирии. – "Ведомости") увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских наемников атаковать американские силы в Сирии стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», – утверждает Митчелл.
Он считает, что сирийский конфликт можно урегулировать только в ходе женевских переговоров, возглавляемых ООН. «Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров», – приводятся в документе слова помощника госсекретаря. По его словам, Россия игнорирует подобные призывы и срывает переговоры в Женеве.
В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил о том, что информация властей США о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии – это очередная дезинформация.
«С одной целью только – выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», – передает слова Красова «РИА Новости».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Американская General Motors (GM) объявила о смене руководителя премиального бренда Cadillac. Новым президентом марки станет Стивен Карлайл, руководивший канадским подразделением GM, сообщила компания. Йохан де Найсен, руководивший Cadillac с июля 2014 г., уходит в отставку немедленно и покидает компанию, говорится в сообщении.
Де Найсен, которому сейчас 58 лет, перешел в GM из японского премиального бренда Infiniti. Основная часть карьеры де Найсена прошла в Audi: он возглавлял подразделения этой компании у себя на родине в Южной Африке, в Японии, а затем в США.
Cadillac разработал новый стратегический план, по которому к концу десятилетия модельный ряд Cadillac мог покрывать около 90% люксового сегмента, говорил де Найсен в интервью «Ведомостям». По руководством де Найсена бренд представил несколько новинок, включая технологию автопилота Super Cruise, и увеличил продажи в Китае в прошлом году на 50%, до 175 000 машин, передает «Интерфакс». Но темпы роста продаж Cadillac отставали от конкурентов, а в США в прошлом году они снизились на 8% до 156 000 машин.
Карлайл начал карьеру в GM в 1982 г. стажером в промышленном инжиниринге, занимал руководящие должности в подразделениях компании в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, в 2014 г. стал президентом и управляющим директором GM Canada.
Акции GM в ходе торгов в среду дешевеют на 0,1%. За последний год капитализация компании выросла на 15% до $55 млрд.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.
В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания «Мир», «Глобал диалог, «Мир экскурсий», «Таврида-тур», «Альфа-тур». Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.
Часть туроператоров проводят внутреннюю реорганизацию для повышения эффективности бизнеса через реорганизацию юрлиц, что никак не отразится на работе компании, сообщает Ассоциация туроператоров России. Например, среди них «Музенидис тревел» и «Слетать.ру».
Как будет выглядеть первый в мире космический отель
Американская компания Orion Span планирует в 2021 г. запустить первый в мире космический отель «Аврора». Ожидается, что уже в 2022 г. первые постояльцы смогут воспользоваться его услугами. «Аврора» будет находиться на расстоянии 322 км от поверхности Земли. Отель будет совершать один оборот вокруг планеты за 90 минут. Так за сутки гости увидят 16 восходов и закатов
1/7
Одновременно в космическом отеле смогут находиться 6 человек, включая двух членов экипажа. Orion Span предлагает уже сейчас забронировать отдых в отеле. 12-дневное путешествие будет стоить от $9,5 млн. Это меньше, чем тратили космические туристы за частный полет на МКС в 2001-2009 гг. Каждому из них полет обошелся в $20-40 млн, отмечается на сайте Orion Span
2/7
Гости отеля будут все время находиться в состоянии невесомости, заявил гендиректор Orion Span Фрэнк Бунгер. «Мы также собираемся проводить реальные космические исследования, такие как выращивание растений в космосе. Мы позволим нашим гостям забрать их домой в качестве сувенира», - сказал он
3/7
Размеры «Авроры» - 13,3 х 4,3 м. Так как отель будет космическим, то Orion Span приводит размер отеля не в квадратных, а в кубических метрах. Объем отеля - 160 куб. м
4/7
Те, кто захочет забронировать отдых в отеле, должны будут перечислить авансовый платеж в размере $80 000. При этом перед полетом нужно будет пройти трехмесячный курс подготовки, состоящий из нескольких стадий
5/7
В отеле будет высокоскоростной Wi-Fi, что позволит общаться с друзьями и родственниками при помощи обычных гаджетов или в специально оборудованном помещении виртуальной реальности. После каждого рейса «Авроры» вся внутренняя отделка отеля будет меняться на новую
6/7
«Вы пройдете месячный онлайн-курс, затем 4–6-недельный тренинг в Хьюстоне, штат Техас, и последняя стадия подготовки будет уже на борту "Авроры". По ее завершении гости получат сертификат, который можно будет использовать для полетов в будущем», - заявил гендиректор Orion Span Фрэнк Бунгер
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, член совета директоров группы компаний «Пионер» Олег Сорока в 2017 г. заработал 56,2 млн руб. Согласно опубликованным на официальном сайте столичного парламента сведениям о доходах, Сорока получил наибольший доход среди депутатов Мосгордумы в прошлом году. Годом ранее Сорока также был лидером по доходам, по итогам 2016 г. он задекларировал доход в размере 42,4 млн руб.
На втором месте по размеру дохода - бывший владелец московского торгового центра «Горбушкин двор», зампредседателя комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Александр Милявский. В 2017 г. он заработал 34,1 млн руб. Замыкает тройку лидеров член комиссий Мосгордумы по образованию и по городскому хозяйству и жилищной политике, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов с доходом в 29,9 млн руб.
Наименьший доход в размере 52 000 руб. по итогам 2017 г. задекларировал член комиссии Мосгордумы по экономической политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, владелец ГК «СУ-155» Михаил Балакин.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал по итогам 2017 г. доход в 5,5 млн руб., что в четверо меньше его заработка за 2016 г.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Басманный суд Москвы в среду продлил домашний арест режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Во время заседания Серебренников поблагодарил в суде всех коллег и друзей за поддержку: «Я от всего сердца благодарю моих близких друзей, но самые главные слова я хочу сказать своему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, он упомянул, что гордится коллективом «Гоголь-центра», который провел успешные гастроли в Берлине.
Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Следствие предполагает, что режиссер и его знакомые похитили как минимум 68 млн руб. Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа.
Режиссер говорил, что не собирается никуда бежать, потому что это было бы признанием вины. Он отрицает свою вину и даже рассказывал, что когда Минкульт вовремя не перечислял деньги, то «все брали и вкладывали свои средства».
В ноябре 2017 г. суд арестовал имущество Серебренникова: квартиру, машину и счета, на которых находятся более 360 000 руб., более 60 000 евро и более $4000.
Помимо Серебренникова фигурантами дела являются еще несколько человек: гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал о том, что на территории США разрабатывалось нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», передает ТАСС.
По словам Шульгина, вещество не только разрабатывалось, но и было запатентовано в качестве химического оружия в 2015 г. «1 декабря 2015 г. ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином», - пояснил Шульгин, показав соответствующий документ во время выступления на заседании Исполнительного совета ОЗХО.
По его словам, этот документ является доказательством разработок в США отравляющего вещества типа «Новичок». «И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», - отметил он сроки патента.
Шульгин рассказал на заседании, что в США была изобретена специальная пуля. В ней находится емкость для различного вида отравляющих веществ. «При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счет воздействия этого токсичного вещества на организм человека», - заявил Шульгин, добавив, что такая разработка подпадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
По его словам, пуля может снаряжаться «бинарными компонентами, которые взаимодействуют друг с другом при ударе». Ее можно снарядить такими нервными агентами, как табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX, а также веществами типа «Новичок».
Шульгин также обратил внимание членов совета на то, что поисковик Google по ключевому запросу "Novichok" выдает свыше 140 выданных США патентов, которые в той или иной степени связаны с применением и защитой от воздействия этого отравляющего вещества.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В среду пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Пробок». По его словам, они продержались у этой отметки всего 15 минут. На момент публикации материала значение опустилось до 8 баллов.
Сервис прогнозирует, что в 21.00 мск пробки уменьшаться до 5 баллов, а окончательно исчезнут в 23.00 мск.
По данным «Яндекс.Пробок», основные затруднения движения наблюдаются в центре: на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Большая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Варварка, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на бульварах: Никитском, Рождественском, Тверском, Страстном, Чистопрудном, Покровском, Яузском.
Кроме того, проехать будет трудно по некоторым участкам МКАД и по нескольким шоссе - Варшавскому, Ленинградскому, Щелковскому, Новорязанскому, Можайскому, Пятницкому.
В каких городах России самые плохие дороги
Владимир Смирнов / ТАСС
Самые разбитые дороги в России и неудобные парковки - в Ярославле. Такой вывод содержится в исследовании компании Domofond.ru, которая провела опрос более 258 000 жителей крупнейших городов России. Цель опроса - выяснить, как россияне оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Ярославль оказался на последнем месте рейтинга
1/22
Владимир Смирнов / ТАСС
Качество дорог и доступность парковочных площадей жители Ярославля (опрошено 2459 респондентов) оценили на 3,2 балла (из 10 возможных), отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов»
2/22
Николай Титов / PhotoXPress
Саратов занял 99-е место рейтинга (3,4 балла). Там, по мнению жителей, «отсутствует асфальт на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили»
3/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«Дороги бросили, Московское шоссе уже давно требует ремонта», - заявил в ходе опроса Domofond.ru один из автомобилистов Саратова. Всего было опрошено 3706 жителей Саратова
4/22
Кирилл Брага / РИА Новости
В числе аутсайдеров по состоянию дорог оказался и город-миллионник Волгоград. Несмотря на то что летом уже 2018 г. город должен принять у себя матчи чемпионата мира по футболу, дороги в городе остаются «разбитыми» и «ужасными», особенно внутри кварталов и дворов
5/22
Денис Абрамов / Ведомости
Жители Волгограда также жалуются на «отсутствие парковок, как платных, так и бесплатных», а также недовольны «пропускной способностью моста» (опрошено 4102 респондента)
6/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Город Рыбинск Ярославской области по состоянию дорог недалеко ушел от своего областного центра, заняв 98-ю строчку рейтинга (3,5 балла). Жители жаловались на то, что в городе «есть совершенно непроезжие участки»
7/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«К некоторым домам на машине подъехать сложно на расстояние до 500 метров», - говорят местные жители, отмечая, что во дворах парковок нет и транспорт стоит неправильно и хаотично (опрошено 680 жителей)
8/22
Georg Pik / Wikimedia
«Дороги в городе - яма на яме», - жалуются автомобилисты города Кирова (3,5 балла). По словам местных жителей (опрошено 1902 человека), в городе только одна главная дорога и на ней с утра пробки. «Ужасные дороги во дворах», дворовые территории и подъезды к ним заставлены машинами, парковочных мест мало, больших парковок и вовсе нет
9/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»
10/22
Алексей Даничев / РИА Новости
Не намного лучше состояние дорог и в Архангельске (3,6 балла). В соцсетях жители города (опрошено 970 человек) жалуются на то, что по местным дорогам не то что проехать - «пройти без слез нельзя»
11/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Запущенность дорог Архангельска требует вмешательства федерального центра, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампредседателя президиума Минстроя Игорь Шпектор
12/22
Александр Рюмин / ТАСС
Средняя оценка дорог по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла. На фото - дорога в Рязани (3,6 балла)
13/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Улица Полевая в Рязани (на фото) не ремонтировалась с конца 1990-х гг. - тогда на дорогу насыпали щебень, но асфальт не положили. Теперь после каждого дождя на улице образуются ямы с водой
14/22
Андрей Гордеев / Ведомости
Балашиха оказалась единственным городом в Московском регионе, попавшим в десятку российских городов с самыми некачественными дорогами. 572 опрошенных жителя Балашихи оценили состояние дорог и парковок в городе на 3,6 балла. Это несмотря на то, что в последние годы в городе ведется масштабная работа по ремонту муниципальных дорог
15/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Дорогу в микрорайоне 1 Мая в Балашихе (на фото) ремонтируют регулярно, каждый раз после дождя по ней перемещаться невозможно, жалуются местные жители на сайте Общероссийского народного фронта. По данным городских властей, в 2017 г. в Балашихе будет отремонтировано более 30 дорог. На это потратят более 300 млн руб.
16/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Не в восторге от состояния дорог и парковок в своем городе и жители Самары ( 3874 респондента). Летом текущего года районная прокуратура возмутилась состоянием дорог в историческом центре Самары, обнаружив, что дорожное полотно улиц не соответствует госстандартам, а выбоины и трещины асфальтового покрытия превышают допустимые ГОСТом размеры. Прокуратура потребовала от муниципалитета Самары восстановить дорожное полотно и выписала штраф в 300 000 руб. На фото - улица Братьев Коростелёвых
17/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
В рейтинге Domofond.ru Самара получила 3,6 балла. На фото - разбитый тротуар на Каховской улице
18/22
Александра Астахова / Ведомости
Замыкает десятку городов с самыми плохими дорогами Кострома. Состояние улиц и парковок в городе жители Костромы (1099 респондентов) оценили на 3,6 балла. В этом году на ремонт дорог в Костроме местная администрация планирует потратить около 210 млн руб., сообщает ИА REGNUM.
19/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
На фото Судиславский район Костромы. «Дорога после дождей размыта, проехать невозможно. Единственный мостик, по которому можно проехать, разрушен», - пишут жители района на сайте Общероссийского народного фронта
20/22
Комсомольская правда / PhotoXPress
Лидером рейтинга Domofond.ru стал Грозный. Его жители (196 респондентов) оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города (2071 респондент) довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога», и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи (на фото), где горожане (1563 опрошенных) отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города»
21/22
Евгений Разумный / Ведомости
Москва, несмотря на активное благоустройство, не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Москвичи (30 327 респондентов) оценили состояние дорог и парковок в городе не 5,2 балла. И с этим результатом российская столица оказалась на 7-м месте
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Автоконцерн Volvo подтвердил, что информационно-диагностическая система Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), обеспечивающая диагностику автомобиля при техобслуживании, не работала днем 17 апреля из-за блокировки серверов Роскомнадзором. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании. Сейчас работоспособность системы восстановлена.
«Действительно, 17 апреля многие дилеры Volvo столкнулись с неработоспособностью информационно-диагностической системы VIDA. Неработоспособность была вызвана блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов, который используется для связи VIDA с базой данных. Причина блокировки нам неизвестна, но информация по данному IP была обнаружена нами на сайте Роскомнадзора», - пояснили в компании.
Как пояснили в компании, VIDA обеспечивает диагностику автомобиля, загрузку программного обеспечения, получение справочной информации (каталог запчастей, инструкции по ремонту). Данная система является web-ресурсом, ее работоспособность напрямую зависит от интернет-соединения.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Зять Геннадия Тимченко Глеб Франк закрыл сделку по покупке 44,7% доли Максима Воробьева, брата губернатора, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Об этом говорится в материалах базы ЕГРЮЛ.
В результате сделки Франк стал владельцем 89,95% Русской рыбопромышленной компании. Официальный представитель Воробьева подтвердил ТАСС факт выхода бизнесмена из состава участников компании. По его словам, сделка совершена в соответствии с договоренностями сторон.
Стороны объявили о сделке в конце февраля 2018 г. Ее детали не раскрывались. ФАС выдала разрешение на сделку 19 марта 2018 г.
РРПК – одна из крупнейших в России компаний по добыче минтая и сельди. Компания основана Франком и Воробьевым в 2011 г. и изначально называлась «Русское море – добыча», позже ее переименовали в РРПК.