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СМИ сообщили о появлении подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция определила ключевых подозреваемых в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает газета The Telegraph. По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда выстраивает уголовное дело в отношении лиц, которые сейчас находятся в России.

Ожидается, что расследование продлится еще несколько месяцев, пишет газета. Однако в последние дни в нем произошел серьезный прорыв, который позволил определить круг основных подозреваемых, отмечает издание. Полиции с помощью изучения полетных листов, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров удалось узнать имена подозреваемых, пишет The Telegraph.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери. Москва отвергает обвинения.

Великобритания 13 апреля раскрыла часть разведывательных данных по «делу Скрипалей». Согласно информации от британских властей, Россия отслеживала электронную переписку бывшего офицера ГРУ и его дочери не менее пяти лет.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ