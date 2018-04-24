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Кремль счел неуместным сравнение событий в Армении и на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проводить параллелей между событиями в Армении и на Украине, где массовые протесты привели к смене власти.

«Ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно, предстоит еще анализировать ситуацию, но уже сейчас понятно, что проводить прямые аналогии неуместно», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли Кремль события в Армении госпереворотом, как в свое время расценил украинскую революцию.

По словам представителя Кремля, в Москве не видят опасности дестабилизации ситуации в Закавказье в связи с состоявшейся в понедельник отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. «Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение», – отметил Песков.

«Вчера мы говорили, что то, что происходит в Ереване, – это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Армения очень ценный партнер для нас, и мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность и что в ближайшее время появятся очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», – добавил Песков.

Серж Саргсян 23 апреля в связи с массовыми протестами объявил об уходе с поста премьер-министра Армении, менее чем через неделю после вступления в должность. Ранее Саргсян был президентом страны два срока подряд, с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

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