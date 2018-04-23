Политика / Международная жизнь

Пример Армении вряд ли станет заразительным для России

Кремль не повторит ошибок премьера Сержа Саргсяна, считают эксперты
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Бывший президент Армении Серж Саргсян, занявший на прошлой неделе пост премьера с расширенными полномочиями, в понедельник объявил об отставке на фоне резкого усиления уличных протестов. И. о. главы правительства стал предыдущий премьер Карен Карапетян, в течение недели его должен утвердить парламент, большинство в котором принадлежит республиканской партии, выдвинувшей ранее и Карапетяна, и Саргсяна.

В воскресенье в Ереване прошла трехминутная публичная встреча Саргсяна с лидером уличных протестов, депутатом парламента от блока «Елк» Николом Пашиняном: депутат потребовал от премьера уйти в отставку, после чего тот покинул встречу. В тот же день Пашинян был задержан, а вечером в Ереване произошел самый массовый за 10 дней протестов митинг, собравший, по оценке оппозиции, 150 000 человек. В понедельник к демонстрантам организованно присоединились военнослужащие элитной миротворческой бригады, МЧС и внутренних войск. Вскоре после этого Саргсян заявил об отставке: «Никол Пашинян был прав. Я ошибался. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, однако я не пойду ни на одно из них. Это не мое <...> Движение улиц против моего правления».

По словам человека, близкого к силовым структурам России, протесты в Армении достигли такого размаха из-за ряда острых социальных проблем, а Пашинян – человек, близкий к бывшему президенту Левону Тер-Петросяну. Сравнивать ситуацию с оранжевой революцией на Украине нельзя, считает собеседник, правящая группа выдвинула в премьеры Карапетяна и есть основания ожидать стабилизации обстановки без каких-либо революций. Сам Тер-Петросян, по сообщению агентства «Арменпресс», встретился после отставки Саргсяна с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяном, и «единственным предметом обсуждения был мирный и безущербный путь выхода из сложившейся взрывоопасной ситуации».

По заявлению минобороны НКР, азербайджанские войска в понедельник выдвинули бронетехнику на передовые позиции на линии соприкосновения. Карапетян, в свою очередь, призвал «деполитизировать» предстоящие во вторник массовые мероприятия в память о геноциде армян в Османской империи. То, что они могли пройти на фоне массовых протестов и столкновений с полицией, стало одним из факторов отставки Саргсяна, говорит собеседник «Ведомостей».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил утром (еще до отставки Саргсяна), что Россия не видит оснований для вмешательства в события в Армении, но внимательно следит за ними. Представитель МИД России Мария Захарова после ухода Саргсяна написала в Facebook: «Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу несмотря на категорические разногласия, – великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!» А соратник Алексея Навального Леонид Волков написал в Twitter, что «люди на улицах – это единственное, что работает; люди выходят – путины уходят», и призвал всех выйти 5 мая на всероссийскую акцию протеста.

Пример Армении вряд ли станет сигналом для Кремля, считает политолог Алексей Макаркин. Кремль исходит из того, что не допускает таких ошибок: так, в отличие от Саргсяна, который обещал народу не идти в премьеры, когда власть в стране переходила от президента к главе правительства, Владимир Путин пока не делал заявлений о нежелании баллотироваться снова, указывает эксперт. Кроме того, в Армении возник запрос на обновление власти, чего в России нет. Решения же о будущем Путина будут приниматься ближе к 2024 г., когда истекает его четвертый срок, и исходя из ситуации на тот момент, полагает Макаркин. Кремль извлек уроки еще из украинской революции, многие вещи Путин начал делать превентивно с 2016 г., в частности вовлекая во власть новое поколение и демонстрируя новую волну управленцев, добавляет политолог Евгений Минченко.

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

Комментарии  ()
BRAT.Е
18:42 23.04.2018
Конечно РФ не повторит ошибок Армении . Ей обеспечили эконом. рост >7% , а в итоге нож в спину . Кто РФ обеспечит рост в 7% чтобы потом можно было прокинуть и сказать - " долой оккупантов " ? На Украине было то же самое - обеспечили эконом. рост . и поучили плевок в лицо .. В Белоруссии будет то же самое . Так что надо заканчивать со всей этой дружбой за деньги . Ничего страшного -пусть лет 20 сами решают свои проблемы и выстраивают параллельные вселенные . Нам надо решить свои проблемы - и черт с ними . А захотят быть твд -ну ок. всегда ими и были ..
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