Политика

Новости

Дворкович исключил существенное влияние ЧМ-2018 на инфляцию

Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России, существенно не повлияет на инфляцию в стране. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Никакого существенного эффекта на инфляцию не будет. Расходы, которые были сделаны, были растянуты во времени и в общем объеме это не такая уж существенная часть, тем более, это были продуктивные инвестиции, не создающие инфляционное давление на потребительском рынке», - выразил уверенность чиновник.

В то же время, по его мнению, подготовка к чемпионату уже дала существенный эффект для социально-экономического развития страны, отмечает агентство.

Центробанк осенью 2017 г. допускал временное ускорение инфляции в регионах проведения соревнований по футболу на фоне роста потребительского спроса.

Ранее McKinsey прогнозировала, что чемпионат мира по футболу увеличит российский валовой внутренний продукт на 1% за счет вложения средств в подготовку и проведение мероприятия. Согласно предварительной оценке экспертов, за все время подготовки к соревнованиям с 2013 г. прирост ВВП составил около 820 млрд руб. - 0,9% от годового показателя 2017 г.

Уже после проведения чемпионата его ежегодный вклад в ВВП эксперты оценили в 120-180 млрд руб. за счет эксплуатации инфраструктуры и роста туристического потока.