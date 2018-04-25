Генштаб России показал обломки сбитых в Сирии ракет США и союзников
Генштаб Вооруженных сил России продемонстрировал обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии армиями США, Англии и Франции. Об этом сообщает «Интерфакс».
«На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow», - уточнил специалист в области противовоздушной обороны Генштаба Сергей Безногих.
Представитель ведомства добавил, что среди обнаруженных в Сирии обломков есть как крупногабаритные элементы ракет, так и части их двигательных установок и элементной базы - космической радионавигационной системы.
Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства противовоздушной обороны. «Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул военный.
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля. Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии более 100 ракет. Преимущественно США, Великобритания и Франция стремились поразить объекты, задействованные, по их мнению, в производстве химического оружия.
Российский Генштаб, в свою очередь, подтверждал, что войска коалиции выпустили около 100 ракет. В то же время, по данным российской стороны, 71 из них перехватили сирийские ПВО. По данным Минобороны, в результате ударов никто не пострадал.