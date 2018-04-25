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Администрация Кузбасса нашла ошибку в декларации преемника Тулеева

Власти Кемеровской области ошибочно опубликовали декларацию временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной администрации. В опубликованной декларации у преемника Амана Тулеева в графе «декларированный годовой доход» стоял прочерк.

«Та декларация - это ошибка, признаем, вина в этом не наша. В скором времени будет опубликована новая», - уточнил собеседник агентства. Он не сообщил, кто именно допустил ошибку и в чем она заключалась.

На момент публикации заметки декларация Цивилева с его нулевыми доходами доступна на сайте областной администрации.

Декларация чиновника, ранее занимавшего должность гендиректора компании «Колмар», была опубликована на сайте администрации Кемеровской области утром 25 апреля. Согласно документу врио губернатора области ничего не заработал за 2017 г. и I квартал 2018 г.

В документе указывалось, что Цивилев владеет лишь мотоциклом Spyder BRP Can-Am. При этом его жена Анна Цивилева за этот же период заработала 12 171 609 руб. В собственности у нее есть три квартиры общей площадью около 170 кв. м, два участка: 37 и 1796 кв. м, а также три машино-места, говорилось в декларации. Она владеет тремя автомобилями Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700, уточнялось в документе.

Цивилев стал заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте. До этого он был гендиректором «Колмара» и владел 70% группы. После перехода в администрацию Кемеровской области бизнесмен подарил 70% группы супруге. Должность врио губернатора Кемеровской области он занял 1 апреля, после отставки Амана Тулеева. Президент Владимир Путин принял отставку Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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