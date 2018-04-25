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Администрация Кузбасса нашла ошибку в декларации преемника Тулеева

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Власти Кемеровской области ошибочно опубликовали декларацию временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной администрации. В опубликованной декларации у преемника Амана Тулеева в графе «декларированный годовой доход» стоял прочерк.

«Та декларация - это ошибка, признаем, вина в этом не наша. В скором времени будет опубликована новая», - уточнил собеседник агентства. Он не сообщил, кто именно допустил ошибку и в чем она заключалась.

На момент публикации заметки декларация Цивилева с его нулевыми доходами доступна на сайте областной администрации.

Декларация чиновника, ранее занимавшего должность гендиректора компании «Колмар», была опубликована на сайте администрации Кемеровской области утром 25 апреля. Согласно документу врио губернатора области ничего не заработал за 2017 г. и I квартал 2018 г.

В документе указывалось, что Цивилев владеет лишь мотоциклом Spyder BRP Can-Am. При этом его жена Анна Цивилева за этот же период заработала 12 171 609 руб. В собственности у нее есть три квартиры общей площадью около 170 кв. м, два участка: 37 и 1796 кв. м, а также три машино-места, говорилось в декларации. Она владеет тремя автомобилями Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700, уточнялось в документе.

Цивилев стал заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте. До этого он был гендиректором «Колмара» и владел 70% группы. После перехода в администрацию Кемеровской области бизнесмен подарил 70% группы супруге. Должность врио губернатора Кемеровской области он занял 1 апреля, после отставки Амана Тулеева. Президент Владимир Путин принял отставку Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

Бизнес
Новости

В России открылся первый завод по производству картофеля фри

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Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыла в Липецке завод по производству картофеля фри. Об этом говорится в сообщении российского McDonald’s, который будет основным покупателем продукции этого предприятия. Завод полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию, считает McDonald’s.

Это первый завод в России по производству картофеля фри, уточняет McDonald’s. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд руб., на полную мощность он выйдет к концу 2019 г. и будет перерабатывать 200 000 т картофеля в год.

«Белая Дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций. Партнерами должны были выступить Европейский банк реконструкции и развития и голландский производитель картофеля Farm Frites, но потом они отказались участвовать в проекте. Голландская Lamb Weston присоединилась к «Белой даче» в 2016 г. и строительство завода возобновили.

В России уже пытались построить завод по производству картофеля фри «ЭкоФрио», однако он был перепрофилирован на выпуск картофельных хлопьев, а в итоге его закрыли из-за проблем с очистными сооружениями, писал журнал «Агроинвестор».

Как McDonald's открывался в России

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Политика
Новости

Брату экс-владельца «Росгосстраха» предъявили обвинения по делу о растрате

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Брату бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова и бывшему вице-президенту компании Сергею Хачатурову предъявили обвинения в растрате, сообщает РБК со ссылкой на адвоката экс-владельца »Росгосстраха» Алексея Мельникова. До этого фигурант проходил по делу в статусе подозреваемого.

«Никаких изменений в сути и аргументации ранее озвученных обвинений не произошло», – отметил Мельников.

Хачатуров-младший был арестован 19 апреля. Теперь его обвиняют в хищении принадлежащего «РГС активы» пакета акций «Росгосстраха». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», – говорил адвокат. В любом случае это вмешательство правоохранительных органов в коммерческий спор, отмечал Мельников: «Если есть спор – надо не действовать рейдерскими методами, а идти в суд – туда, кстати, пока никто не обращался».

По делу была также задержана и отправлена под домашний арест акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская. По мнению следователей, она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций «Росгосстраха».

«Росгосстрах» перешел от своего основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка «ФК Открытие» в 2017 г. Убытки «Росгосстраха» за тот же год составили 55,6 млрд руб. по РСБУ. Нынешний председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью «Коммерсанту», что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». По его мнению, менеджмент абсолютно ничего не сделал за 10 лет. Задорнов подчеркивал, что проблемы страховой компании связаны с ошибками в государственном регулировании рынка ОСАГО.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Депутат назвал размер возможных штрафов за соблюдение санкций США

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Штрафы для компаний, соблюдающих на территории России санкции США, должны быть ощутимы, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в интервью парламентскому телевидению.

При определении размера штрафов за поддержку санкций Исаев предлагает ориентироваться на законопроект единороссов об ответственности социальных сетей за отказ удалить противоправный и недостоверный контент – документ предусматривает штраф для юрлиц до 50 млн руб.

«Это должны быть ощутимые штрафы. Понятно, что это не переход улицы в неположенном месте, над этим любая компания рассмеется: заплатит этот штраф и продолжит действовать подобным образом», – сказал Исаев (цитаты по «Интерфаксу»). Парламентарий отметил, что вопрос о размере штрафов еще обсуждается.

«Участие в этих антироссийских санкциях может быть политикой компании, и тогда [работающие в компании] отдельные физические лица в данном случае будут прикрываться трудовой дисциплиной: а что я такого сделал, это политика компании, я просто исполняю технически принятые ею решения», – добавил Исаев.

Законопроект о штрафах для юрлиц и об уголовной ответственности для физлиц за соблюдение антироссийских санкций на территории России предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Исаев рассказывал, что такой законопроект может быть подготовлен и принят Госдумой уже в эту весеннюю сессию. Нижняя палата парламента также разработала пакет поправок об ответных санкциях против США.

Объявленные 6 апреля минфином США новые санкции против российского бизнеса запрещают контрагентам из любых юрисдикций проводить существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка под угрозой самим оказаться под санкциями.

Бизнес
Новости

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 29%

Ведомости
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Выручка «Яндекса» за I квартал 2018 г. выросла на 29% год к году до 26,6 млрд руб., скорректированная чистая прибыль за этот же период увеличилась на 7% до 4 млрд руб., а скорректированная EBITDA стала больше на 12% и составила 7,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Поисковые запросы в России выросли на 10% по сравнению с I кварталом 2017 г., уточняет «Яндекс». Поездки на такси увеличились на 222%, компания впервые включила в отчетность показатели Uber, сделка по слиянию была закрыта в начале февраля 2017 г.

«Наши инвестиции приносят свои плоды: такси, рекламные и медиауслуги, наши новые подразделения, а также эксперименты были ключевыми для ускорения роста выручки», - приводятся в сообщении слова гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа. По его данным, «подразделения и эксперименты» позволили увеличить общую квартальную выручку компании более чем на 20%.

Выручка «Яндекса» за 2017 г. выросла на 24% до 94,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 28% до 8,7 млрд руб. По собственным данным, компания занимала 56,5% на российском поисковом рынке в IV квартале 2017 г.

Что пользователи ищут в «Яндексе»

Политика
Новости

Генштаб России показал обломки сбитых в Сирии ракет США и союзников

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Генштаб Вооруженных сил России продемонстрировал обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии армиями США, Англии и Франции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow», - уточнил специалист в области противовоздушной обороны Генштаба Сергей Безногих.

Представитель ведомства добавил, что среди обнаруженных в Сирии обломков есть как крупногабаритные элементы ракет, так и части их двигательных установок и элементной базы - космической радионавигационной системы.

Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства противовоздушной обороны. «Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул военный.

Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля. Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии более 100 ракет. Преимущественно США, Великобритания и Франция стремились поразить объекты, задействованные, по их мнению, в производстве химического оружия.

Российский Генштаб, в свою очередь, подтверждал, что войска коалиции выпустили около 100 ракет. В то же время, по данным российской стороны, 71 из них перехватили сирийские ПВО. По данным Минобороны, в результате ударов никто не пострадал.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Выбор редактора
Политика
Новости

Дворкович исключил существенное влияние ЧМ-2018 на инфляцию

Ведомости
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Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России, существенно не повлияет на инфляцию в стране. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Никакого существенного эффекта на инфляцию не будет. Расходы, которые были сделаны, были растянуты во времени и в общем объеме это не такая уж существенная часть, тем более, это были продуктивные инвестиции, не создающие инфляционное давление на потребительском рынке», - выразил уверенность чиновник.

В то же время, по его мнению, подготовка к чемпионату уже дала существенный эффект для социально-экономического развития страны, отмечает агентство.

Центробанк осенью 2017 г. допускал временное ускорение инфляции в регионах проведения соревнований по футболу на фоне роста потребительского спроса.

Ранее McKinsey прогнозировала, что чемпионат мира по футболу увеличит российский валовой внутренний продукт на 1% за счет вложения средств в подготовку и проведение мероприятия. Согласно предварительной оценке экспертов, за все время подготовки к соревнованиям с 2013 г. прирост ВВП составил около 820 млрд руб. - 0,9% от годового показателя 2017 г.

Уже после проведения чемпионата его ежегодный вклад в ВВП эксперты оценили в 120-180 млрд руб. за счет эксплуатации инфраструктуры и роста туристического потока. 

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Бизнес
Новости

Лондонская биржа металлов продлила запрет на торговлю алюминием UC Rusal

Ведомости
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Лондонская биржа металлов (LME) оставила в силе решение об ограничении торговли произведенным UC Rusal алюминием, следует из материалов на сайте крупнейшей площадки торговли металлами.

LME с 17 апреля приостановила торговлю алюминием UC Rusal после объявления в отношении компании Олега Дерипаски 6 апреля санкций США. 

Минфин США сообщил 23 апреля, что санкции с UC Rusal могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Также Вашингтон продлил срок, в течение которого контрагенты должны прекратить сотрудничать с UC Rusal, с 5 июня до 23 октября 2018 г.

После уточнений американского минфина LME решила дополнительно проанализировать ограничения на торговлю алюминием UC Rusal. Биржевая площадка уведомила, что может выпустить новое заявление по этому вопросу.

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Недвижимость
Новости

Эксперты рассказали о темпах роста цен на вторичные квартиры в регионах России

Ведомости
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В российских регионах начали расти цены на вторичные квартиры. Положительный тренд в этом году был впервые зафиксирован с 2014 г., говорится в исследовании компании ЦИАН.

По подсчетам экспертов ЦИАН, средняя стоимость квартир на вторичке в 66 крупнейших городах субъектов Федерации по итогам I квартала 2018 г. составила 53100 руб. за кв. м (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), тогда как в IV квартале 2017 г. она была равна 52 600 руб. за кв. м. (рост на 0,95%). За год рост составил +1,14% ( с 52 500 руб. за кв. м в I квартале 2017 г.).

Среди городов с численностью населения более 1 млн жителей квартиры в этом году подорожали в 13 городах из 15, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Сильнее всего по отношению к концу 2017 г. выросли цены в Казани (на 3,5% до 70 100 руб за кв. м), Нижнем Новгороде (3,4% до 64 500 руб. за кв. м) и Перми (3,1% до 53 300 руб. за кв. м).

Рост цен в Нижнем Новгороде и Перми объясняется более глубоким (по сравнению с другими городами-миллионниками) падением в острую фазу кризиса. Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани весной этого года запускаются важные новые станции метро («Стрелка» и «Дубравная»).

Продолжается в текущем году снижение цен только в Челябинске (минус 2,4% до 40 300 руб. за кв. м), где особенно заметен падающий тренд. В годовом выражении (по отношению к I кварталу 2017 г.) цены на вторичное жилье в этом городе упали на 8,2%. Омск - второй город-миллионник, где вторичный рынок пока не начал восстанавливаться. Цены на жилье здесь в текущем году снизились на 0,7% до 44 900 руб. за кв. м).

В годовом выражении рост цен зафиксирован в 11 городах - миллионниках из 15. Сильнее всего подросли цены предложения в Москве (+5,3%) и Санкт-Петербурге (+8,9%). Рост цен в Санкт-Петербурге связан с постепенным выходом на вторичный рынок многочисленных студий в недавно сданных новостройках на периферии, что искусственно завышает среднюю цену квадратного метра. В других городах-миллионниках цены изменились в пределах 1,5%.

В городах с населением от 500 000 до 1 000 000 жителей восстановление рынка идет медленнее. Рост цен в этой группе городов по отношению к концу 2017 г. составил около 1% (в годовом выражении +1,6%). Сильнее всего выросли цены предложения в Рязани (7,2% до 44 400 руб. за кв. м) , Махачкале (6,3% до 45 400 руб за кв. м) и Ижевске (3,5% до 46 700 руб за кв. м). Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре (минус 3,7% до 49 600 руб за кв. м), Оренбурге (3% до 41 800 руб за кв. м) и Барнауле (2,8% до 45 300 руб за кв. м).

В центрах субъектов Федерации с населением 200 000-500 000 жителей изменения ценового тренда пока заметны слабее всего. Средние цены по группе за квартал не изменились (+0,1%). В годовом выражении рост составил +0,4%.

Политика
Новости

В Армении возобновились протесты

Ведомости
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Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян объявил о возобновлении протестов, сообщают «Новости Армении». По данным агентства, теперь демонстранты требуют отставки правящей Республиканской партии Армении.

Ранее Пашинян хотел провести переговоры с властями, но встреча не состоялась, уточняют «Новости Армении». Демонстранты вышли не только на улицы Еревана, но и города Артик (около 100 км от столицы Армении), передает агентство.

К протестам присоединилась партия «Процветающая Армения». Кроме того, исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грач Ростомян подал в отставку. «Я поддерживаю призыв лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна к национальной мобилизации и лично выхожу на улицу», – цитируют Ростомяна «Новости Армении».

Протесты в Армении начались в начале апреля из-за выдвижения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Известно как минимум о 200 задержанных. Несмотря на митинги он занял эту должность, но проработал меньше недели – на фоне продолжающихся протестов он подал в отставку. Правящая партия Армении хочет ценой отставки Саргсяна сохранить власть, передают слова Пашиняна «Новости Армении».

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

Бизнес
Новости

Mail.ru купила контрольный пакет акций разработчика игры «Домовята»

Ведомости
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Mail.ru Group купила 51% акций разработчика мобильных игр Bit.Games. Об этом сообщает пресс-служба Mail.ru. Сумма сделки не раскрывается.

«Команда (Bit.Games) разрабатывает мобильные и социальные игры, а стала известной благодаря игре “Домовята”, в которую играли более 10 млн пользователей социальных сетей России», - говорится в сообщении.

Сейчас студия работает над мобильной экшн-RPG «Гильдия героев». Игра «Гильдия героев» набрала уже около 7 млн установок по всему миру, а ее ежемесячная выручка увеличилась за год больше чем в 10 раз и превысила $1 млн, уточнили в пресс-службе. После сделки она продолжит развивать этот проект самостоятельно.

Команда игрового направления Mail.ru, в свою очередь, откроет студии доступ к своим ресурсам в области разработки, аналитики и маркетинга, а также поможет с масштабированием проектов, отмечается в сообщении.

Студия Bit.Games была создана в 2002 г. и занималась разработкой сайтов и веб-сервисов на заказ. Играми компания занялась в 2007 г. В штате компании работают более 70 человек. Среди созданных компанией игр - «Гильдия героев», «Домовята», Cinderella Story и др.

На какие развлечения россияне не жалеют денег

Недвижимость
Новости

Эксперты подсчитали количество жилых лотов в продаже в небоскребах Москвы

РИА Новости/Ведомости
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В небоскребах Москвы выставлено на продажу около 7600 жилых лотов, рассказала гендиректор риелторской компании «Метриум» Наталья Круглова на конференции «Небоскребы России».

«Сейчас на рынке 40 проектов, которые мы могли бы отнести к жилью, 12 из них вышли с начала 2017 г. По количеству проектов это 10% рынка. Но если мы смотрим по количеству лотов, то это уже 20% рынка», - отметила она.

В структуре предложения доминирует бизнес-сегмент, а больше всего небоскребов расположено на севере, северо-востоке, западе и центре столицы.

Цены на жилье в небоскребах выше средних по рынку на 15-20%, но в элитном сегменте стоимость жилья в небоскребах дешевле.

По данным «Метриума», средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе в небоскребе превышает 184 000 руб., в среднем по рынку — около 152 000 руб. Стоимость «квадрата» в элитном сегменте в небоскребах составляет 504 500 руб., среднерыночная — около 753 000 руб.

Кто строит жилые небоскребы в Москве

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