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Доход вице-мэра Москвы Ликсутова за год увеличился в 32 раза

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заработал за 2017 г. 219,7 млн руб. Об этом свидетельствует декларация чиновника, опубликованная на сайте мэрии Москвы.

В собственности у Ликсутова автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike. Кроме того, чиновник владеет тремя земельными участками общей площадью 4170 кв. м, а также жилым домом площадью 2129,5 кв. м и двумя нежилыми помещениями - 234,5 и 192 кв. м.

Согласно декларации у него есть двое несовершеннолетних детей. У каждого из них в пользовании указана квартира площадью 106,8 кв. м.

За 2016 г. Ликсутов заработал 6,8 млн руб. Таким образом, за год ему удалось увеличить свой доход почти в 32 раза. Однако в прошлом году чиновник задекларировал больше имущества: помимо заявленной в этом году собственности у него были квартира площадью 178,6 кв. м, два машино-места, автомобиль Mercedes-Benz CL 550 и еще два мотоцикла - Aprilia Sportcity 250 и Aprilia Scarabeo 125. В новой декларации этого имущества нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин за 2017 г. заработал 6,5 млн руб. - такой же доход он декларировал и за 2016 г., и за 2015 г. В собственности у мэра только гараж. В его декларации также указана квартира в пользовании площадью 308,1 кв. м. Сведений о родственниках в декларации у мэра Москвы нет.

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