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Конституционный суд требует ужесточить наказание за бегство пьяных водителей после ДТП

Конституционный суд обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. Соответствующие поправки должны быть внесены в законодательство в течение года. На это время будет сохранен существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Но если поправки внесены не будут, то примечание 2 статьи 264 УК (определяет, что пьяным признается водитель, как прошедший медосвидетельствование, так и отказавшийся от него), утрачивает силу.

Поводом для проверки действующего порядка признания водителей пьяными стал запрос Ивановского областного суда в связи с делом Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет за пьяное ДТП с двумя погибшими.

Журавлев сбежал c места ДТП и почти год скрывался, однако потом сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что не превышал скорость и за рулем был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, видеозаписи и чеки из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания Журавлева, и другие улики. Однако Верховный суд, куда Журавлев обжаловал это решение, основываясь на спорном примечании к статье 264, признал доводы о неправомерном признании его пьяным, заслуживающими внимания. В итоге Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд. По его мнению, действующая норма не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, как это обычно происходит в уголовном процессе.

Конституционный суд согласился с тем, что оспариваемая норма не предусматривает возможности признания пьяным водителя, если он скрылся с места ДТП. И это ставит его в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, что противоречит конституционными принципами равенства и справедливости, поэтому существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии алкогольного опьянения должен быть пересмотрен.

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