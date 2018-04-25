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Власти Армении опровергли отставку и. о. премьера Карапетяна

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян продолжает исполнять свои обязанности, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Арама Араратяна. «Сообщения об отставке Карапетяна не соответствуют действительности», – написал Араратян в Facebook. »Сообщения о моей отставке не соответствуют действительности», - заявил потом и сам Карапетян.

О том, что Карапетян подал в отставку, написал один из лидеров оппозиции, член фракции «Елк» Арарат Мирзоян. «Хочу первым сообщить эту прекрасную новость. Отставка. Победа», – сообщил он в своем Facebook.

17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных и многолюдных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна, первый вице-премьер Карапетян.

Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никол Пашинян требует отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии.

В Ереване возобновились протесты