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Власти Армении опровергли отставку и. о. премьера Карапетяна

Ведомости
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян продолжает исполнять свои обязанности, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Арама Араратяна. «Сообщения об отставке Карапетяна не соответствуют действительности», – написал Араратян в Facebook. »Сообщения о моей отставке не соответствуют действительности», - заявил потом и сам Карапетян.

О том, что Карапетян подал в отставку, написал один из лидеров оппозиции, член фракции «Елк» Арарат Мирзоян. «Хочу первым сообщить эту прекрасную новость. Отставка. Победа», – сообщил он в своем Facebook.

17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных и многолюдных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна, первый вице-премьер Карапетян.

Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никол Пашинян требует отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии.

В Ереване возобновились протесты

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Политика
Новости

Партия «Дашнакцутюн» вышла из коалиции с правящей партией Армении

Ведомости/ТАСС
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Коалиционный партнер правящей Республиканской партии Армении - партия «Дашнакцутюн» - объявила о выходе из парламентской коалиции.

«Уверены, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституции и закона. Учитывая сложившуюся ситуацию мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции», - отмечается в заявлении партии. Руководители партии считают, что Национальному собранию Армении следует избрать премьера, который будет пользоваться поддержкой народа.

Сейчас фракция «Дашнакцутюн» располагает семью мандатами в 105-местном парламенте. Для вступления премьера в должность необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата. Сейчас у оппозиционных сил (партии «Елк», «Блока Царукян» и движения «Дашнакцутюн») 47 голосов.

Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никол Пашинян требует отстранения от власти всех членов Республиканской партии. Также появились позднее опровергнутые сообщения об отставке исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна

17 апреля парламент Армении, контролируемый Республиканской партией, избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна, первый вице-премьер Карапетян.

В Ереване возобновились протесты

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Бизнес
Новости

«Ямал СПГ» помог «Новатэку» увеличить квартальную выручку

Ведомости
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Выручка «Новатэка» в I квартале 2018 г. выросла год к году на 16%, до 179,4 млрд руб., EBITDA за этот же период увеличилась на 11,9% до 76,3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО. «Новатэк» связывает рост этих показателей с запуском завода «Ямала СПГ», а также с ростом цен на углеводороды и газ.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Запущенный в декабре 2017 г. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому».

В конце марта «Газпром» отправил министру энергетики Александру Новаку письмо с предложением провести анализ влияния поставок с проекта «Ямал СПГ», рассказывали источники «Ведомостей». Незадолго до запуска первой очереди завода «Газпром» уже говорил о своих опасениях, что поставки с него могут привести к конкуренции на европейском рынке.

Как отгружали первую партию сжиженного газа «Ямал СПГ»

Бизнес
Новости

Структура «ВСМПО-Ависма» увеличила долю в «Русгидро» с 3 до почти 6%

Ведомости
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ООО «Авитранс», на 100% принадлежащая «ВСМПО-Ависма», увеличила долю в «Русгидро» с 3,066 до 5,9565%. Об этом говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.

У кого была приобретена доля, в сообщении не уточняется. Сделка состоялась 16 апреля.

В начале апреля «Авитранс» выдвинул в совет директоров «Русгидро» двух кандидатов - гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина и председателя правления «Башнефти» Андрея Шишкина.

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Технологии
Новости

Xiaomi решила ограничить рентабельность устройств перед IPO

Интерфакс
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Китайский производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi пошел на необычный шаг перед IPO, при котором рассчитывает на оценку в $100 млрд, пишет Financial Times.

Речь идет о «бессрочном ограничении чистой рентабельности для всей линейки устройств на уровне 5%», говорится в сообщении компании.

Тем самым Xiaomi, которая продает себя как «китайская Apple», сигнализирует о ставке на прибыль и выручке от сервисов и приложений, отмечают эксперты. Кроме того, текущая чистая рентабельность компании существенно ниже 5%. По данным Counterpoint Research, в III квартале прошлого года Xiaomi заработала лишь $2 с каждого устройства. Bloomberg оценивает среднюю стоимость устройств примерно $200, то есть чистая рентабельность составила всего 1%.

Для сравнения: Apple и Samsung, цены на устройства которых существенно выше, заработали соответственно $151 и $31 на каждом отгруженном смартфоне, а лидер китайского рынка Huawei - $15.

Xiaomi близка к подаче заявки на листинг в Гонконге. Кроме того, она собирается разместить депозитарные расписки для инвесторов в материковом Китае. IPO компании может стать крупнейшим с размещения Alibaba на $25 млрд в 2014 г. - все будет зависеть от того, какую долю акций Xiaomi выставит на продажу.

Китай в обозримом будущем ждет целая череда многомиллиардных IPO: о выходе на открытый рынок говорят также сервисы вызова такси Didi Chuxing и Meituan Dianping, онлайн-ритейлер Melishuo и несколько других компаний.

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Технологии
Новости

«Медиалогия» оценила сокращение просмотров Telegram-каналов за неделю блокировки

Ведомости
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Количество просмотров Telegram-каналов с 16 по 23 апреля сократилось на 76,5%, такие данные приведены на сайте «Медиалогии».

«На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%... На 23 апреля в общем количестве просмотров доля топ-100 каналов выросла до 24%», - отмечается в сообщении. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях, хобби, пишет компания. По сравнению с днем начала блокировки количество просмотров у таких каналов снизилось от 30 до 50%. «Меньше других пострадали новостные каналы (падение до 25%)», - говорится в исследовании.

«Количество просмотров общественно-политических и бизнес-каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено», - утверждается в сообщении.

«Медиалогия» проводила исследование с 16 по 23 апреля. При его подготовке проанализированы данные 158 000 Telegram-каналов, активных за последние три месяца.

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Бизнес
Новости

ФАС запретила называть «Краснодарским» чай из других регионов

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что слово «Краснодарский» можно использовать только для чая, который вырастили в одноименном регионе. Это следует из сообщения службы.

ФАС обнаружила на российском рынке «чайный продукт» под названием «Краснодарский», который представляет собой смесь чаев – они не выращены в одноименном крае. Это нарушает закон о защите конкуренции, обращает внимание антимонопольная служба. ФАС выдала предписание производителю – «Объединение «Краснодарский чай».

Антимонопольное ведомство уточняет, что проверка началась после заявления «Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу», которая также производит чай «Краснодарский». Теперь ФАС начала проверку в отношении этой компании тоже из-за признаков аналогичного нарушения, отмечается в сообщении.

Бизнес
Новости

Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям»

Ведомости
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Росавиация продлила ограничения сертификата на полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора перевозчика Игоря Натыкана.

«В настоящее время заявка по снятию ограничений рассматривается Росавицией. Управлением транспорта и безопасности полетов заявка рассмотрена без замечаний», - отметил он.

16 апреля авиакомпания подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений. После крушения в феврале самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье Росавиация провела внеплановую проверку перевозчика. По результатам проверки служба ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Политика
Новости

Конституционный суд требует ужесточить наказание за бегство пьяных водителей после ДТП

Ведомости
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Конституционный суд обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. Соответствующие поправки должны быть внесены в законодательство в течение года. На это время будет сохранен существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Но если поправки внесены не будут, то примечание 2 статьи 264 УК (определяет, что пьяным признается водитель как прошедший медосвидетельствование, так и отказавшийся от него), утрачивает силу.

Поводом для проверки действующего порядка признания водителей пьяными стал запрос Ивановского областного суда в связи с делом Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет за пьяное ДТП с двумя погибшими.

Журавлев сбежал c места ДТП и почти год скрывался, однако потом сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что не превышал скорость и за рулем был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, видеозаписи и чеки из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания Журавлева, и другие улики. Однако Верховный суд, куда Журавлев обжаловал это решение, основываясь на спорном примечании к статье 264, признал доводы о неправомерном признании его пьяным заслуживающими внимания. В итоге президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд. По его мнению, действующая норма не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, как это обычно происходит в уголовном процессе.

Конституционный суд согласился с тем, что оспариваемая норма не предусматривает возможности признания пьяным водителя, если он скрылся с места ДТП. И это ставит его в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, что противоречит конституционными принципами равенства и справедливости, поэтому существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии алкогольного опьянения должен быть пересмотрен.

В каких городах России самые плохие дороги

Финансы
Новости

Росфинмониторинг обнаружил в офшорных досье махинации российских чиновников

Ведомости
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Росфинмониторинг изучил «панамское» и «райское досье», обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье, – рассказал Чиханчин (цитата по "РИА Новости"). – Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского, и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней». Чиханчин отметил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

«Панамское досье» появилось после утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca. Она предоставляла услуги по регистрации офшоров. Из оказавшихся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) бумаг стало известно об офшорах, которые контролировали, например, полные тезки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, виолончелиста Сергея Ролдугина, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и других чиновников и парламентариев, а также 16 российских долларовых миллиардеров.

Основой для «райского досье» стали документы бермудской юридической компании Appleby. Они указали на наличие офшоров у тезок миллиардеров Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Юрия Мильнера, Алишера Усманова, Леонида Михельсона, бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной и других лиц.

Финансы
Новости

ВТБ отметил рост валютно-обменных операций в четыре раза после санкций США

Ведомости
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Клиенты ВТБ после объявления новых санкций США в начале апреля увеличили объем валютно-обменных операций в четыре раза в отдельные дни - до $200 млн в день. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает ТАСС.

«После объявления нового пакета ограничений в адрес граждан РФ и предприятий действительно была такая тревожная ситуация. Во что она вылилась у нас в рознице, если говорить о физических лицах. У нас объем валютно-обменных операций в целом - и наличных, и безналичных - вырос в четыре раза», - подтвердил Печатников.

Топ-менеджер банка заметил, что такой показатель - «ничто», поскольку речь идет всего о $200 млн в день на всю страну. Из них на наличные операции пришлось всего 9%, добавил Печатников. Банкир призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, обычно валютно-обменные операции составляют $50 млн в день.

По мнению зампреда ВТБ, рост объема операций обусловлен не столько тревожными настроениями, сколько новыми возможностями, которыми воспользовались клиенты, продав валюту по высокому курсу. Сейчас ситуация стабилизировалась, заключил Печатников.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева 16 апреля сообщила, что финансовый рынок продемонстрировал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений». «В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла», - признала она. В то же время, по словам представителя регулятора, это не нарушило работу рынков.

Кто попал под санкции США

Технологии
Новости

Airbus и Dassault договорились о разработке конкурента американскому истребителю F-35

Ведомости
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Конкурирующие европейские компании - франко-германская Airbus (производит истребитель Eurofighter) и французская Dassault (истребитель Rafale) - договорились о совместной разработке нового европейского истребителя, передает BBC. Перспективная боевая воздушная платформа (Future Combat Air System, FCAS) должна заменить оба европейских истребителя к 2040 г.

«Альянс призван закрепить европейский суверенитет и технологическое лидерство в области военной авиации», - говорится в сообщении. Компании констатируют, что участие в проекте Великобритании будет зависеть от условий Brexit - выхода страны из ЕС. Британская BAE Systems является ключевым поставщиком авионики для консорциума Eurofighter.

Президент Dassault Эрик Траппье заявил, что FCAS не будет копией американского истребителя пятого поколения F-35, а превзойдет его по основным параметрам. Сейчас производитель F-35 Lockheed Martin пытается продать этот истребитель Германии. «Мне не кажется, что закупка готового американского продукта европейскими странами будет способствовать стратегической автономии [Европы]», - отметил Траппье.

Ни облика нового истребителя, ни точных требований к нему пока нет, однако известно, что программа FCAS будет включать создание тяжелого беспилотника, распределенных малых дронов, новой крылатой ракеты и продвинутых систем связи и управления. Первый летный прототип истребителя должен взлететь в 2025 г.

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