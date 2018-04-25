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Партия «Дашнакцутюн» вышла из коалиции с правящей партией Армении

Коалиционный партнер правящей Республиканской партии Армении - партия «Дашнакцутюн» объявила о выходе из парламентской коалиции.

«Уверены, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституции и закона. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции», - отмечается в заявлении партии. Руководители партии считают, что Национальному собранию Армении следует избрать премьера, который будет пользоваться поддержкой народа.

Сейчас фракция «Дашнакцутюн» располагает семью мандатами в 105-местном парламенте. Для вступления премьера в должность необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата. Сейчас у оппозиционных сил (партии «Елк», «Блока Царукян» и движения «Дашнакцутюн») 47 голосов.

Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никол Пашинян требует отстранения от власти всех членов Республиканской партии. Также появились позднее опровергнутые сообщения об отставке исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна.

17 апреля парламент Армении, контролируемый Республиканской партией, избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна, первый вице-премьер Карапетян.

В Ереване возобновились протесты