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Дворкович ответил на вопрос о блокировке Telegram словами «а у меня работает»

Вице-премьер Аркадий Дворкович на вопрос о последствиях блокировки Telegram сказал, что у него мессенджер работает. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения агентства, журналисты попросили Дворковича поделиться мнением об экспертных оценках убытков, которые несут компании из-за блокировки мессенджера. Отвечать на этот вопрос чиновник не стал. Вместо этого он дал понять, что Роскомнадзор пока не сумел добиться своего.

«А у меня [Telegram] работает», - заметил Дворкович. При этом вице-премьер оставил без ответа вопрос, продолжает ли он пользоваться Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, после решения суда о немедленной блокировке мессенджера. Однако компании пока удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам. «Коммерсантъ» 26 апреля сообщил, что возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram могли составить около $2 млрд. С такой оценкой выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.

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