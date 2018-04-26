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Возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram оценили в $2 млрд

Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок ip-адресов в ходе борьбы Роскомнадзора с Telegram, сообщает «Коммерсантъ». С таким предложением выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.

Он предложил Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, пишет издание со ссылкой на письмо Прокофьева. По его мнению, нужны законодательные поправки, исключающие ситуации, при которой «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

По оценке Flexbby, уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д. Потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы могут составить $1 млрд, оценивает компания.

Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере двумя корпорациями $940 млн по итогам 2018 г., прогнозирует Flexbby.

Прокофьев подчеркнул, что это самый пессимистичный сценарий. Интернет-омбудсмен сообщил «Коммерсанту», что пока не получал письмо, но ожидает «снежный ком» жалоб от компаний, пострадавших от блокировки.

Кого блокирует Роскомнадзор