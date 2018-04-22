Роскомнадзор объяснил блокировку ip-адресов Google

Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал часть ip-адресов Google из-за Telegram Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал часть ip-адресов Google, потому что он «продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои ip-адреса для осуществления деятельности на территории России». Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд ip-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», – пояснил Роскомнадзор.

Пользователи Google в воскресенье столкнулись с проблемами с доступом к сайту поисковой системы. Причиной стала блокировка ip-адресов Google. По данным неофициальной выгрузки реестра, которую отслеживает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, Роскомнадзор заблокировал 63 ip-адреса сайта www.google.com из 600 известных.

Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы компании.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей. Telegram удается избежать блокировки благодаря смене ip-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор.

Telegram в воскресенье разослал пользователям уведомление, в котором предложил им присоединиться к акции в поддержку свободного интернета. «Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», – говорится в сообщении.

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии, по данным Mediascope, составляла в марте 12,4 млн человек. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.

Кого блокирует Роскомнадзор