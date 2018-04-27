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Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи началась с рукопожатия на границе

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи и Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами, передает Yonhap.

Первым к месту встречи прибыл Мун Чжэ Ин, вскоре к линии, разделяющей две Кореи подошел и Ким Чен Ын. Они обменялись рукопожатиями, затем лидер КНДР по приглашению коллеги сделал шаг через границу. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек границу с Южной Кореей со времени окончания войны 1950-53 гг.

Эта встреча стала второй для лидеров стран с начала года. В январе здесь же в Пханмунджоме они обсуждали участие спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. До этого представители стран не общались в течение трех лет.

Отношения между Южной Кореей и КНДР обострились в октябре 2006 г., когда Северная Корея начала испытания ядерного оружия. В ответ Совбез ООН ввёл санкции против КНДР. В частности, были заморожены северокорейские активы в странах-членах ООН, а также ограничен доступ КНДР к иностранным финансовым инструментам. Власти Южной Кореи поддержали санкции против соседей и с 2016 г. проводили регулярные совместные учения с США.

21 апреля КНДР объявила о прекращении испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона в Пхунгери. В настоящее время ведется подготовка встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.