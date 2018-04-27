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Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи началась с рукопожатия на границе

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи и Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами, передает Yonhap.

Первым к месту встречи прибыл Мун Чжэ Ин, вскоре к линии, разделяющей две Кореи подошел и Ким Чен Ын. Они обменялись рукопожатиями, затем лидер КНДР по приглашению коллеги сделал шаг через границу. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек границу с Южной Кореей со времени окончания войны 1950-53 гг.

Эта встреча стала второй для лидеров стран с начала года. В январе здесь же в Пханмунджоме они обсуждали участие спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. До этого представители стран не общались в течение трех лет.

Отношения между Южной Кореей и КНДР обострились в октябре 2006 г., когда Северная Корея начала испытания ядерного оружия. В ответ Совбез ООН ввёл санкции против КНДР. В частности, были заморожены северокорейские активы в странах-членах ООН, а также ограничен доступ КНДР к иностранным финансовым инструментам. Власти Южной Кореи поддержали санкции против соседей и с 2016 г. проводили регулярные совместные учения с США.

21 апреля КНДР объявила о прекращении испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона в Пхунгери. В настоящее время ведется подготовка встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook попали в реестр запрещенных сайтов

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Роскомнадзор внес IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения Telegram-канала RKNShowtime, автоматически отслеживающего расширение перечня заблокированных ресурсов. Кроме того в реестр попали также IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

В списке запрещенных оказался один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Доступ к нему ограничен по запросу Генпрокуратуры. Также в реестр попал 1 адрес «Одноклассников», 3 у Twitter, по 5 у «Яндекса» и Facebook, 14 у Amazon, 29 у Microsoft и 33 у Google. Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин рассказал изданию, что всего блокировке подверглись «под сотню» IP-адресов.

По словам Кулина, в список запрещенных попал и так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Он используется для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования. Если блокировка IP-адресов является умыслом, «то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», — уверен он. При этом эксперт допускает, что произошедшее, скорее всего – «это взлом Роскомнадзора».

С 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. У многих мессенджер работает до сих пор.

Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в том, что компромисс с ФСБ мог бы быть достигнут, поскольку для удовлетворения требований службы нет технических возможностей.

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Бизнес
Новости

Rusal назвал «вымыслом» информацию источников Reuters и Bloomberg

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«Вымыслом», не имеющим ничего «общего с действительностью», назвала пресс-служба UC Rusal информацию собеседников Reuters и Bloomberg. Представители UC Rusal подчеркнули, что подобные статьи «наносят ущерб деловой репутации компании», а «вымысел» анонимных источников «создает ложное представление о происходящем». Компания не уточнила, о каких именно материалах идет речь, но оставила за собой право «использовать все юридические меры для защиты своей репутации».

26 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, пожелавших остаться неизвестными, сообщило о намерении Дерипаски сохранить контроль над компанией, несмотря на заявление Минфина США о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае смены контролирующего акционера. Отмечалось, что Дерипаска рассчитывает на лоббистскую помощь европейских правительств, не заинтересованных в дестабилизации алюминиевого рынка ЕС.

До этого, 24 апреля Reuters сообщало о деталях подготовки UC Rusal к санкциям. Так, собеседник агентства рассказал, что представители компаний ранее обсуждали вариант введения жестких ограничительных санкций, о которых Вашингтон в итоге объявил 6 апреля, но их только бросило в «холодный пот». «К такому вы никак не можете подготовиться», – приводило агентство слова своего источника.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов, в числе которых был Олег Дерипаска и восемь его компаний.

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Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи отыграл «санкционное» падение

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Индекс Мосбиржи по итогам торгов 26 апреля вышел на уровень, предшествовавший началу обвального падения, спровоцированного введением санкций против российских компаний, бизнесменов и чиновников министерством финансов США 6 апреля. В четверг индекс закрылся на отметке 2286,02 пункта (+1,4% по итогам дня). Между тем, в пятницу 6 апреля, когда ближе к концу торгов были объявлены санкции, закрытие состоялось на отметке 2281,23 пункта.

В понедельник 9 апреля индекс Мосбиржи начал снижаться в начале торгов, а потом рухнул, по итогам дня падение составило 8,3%, закрылся индекс на отметке 2090,88 пункта. На следующий день он начал расти и полностью компенсировал падение за 13 торговых дней.

Между тем, долларовый индекс РТС из-за падения курса рубля все еще остается существенно ниже «досанкционного» уровня. 6 апреля он закрылся на 1236,48, а 26 - на 1146,85 пункта (снижение на 7,2%).

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Политика
Новости

В трех аэропортах Москвы начнут штрафовать нарушителей порядка

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Мособлдума на заседании 26 апреля приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Московской области. Теперь в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» начнут штрафовать за нарушение правил поведения. Штрафы также будут выписывать нелегальным таксистам, лицам без определенного места жительства, несанкционированно находящихся на территории аэропортов, передает ТАСС.

Речь идет о правилах, которые устанавливаются подмосковным правительством и распространяются на территории аэропортов, аэровокзальных комплексов и зоны безопасности шириной не менее 30 м от здания аэропорта. Правилами также регулируется оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа такси, парковке автомобилей, розничной торговле.

Теперь за предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта, фото-, кино- и видеосъемку в коммерческих целях и несогласованное размещение рекламы и плакатов гражданам грозит штраф в размере от 100 до 500 руб., должностным лицам – от 1000 до 2000 руб., юрлицам – от 2000 до 4000 руб.

За засорение помещений аэропорта, загромождение проходов, нарушение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания, прослушивание музыки без наушников будут штрафовать на сумму от 100 до 500 руб. Штрафы также установлены за попрошайничество или перевозку на территории аэропортов. 

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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Бизнес
Новости

HSBC и ФНС готовят мировое соглашение по иску о взыскании долга компании Браудера

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Верховный суд России перенес на 7 мая рассмотрение дела о взыскании с российского подразделения банка HSBC 1,25 млрд руб. налогового долга бывшей компании Уильяма Браудера – ООО «Дальняя степь», передает «Интерфакс».

В суде представители HSBC и конкурсный управляющий «Дальней степи» заявили о готовности сторон заключить мировое соглашение. Детали соглашения не раскрываются. Юристы банка ходатайствовали о рассмотрении иска в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну. Они заявили в суде, что банк признал налоговый долг компании Браудера перед государством, и обязались погасить их.

Дело Hermitage

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Стиль жизни
Новости

В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

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Актер, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц. Он находится в состоянии комы, утверждает источник ТАСС в медицинских кругах.

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - уточнил источник.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о том, что состояние здоровья Джигарханяна оценивается как средней тяжести. У актера возникли проблемы с сердцем, добавил он.

Друг актера Артур Согомонян заявил РИА «Новости», что Джигарханян в одной из столичных больниц проходит профилактическое обследование. «Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице», - заявил Согомонян.

С начала 2018 г. это третья госпитализация Джигарханяна. 17 января его доставили в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Проведя обследование, врачи не выявили серьезных заболеваний и выписали актера. 31 января Джигарханяна снова доставили в больницу, однако уже 2 февраля он был отправлен домой.

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Политика
Новости

Дуров назвал маловероятным компромисс между мессенджером и ФСБ

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в возможности достижения компромисса с ФСБ. «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли», - написал он на своей странице «В контакте». Дуров указал на невозможность исполнения требований ФСБ о выдаче ключей для расшифровки переписки пользователей Telegram. «Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 г.», - отметил он.

Летом 2017 г. представители ФСБ заявили об активном использовании Telegram членами международных террористических организаций, в частности, при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 г., в результате которого погибли 15 человек. Позже ФСБ направила Дурову запрос о необходимости предоставления ключей для декодирования сообщений в отношении шести номеров.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», - написал Дуров. Также он сослался на расследование Republic.ru, ссылавшегося на материалы дела о теракте в петербургском метро. Из него следовало, что для связи со своими кураторами один из террористов использовал не Telegram, а WhatsApp.

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Политика
Новости

ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) с 21 по 24 апреля нейтрализовали в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 экстремистов и 14 сторонников «Исламского государства», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

У нейтрализованных в Дербенте 11 членов бандформирования были обнаружены флаг ИГ, четыре автомата, два пистолета, охотничье ружье, гранатомет и два самодельных взрывных устройства. По местам жительства задержанных в Татарстане, Омской и Ульяновской областях членов «Хизб ут-Тахрир» нашли запрещенную литературу, а также технические средства для получения запрещенной в России информации, передает ТАСС.

Также 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка), планировавшего теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, уточнили в ФСБ. Он собирался устроить теракты в здании правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

«Для реализации своих целей он приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — рассказали в ФСБ.

Общение между сирийскими главарями «Исламского государства» и находящимися в России экстремистами происходило посредством мессенджера Telegram. «Планирование и подготовка диверсионно-террористических акций, а также активная пропаганда идеологии терроризма осуществлялась через мессенджер Telegram», - отметили в ФСБ.

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Политика
Новости

Комитет сената США одобрил законопроект в защиту спецпрокурора по России

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Юридический комитет сената США одобрил законопроект в защиту спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в американские выборы, сообщает Associated Press. Документ предполагает, что уволить спецпрокурора имеет право только министр юстиции, если к тому есть серьезные основания. Также документ закрепляет за спецпрокурором право запросить юридическое обоснование своего увольнения в течение 10 дней после принятия соответствующего решения.

Авторами законопроекта стали республиканцы Том Тиллис и Линдси Грэм, а также демократы Крис Кунс и Кори Букер. За принятие документа проголосовали 14 сенаторов, против – 7. Это означает, что документ будет вынесен на рассмотрение верхней палаты конгресса США.

О том, что Трамп собирался уволить Мюллера, в начале 2018 г. писала The New York Times. По информации издания, сделать это президент собирался еще в июне 2017 г., но отставке помешал адвокат Белого дома Дональд Макган, пообещав в этом случае также оставить свой пост. Он был уверен, что отставка Мюллера была бы воспринята как попытка Белого дома оказать влияние на расследование. Ранее стало известно о намерении Мюллера допросить по российскому делу и самого Трампа.

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Политика
Новости

Сенат США утвердил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

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Сенат США утвердил кандидатуру экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря, передает Reuters.

Помпео станет 70-м госсекретарем США. За него проголосовали 52 сенатора из 100. Голосование еще не окончено.

Сейчас обязанности госсекретаря временно исполняет его заместитель Джон Салливан. Предыдущий руководитель госдепартамента Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку в марте 2018 г. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Ждем от него фантастической работы! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Мои поздравления!» - писал Трамп в Twitter в марте.

Для Тиллерсона увольнение было неожиданным, говорил замгоссекретаря США Стив Гольдштейн.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала утверждение Помпео на пост госсекретаря США ожидаемым событием. «Так и должно было случиться», - сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

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Бизнес
Новости

«Газпром» снизил в 2017 году вознаграждение правлению и совету директоров

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«Газпром» снизил вознаграждение членам правления и совета директоров в 2017 г. до 4,537 млрд руб. с 4,685 млрд руб. в 2016 г. Об этом говорится в отчете компании по итогам прошлого года по МСФО.

Чистая прибыль компании по МСФО в IV квартале 2017 г. сократилась на 45% и составила 132,468 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 6% и составила 1904,547 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 339,567 млрд руб.

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