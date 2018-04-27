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Роскомнадзор объяснил блокировку «В контакте», «Яндекса» и Facebook

Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей. В сообщении на странице ведомства в Facebook говорится, что специально эти ресурсы регулятор не блокировал.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», - отмечается в сообщении. Ведомство поясняет, что кратковременное попадание в реестр IP-адресов социальных сетей обусловлено «технологическими особенностями работы системы».

«Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов. Позже эти адреса из реестра исключили.

Суд 13 апреля постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России. Судья отмечала, что причиной стало неисполнение требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки переписки пользователей.

После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 18 VPN и прокси-сервисов. Они, по данным ведомства, предоставляли доступ к мессенджеру в России. В реестр также попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.

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