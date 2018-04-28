В России вступил в силу запрет выезда на дорожную «вафельницу»
В России в субботу, 28 апреля, вступили в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД), официально вводящие новую желтую разметку на перекрестках, пишет газета «Коммерсантъ». Новая разметка представляет собой пересекающиеся диагональные желтые линии и неофициально известна как «вафельница», отмечает издание.
Водителям запрещено выезжать на «вафельницу» даже при зеленом свете светофора, если впереди - затор. Штраф за нарушение выезда на разметку - 1 тыс. руб. Запрет не распространяется на водителей, которые на перекрестке с «вафельницей» сворачивают, а не едут прямо.
Такая разметка появилась в Москве еще в 2015 г., но до сих пор наносилась только в качестве эксперимента по борьбе с пробками. Новая разметка, нанесенная на московские перекрестки в пилотном режиме, позволила увеличить скорость движения там на 80% утром и на 15% - вечером, рассказал представитель ЦОДД. Сейчас в Москве такая разметка есть на 76 перекрестках. До конца года ее нанесут еще на 79.
Эксперимент по использованию «вафельной» разметки в Москве проводился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщало ранее «РИА Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера. Эксперимент признали успешным и в конце 2016 г. Шувалов поручил внести в правительство проекты соответствующих нормативных актов, регламентирующих применение новой разметки.
Решить, как фиксировать нарушения, власти пока не могут, пишет «Коммерсантъ». По данным МВД, которые приводит газета, инспекторы в России выявили 9,9 тыс. случаев нарушений в 2016 г. и 6,9 тыс. в 2017 г. В Москве сначала для этого применяли дорожные камеры, но затем ГИБДД признала их использование нецелесообразным. Записи не давали достаточной доказательной базы - можно было лишь увидеть, что автомобиль заехал на «вафельницу» при определенном сигнале светофора, объясняют знакомые с ситуацией собеседники издания.