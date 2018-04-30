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Лидер оппозиции Пашинян официально выдвинут на пост премьера Армении

Лидер парламентской фракции «Елк», организатор протестов в Ереване Никол Пашинян официально утвержден в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении, сообщил журналистам член фракции Эдмон Марукян.

В случае утверждения в должности премьера Пашинян первым делом намерен организовать внеочередные парламентские выборы. «По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов», – сказал Пашинян (цитата «Интерфакса»).

Своими главными целями он назвал искоренение коррупции и обеспечение независимости всех ветвей власти.

Для утверждения в должности премьера необходимо набрать 53 голоса в парламенте. При этом у партии «Елк» в Национальном собрании страны только девять мест, абсолютное большинство – у Республиканской партии. Вопрос о выборах нового премьера будет обсуждаться на специальном заседании Национального собрания республики 1 мая.

В Ереване и других городах Армении с 17 апреля проходят акции протеста, организованные оппозицией. Они начались после назначения Сержа Саргсяна премьер-министром страны. На фоне продолжающихся митингов Саргсян 23 апреля подал в отставку.

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