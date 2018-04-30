Доход главы Крыма в 2017 году составил 2,6 млн рублей

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Глава Крыма Сергей Аксенов в 2017 г. заработал столько же, сколько и в позапрошлом году, – 2,6 млн руб. Декларация о доходах опубликована на официальном сайте главы Республики Крым.
Собственности у Аксенова нет, в пользовании у него по-прежнему находятся земельный участок площадью 607 кв. м и жилой дом 577,5 кв. м.
Доход супруги Аксенова в прошлом году составил 19,9 млн руб. В 2016 г. она задекларировала 32,8 млн руб.
Супруге главы Крыма принадлежат две квартиры площадью 66,3 кв. м и 30,6 кв. м, а также шесть нежилых помещений площадью 129,8 кв. м, 112,5 кв. м, 73,8 кв. м, 93,9 кв. м, 116 кв. м и 36,3 кв. м. В 2016 г. она декларировала еще одну квартиру площадью 81,9 кв. м, в декларации за 2017 г. ее нет. Также супруга задекларировала легковой автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.
Кроме того, в пользовании супруги Аксенова находятся два земельных участка площадью 607 кв. м и 961 кв. м и жилой дом 577,5 кв. м.
Самые «бедные» чиновники
Евгений Разумный / Ведомости
Среди министров меньше всех заработал руководитель Минприроды Сергей Донской – 5,26 млн руб. Его супруга задекларировала доход в 401 789 руб. В собственности семьи две квартиры
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Доход министра связи Николая Никифорова в 2017 г. составил 5,836 млн руб. По личному доходу он оказался на втором месте среди «бедных» министров, однако по семейному доходу вошел в топ-10 богатейших членов правительства. Его жена в 2017 г. получила почти 63 млн руб. В собственности семьи три автомобиля, в том числе Tesla Х, и три квартиры
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр транспорта Максим Соколов в 2017 г. получил 5,850 млн руб. В собственности его семьи квартира и доли в двух нежилых помещениях
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Андрей Гордеев / Ведомости
Министр труда Максим Топилин задекларировал за 2017 г. 5,928 млн руб. дохода. По семейному доходу он вошел в топ-20 богатейших министров: его жена в прошлом году получила 17,141 млн руб. В собственности семьи министра три квартиры, гараж и Volvo S60
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Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Министр спорта Павел Колобков в 2017 г. заработал 6,131 млн руб., его супруга – 372 000 руб. Семья владеет земельным участком, жилым домом, двумя квартирами в России и одной – в Испании. Также в собственности семьи три автомобиля – ВАЗ 21083, BMW Х3 и Ford Focus
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Страница Вконтакте Олега Быкова
Среди депутатов Госдумы наименьший доход задекларировал единоросс Олег Быков – 1,268 млн руб. Доход его супруги составил 296 672 руб. В собственности семьи квартира площадью 52,5 кв. м и автомобиль Toyota Corolla Fielder
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Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС
Справедливоросс Дмитрий Ионин в 2017 г. заработал 2,614 млн руб., его супруга – 86 741 руб. В собственности депутата квартира площадью 109 кв. м и 1/4 квартиры площадью 87 кв. м, а также автомобиль Audi Q7
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Страница Instagram Ризвана Курбанова
Единоросс Ризван Курбанов задекларировал 2,689 млн руб. В его декларации нет данных о транспортных средствах и недвижимости в собственности
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ЛДПР
Депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко в 2017 г. задекларировал доход в размере 2,936 млн руб. В его собственности треть квартиры площадью 65,20 кв.м, в собственности его жены – половина квартиры площадью 50,1 кв.м. Также семья владеет автомобилем Honda Fit
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Павел Смертин / ТАСС
Самым «бедным» сотрудником Кремля стала референт президента Наталья Меликова. Ее доход составил 4,5 млн руб. На втором месте референт Екатерина Хуторская (4,729 млн руб.), на третьем – помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов (4,767 млн руб.), на четвертом – замруководителя протокола президента Михаил Казаринов (4,8 млн руб.). Топ-5 «бедных» чиновников в Кремле замыкает замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев (на фото). Его доход в 2017 г. составил 4,94 млн руб.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Из сенаторов меньше всех в 2017 г. заработал член Совета Федерации от Псковской области Андрей Турчак – его доход составил 2,106 млн руб. Его супруга в прошлом году заработала 33,109 млн руб. В собственности семьи земельный участок для личного подсобного хозяйства, две квартиры и 1/3 еще одной квартиры
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Сенатор от Северной Осетии – Алании Арсен Фадзаев в 2017 г. получил 2,192 млн руб. Его жена заработала 690 594 руб. В собственности семьи два земельных участка, дом площадью 864 кв. м и Lexus LX 570
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Максим Стулов / Ведомости
Сенатор от Новгородской области Сергей Митин в прошлом году получил 2,337 млн руб., его жена – 1,536 млн руб. В их собственности земельный участок, жилой дом, две квартиры, гараж, Toyota Land Cruiser 200 и квадроцикл
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PhotoXPress
Член Совета Федерации от Саратовской области Сергей Аренин задекларировал доход в 2,7 млн руб., его жена – 136 456 руб. В их собственности три земельных участка под жилищное строительство, жилой дом и Subaru Forester
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Владимир Печеный / РИА Новости
Сенатор от Севастополя Валерий Куликов в 2017 г. заработал 2,772 млн руб., его супруга – 197 349 руб. Им принадлежит садовый участок, дом, квартира и автомобиль Mitsubishi ASX
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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры. Его организатором является Либертарианская партия России. Акция согласована с мэрией Москвы.
По данным проекта «Белый счетчик», к 14.00 на территорию проведения митинга прошли 3300 человек. «Скорость пропуска через рамки медленная. Большая плотность на подходе за рамками», – отмечается в сообщении «Белого счетчика.
Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.
Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье призвал москвичей принять участие в митинге. По его мнению, это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию.
«Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров «В контакте».
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Новый фильм от Marvel и Disney «Мстители: Война бесконечности» в первые выходные установил абсолютный рекорд в американском и мировом прокатах, сообщают The Hollywood Reporter и Variety. По данным СМИ, картина за субботу и воскресенье собрала $630 млн – $250 млн в США и $380 млн за рубежом.
Ранее рекордсменом в американском прокате был фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», собравший за первые выходные $248 млн. Мировым рекордсменом считался «Форсаж 8», заработавший $532 млн за первый уик-энд.
Фильм «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Энтони и Джо Руссо основан на комиксах издательства Marvel Comics о приключениях команды супергероев. Картина является сиквелом предыдущих экранизаций 2012 и 2015 гг. В России новые «Мстители» выйдут 3 мая.
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Не менее 29 человек погибли в результате двух взрывов в столице Афганистана, еще более 40 получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Оба взрыва произошли в одном районе Кабула, где расположены правительственные здания, включая президентский дворец, министерство обороны и штаб-квартиру разведслужбы Афганистана. Также в непосредственной близости от места взрыва находятся штаб-квартира НАТО в Афганистане и посольство США.
Первый взрыв устроил террорист-смертник на мотоцикле. Второй прогремел спустя 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, замаскированный под оператора.
В результате второго взрыва погибли как минимум семь журналистов, в том числе фотограф агентства AFP, а также корреспондент и оператор афганского телеканала 1TV. СМИ подтвердили информацию о гибели своих сотрудников.
Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», сообщает AFP.
Политика
Новости
Один человек оказался под завалами после обрушения на шахте в Туве
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На угольной шахте «УК Межегейуголь» в Туве утром в понедельник произошел обвал породы, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Обрушение произошло в 10.30 по местному времени (6.30 мск) на глубине 140 м.
«Все меры принимаются. 79 шахтеров спасены. Сыграло роль постоянное дежурство на объекте горных спасателей», – написал глава Тувы на странице «В контакте». Один из спасателей оказался под завалами, связи с ним нет, добавил Шолбан Кара-оол.
На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Республике Тува. По предварительным данным, под завалами оказался участок длиной 30 м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения, сказал «Интерфаксу» представитель регионального управления Следственного комитета России.
Угледобывающий комплекс расположен на Межегейском месторождении в центральной части республики, уточняется на официальном портале республики. Шахта «УК Межегейуголь» принадлежит компании Evraz. Работы по строительству шахты начались в 2011 г., общая сумма капиталовложений Evraz составила около $200 млн. В 2017 г. на шахте было добыто 904 000 т угля, в 2016 г. – более 560 000 т.
Политика
Новости
Лидер оппозиции Пашинян официально выдвинут на пост премьера Армении
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Лидер парламентской фракции «Елк», организатор протестов в Ереване Никол Пашинян официально утвержден в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении, сообщил журналистам член фракции Эдмон Марукян.
В случае утверждения в должности премьера Пашинян первым делом намерен организовать внеочередные парламентские выборы. «По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов», – сказал Пашинян (цитата «Интерфакса»).
Своими главными целями он назвал искоренение коррупции и обеспечение независимости всех ветвей власти.
Для утверждения в должности премьера необходимо набрать 53 голоса в парламенте. При этом у партии «Елк» в Национальном собрании страны только девять мест, абсолютное большинство – у Республиканской партии. Вопрос о выборах нового премьера будет обсуждаться на специальном заседании Национального собрания республики 1 мая.
В Ереване и других городах Армении с 17 апреля проходят акции протеста, организованные оппозицией. Они начались после назначения Сержа Саргсяна премьер-министром страны. На фоне продолжающихся митингов Саргсян 23 апреля подал в отставку.
Как на улицах Еревана праздновали отставку Сержа Саргсяна
Grigor Yepremyan/PAN Photo via AP
Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении спустя почти неделю после назначения, которое вызвало массовые протесты в Ереване и других городах Армении. Протест возглавил лидер оппозиции депутат Никол Пашинян. «Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», – заявил он. Саргсян занимал пост президента Армении два пятилетних срока – с апреля 2008 г. по апрель 2018 г. В этот период в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МВД Эмбер Радд, сообщает BBC. Отмечается, что на Радд оказывалось давление по миграционным вопросам.
Речь идет об объявлении вне закона некоторых мигрантов первой волны, прибывших из стран Карибского бассейна более полувека назад. Их именуют по названию корабля, на котором в 1948 г. в Лондон прибыли первые иммигранты, чтобы пополнить нехватку рабочей силы в стране – Windrush.
Радд обвиняют в том, что ее ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш и ей самой было об этом известно. Теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт, ранее неоднократно призывавшая Радд к отставке, одобрила ее решение уйти в отставку.
Накануне Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд на имя Терезы Мэй от 2017 г., в котором ставится цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.
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Вторая по объемам перерабатывающих мощностей в США Marathon Petroleum намерена приобрести перерабатывающую компанию Andeavor за $20 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ожидается, что сделка будет объявлена сегодня. В результате Andeavor может получить 23%-ную премию к своей рыночной стоимости.
Предполагается, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, а его коллега из Andeavor Грегори Гофф займет одну из высокопоставленных должностей. Эффект от слияния может составить $1 млрд, отмечает собеседник издания.
Базирующаяся в Сан-Антонио Andeavor является оператором десяти НПЗ с общим объемом переработки 1,2 млн баррелей в сутки.
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Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, договорились о слиянии. Детали объединения приводятся на сайте T-Mobile. Объединенная компания ставит своей целью лидерство на рынке связи 5G.
Стороны рассчитывают, что после объединения у компании будет 127 млн клиентов, а ее стоимость составит $146 млрд. Это сопоставимо по масштабу с крупнейшими представителями сектора – Verizon Communications и AT&T. Главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер пояснил, что объединяющиеся компании намерены создать сеть с наибольшей пропускной способностью в истории США, самыми низкими ценами и предложить самое большое число рабочих мест.
Приобретение Sprint обойдется в $26 млрд, отмечает CNN. Рыночная стоимость самой T-Mobile составляет $55 млрд. После слияния компания сохранит название T-Mobile.
Сделка потребует одобрения американских регуляторов, но процедура согласования не будет простой, указывает Reuters. Ранее они бросили вызов сделке по приобретению AT&T за $85 млрд компании Time Warner.
Это уже вторая попытка T-Mobile и Sprint объединить свои активы. Первая обернулась неудачей в 2014 г., после того как администрация президента США Барака Обамы предъявила к сделке антимонопольные претензии.
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На счетах российских предпринимателей в британских офшорах хранится в семь раз больше средств, чем в самой Великобритании. Об этом говорится в исследовании неправительственной организации Global Witness, специализирующейся на борьбе с коррупцией.
Сейчас на счетах в британских заморских территориях российские предприниматели хранят более 34 млрд фунтов. Из них более 30 млрд фунтов размещены на Британских Виргинских островах (BVI), приводит детали The Sunday Times.
За прошедшее десятилетие через британские офшоры прошли более 110 млрд фунтов. Из них около 68 млрд фунтов – через Британские Виргинские острова. Это делает британские заморские территории вторым по популярности у россиян местом хранения средств после Кипра. На этой неделе парламент Великобритании собирается проголосовать за законопроект, предписывающий раскрытие бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах. Это позволит узнать владельцев скрытых активов, рассчитывают авторы законопроекта. Документ был инициирован представителем лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Его поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций.
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Военные базы в окрестностях Хамы и Алеппо стали целями новых ракетных атак, которым подверглась Сирия вечером 29 апреля. Как сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на неназванный военный источник, они подверглись «враждебной атаке», с чьей именно стороны, не уточняется.
Одной из целей атак стала армейская база, известная как Бригада 47, передает Reuters со ссылкой на источник из числа сил оппозиции. Это место известно как центр вербовки иранских боевиков-сибитов, сражающихся вместе с силами президента Сирии Башара Асада.
Собеседник в разведсообществе отметил, что многочисленные ракетные удары поразили несколько командных пунктов, что привело к десяткам ранений и жертв.
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Объединение временных зон Северной и Южной Кореи состоится 5 мая. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на решение Верховного народного собрания КНДР. Пхеньян выполняет обещание лидера страны Ким Чен Ына, данное в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином 27 апреля. Оно было воспринято как экспромт, но именно это стало «первым практическим шагом для национального примирения и единства», приводит слова Ким Чен Ына северокорейское KCNA.
Идея объединить временные зоны возникла у лидера КНДР в ходе переговоров с коллегой, когда он взглянул на часы, показывающие разное время, пересказывает контекст принятия решения KCNA. Увиденное опечалило Ким Чен Ына, и он «предложил объединить время Севера и Юга, прежде чем делать что-либо еще». Сообщить об этом решено было лишь 29 апреля.
КНДР перешла на собственное время в августе 2015 г., переместив стрелки часов в стране на 30 минут назад. Это объяснялось стремлением отойти от наследия японского колониального правления 1910-1945 гг. Ранее на Корейском полуострове было единое время.
Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала третьим саммитом в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром встречались действовавшие на тот момент южнокорейские президенты - Ким Дэ Чжун в 2000 г. и Но Мун Хен в 2007 г.