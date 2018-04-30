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Доход главы Крыма в 2017 году составил 2,6 млн рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов в 2017 г. заработал столько же, сколько и в позапрошлом году, – 2,6 млн руб. Декларация о доходах опубликована на официальном сайте главы Республики Крым.

Собственности у Аксенова нет, в пользовании у него по-прежнему находятся земельный участок площадью 607 кв. м и жилой дом 577,5 кв. м.

Доход супруги Аксенова в прошлом году составил 19,9 млн руб. В 2016 г. она задекларировала 32,8 млн руб.

Супруге главы Крыма принадлежат две квартиры площадью 66,3 кв. м и 30,6 кв. м, а также шесть нежилых помещений площадью 129,8 кв. м, 112,5 кв. м, 73,8 кв. м, 93,9 кв. м, 116 кв. м и 36,3 кв. м. В 2016 г. она декларировала еще одну квартиру площадью 81,9 кв. м, в декларации за 2017 г. ее нет. Также супруга задекларировала легковой автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.

Кроме того, в пользовании супруги Аксенова находятся два земельных участка площадью 607 кв. м и 961 кв. м и жилой дом 577,5 кв. м.

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