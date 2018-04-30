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Мэй назначила нового министра внутренних дел Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра внутренних дел страны. МВД возглавил Саджид Джавид, ранее занимавший должность министра по делам общин и местного самоуправления Британии, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Предыдущий министр внутренних дел страны Эмбер Радд в понедельник подала в отставку на фоне миграционного скандала, который разгорелся после публикации газеты The Guardian.

Недавно издание сообщило, что у МВД Великобритании есть программа депортации определенного числа мигрантов, называемых «поколением Windrush». Речь идет о выходцах из стран Карибского бассейна и Африки, которых Британия приглашала на работу после Второй мировой войны из-за нехватки рабочей силы. Их называют поколением Windrush по названию корабля, который в 1948 г. доставил в Британию первую группу мигрантов.

По данным газеты, мигрантам уже стали отказывать в медицинской помощи, им угрожают депортацией, умышленно создавая «враждебную среду» для них.

Эмбер Радд сначала отрицала существование программы, но позднее была вынуждена признать, что она действительно есть.

Новый министр Саджид Джавид сам происходит из семьи пакистанца, который переехал в Великобританию в 1960-х гг. Отмечается, что он стал первым мусульманином на посту министра внутренних дел Великобритании.