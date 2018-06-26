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Кремль отказался считать просьбу генсека Совета Европы основанием для помилования Сенцова

Прошение генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о помиловании осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова «не может стать основанием для каких-то действий» со стороны российских властей. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Потому что вы знаете, какая процедура предусмотрена российским законодательством», – пояснил представитель Кремля.

О направлении Ягландом прошения о помиловании Сенцова стало известно 26 июня. Песков, по его словам, документа еще не видел: «Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам», – предположил он.

Российские власти традиционно настаивают на том, чтобы осужденные сами подавали прошения о помиловании, хотя многие юристы и правозащитники утверждают, что президент России волен помиловать любого заключенного по собственному усмотрению. Подача прошения о помиловании подразумевает признание вины, что является сдерживающим фактором для многих осужденных, не признающих себя виновными.

Суд приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 г., к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 г. Режиссера обвинили в создании террористической организации в Крыму и подготовке терактов на полуострове. 14 мая этого года осужденный объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которые, по его мнению, незаконно удерживаются в России.

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