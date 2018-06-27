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Transparency International подала в суд на Порошенко

Transparency International, «Центр противодействия коррупции» и «Автомайдан» подали иск в Верховный суд Украины к президенту страны Петру Порошенко. Об этом сообщает украинское представительство Transparency International.

Организации просят суд отменить указ президента о назначении бывшего главы украинской госадминистрации Донецкой области Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), говорится в сообщении. Жебривский не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на эту должность, уточняется там же: у него нет «значительного опыта» работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях. Это противоречит закону о НАБУ, считают истцы. Жебривский ставит под угрозу независимость и эффективность работы антикоррупционного бюро, отмечается в сообщении.

Порошенко не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительных органов, приводятся в сообщении слова исполнительного директора украинского отделения Transparency International Ярослава Юрчишина: «Обидно, но это его право и его выбор. Однако мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены». Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим и весь вывод аудита, приводятся там же слова предправления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Назначение Жебривского аудитором НАБУ нарушает закон, обращал внимание ранее член антикоррупционного комитета Верховной рады Виктор Чумак, передавал «Интерфакс-Украина». Антикоррупционной комитет мог бы предложить президенту отменить указ о назначении Жебривского аудитором и назначить другого человека, предложил он.

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